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Su Cloudflare Inc.

Cloudflare, Inc. è un fornitore globale di servizi cloud che offre una gamma di servizi ad aziende di tutte le dimensioni e in tutte le aree geografiche. La rete dell'azienda funge da piano di controllo scalabile e unificato per garantire sicurezza, prestazioni e affidabilità alle applicazioni on-premise, ibride, cloud e software-as-a-service (SaaS). La suite integrata di prodotti dell'azienda comprende soluzioni per l'infrastruttura esterna di un'organizzazione, come siti web, applicazioni e interfacce di programmazione delle applicazioni (API) per garantire sicurezza, prestazioni e affidabilità; soluzioni per le risorse interne di un'organizzazione, come reti e dispositivi interni; soluzioni basate sugli sviluppatori e offerte per i consumatori. I suoi prodotti per la sicurezza includono Cloud Firewall, Bot Management, Unmetered Mitigation, Cloudflare Orbit, SSL for SaaS, Dedicated & Custom Certs e altri. I prodotti per le prestazioni includono Content Delivery, Intelligent Routing, Content Optimization e altri.

Il prezzo attuale dell'azione Cloudflare Inc. è di 178.23 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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