Negozia Viant Technology Inc. - DSP CFD

Su Viant Technology Inc.

Viant Technology Inc. è una società di software pubblicitario. Il suo software consente l'acquisto programmatico di pubblicità, ovvero l'elettronizzazione del processo di acquisto pubblicitario. La sua piattaforma demand side (DSP), Adelphic, è una piattaforma software aziendale utilizzata dagli operatori di marketing e dalle loro agenzie pubblicitarie per centralizzare la pianificazione, l'acquisto e la misurazione della pubblicità su vari canali. Grazie alla sua tecnologia, un marketer può acquistare pubblicità su desktop, mobile, connected TV, TV lineare, streaming audio in-game e cartelloni pubblicitari digitali. La sua piattaforma offre una suite di previsioni, reportistica e automazione integrata che fornisce ai clienti informazioni sull'inventario disponibile in base al pubblico target desiderato. La piattaforma supporta una serie di tipi di transazioni, tra cui l'offerta in tempo reale, i marketplace privati e il programmatic guaranteed, consentendo ai clienti di reperire e integrare l'inventario pubblicitario direttamente dagli editori e dai marketplace privati.

Il prezzo attuale dell'azione Viant Technology Inc. è di 9.94 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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