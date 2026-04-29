Negozia IAC/InterActiveCorp - IAC CFD

Su IAC/InterActiveCorp

IAC/Interactivecorp. è una società di media e Internet. I segmenti dell'azienda comprendono Dotdash Meredith, Angi Inc., Search e Emerging & Other. Il segmento Dotdash Meredith comprende le attività digitali e di stampa. Attraverso l'attività digitale, Meredith fornisce contenuti digitali originali e coinvolgenti in diversi formati, tra cui articoli, illustrazioni, video e immagini. L'attività di stampa pubblica circa 30 riviste e più di 350 pubblicazioni di interesse speciale. I suoi marchi includono PEOPLE, Entertainment Weekly, Investopedia e altri. Il segmento Angi Inc. comprende le attività e le operazioni di Angi Inc. in Nord America (Stati Uniti e Canada) e in Europa. Le sue attività e operazioni in Nord America comprendono Angi Ads, Angi Leads e Angi Services. Il segmento Search comprende Ask Media Group e la sua attività Desktop. Il segmento Emerging & Other comprende Care.com, Mosaic Group, Bluecrew, Vivian Health, The Daily Beast, IAC Films e Newco.

Il prezzo attuale dell'azione IAC/InterActiveCorp è di 44.11 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: The Andersons, Inc., Hiscox DI, Calithera Biosciences, Inc., Agrify Corporation, LifeMD, Inc. e EverQuote A. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.