Operar AMS OSRAM - AMS1 CFD

Sobre ams OSRAM AG

ams-OSRAM AG es una empresa austriaca del sector de los semiconductores. Diseña y produce microchips analógicos integrados y ofrece servicios y consultoría en las áreas de gestión de energía, sensores, interfaces de sensores y entretenimiento móvil. La empresa ofrece sus productos y servicios a clientes de los mercados de las comunicaciones, la industria, la tecnología médica y la automoción. La empresa divide sus actividades en dos segmentos de negocio: Productos y Fundición. El segmento de negocio de Productos se compone de las áreas de mercado de Consumo y Comunicaciones, Industria y Medicina, así como de Automoción, y fabrica sensores, como los de semiconductores complementarios de óxido metálico (CMOS) para datos medioambientales. El segmento de negocio de fundición comprende el área de fundición de servicio completo que ofrece la fabricación por contrato de tecnologías de circuitos integrados (CI) analógicos. La empresa cuenta con filiales en Europa, Estados Unidos, Japón, India, China, Corea y Filipinas.

El precio actual de la acción AMS OSRAM en tiempo real es 10.26 CHF. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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