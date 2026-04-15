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Su Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
L'investimento mira a ottenere risultati giornalieri, al lordo di commissioni e spese, pari al 300% dell'inverso (o opposto) della performance giornaliera dell'indice Russell 2000®. Questo ETF offre una leva short giornaliera pari a 3 volte l'indice Russell 2000, rendendolo un potente strumento per gli investitori con una prospettiva ribassista a breve termine per le azioni a piccola capitalizzazione.
Il prezzo attuale dell'azione Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares è di 5.45 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.
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