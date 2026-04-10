Negozia Atos - ATOp CFD

Su Atos SE

Atos SE è una società di trasformazione digitale con sede in Francia specializzata in soluzioni relative a cloud, big data e analisi, sicurezza informatica, elaborazione ad alte prestazioni, applicazioni aziendali, ambiente di lavoro digitale, automazione e Internet delle cose (IoT). La Società progetta, integra e gestisce soluzioni specifiche per i clienti basate sulla tecnologia dei suoi partner e sviluppa tecnologie di fascia alta, tra gli altri. Opera a livello globale attraverso sei segmenti geografici: Regno Unito e Irlanda, Francia, Germania, Nord America, Benelux e Paesi nordici, Altre unità aziendali. Supporta la trasformazione digitale dei suoi clienti in tutti i settori di attività, tra cui sanità, energia e servizi pubblici, telecomunicazioni e media, commercio al dettaglio e trasporti, settore pubblico, difesa, produzione, servizi finanziari e assicurativi.

Il prezzo attuale dell'azione Atos è di 33.8659 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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