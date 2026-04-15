Operar Toll Brothers - TOL CFD

Sobre Toll Brothers Inc

TOLL BROTHERS, INC. diseña, construye, comercializa y arregla la financiación de viviendas unifamiliares y adosadas en comunidades residenciales de lujo. La compañía abastece a compradores que se mudan a una vivienda más grande, padres con hijos que abandonaron el nido, adultos activos, ancianos que pueden vivir solos y compradores de segunda vivienda en los Estados Unidos (producto de edificación de casas tradicionales). La empresa opera en dos segmentos: construcción de casas tradicionales y densificación urbana. Dentro del segmento de construcción de casas tradicionales, que opera en aproximadamente cinco segmentos geográficos alrededor de los Estados Unidos: el norte, que abarca Connecticut, Illinois, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey y Nueva York; el Atlántico medio, formado por Delaware, Maryland, Pennsylvania y Virginia; el sur, que abarca Florida, Carolina del Norte y Texas; el oeste, que abarca Arizona, Colorado, Nevada y Washington y California. También construye y vende viviendas en mercados de densificación urbana a través de Toll Brothers City Living (City Living). A partir del 31 de octubre de 2015, estaba operando en unos 20 estados.

El precio actual de la acción Toll Brothers en tiempo real es 140 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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