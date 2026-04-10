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Su Axa SA

AXA S.A. è una holding impegnata in attività di protezione finanziaria, con sede in Francia. La Società comprende le seguenti divisioni: Vita e Risparmi, Proprietà e Infortuni, Gestione delle risorse, Bancario e Compagnie Holding. I prodotti della divisione Vita e Risparmi comprendono una vasta gamma di prodotti di investimento e di risparmio, nonché prodotti per la protezione e la tutela della salute. La divisione Proprietà e Infortuni comprende una vasta gamma di prodotti, tra cui principalmente assicurazioni su autoveicoli, casa, beni patrimoniali e responsabilità civile. La divisione Gestione delle risorse include la gestione patrimoniale diversificata (tra cui la gestione di fondi di investimento) e servizi correlati. La divisione Bancario include attività bancarie (servizi bancari al dettaglio, mutui e gestione del risparmio) condotte in Francia, Belgio e Germania. La divisione Compagnie Holding comprende tutte le attività non operative. Società opera anche attraverso Maestro Health.

Il prezzo attuale dell'azione Axa è di 41.205 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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