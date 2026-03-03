Análisis de mercado

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NVIDIA es un fabricante estadounidense de chips cuyos movimientos recientes del precio de sus acciones han reflejado una fuerte demanda relacionada con la IA, ingresos trimestrales récord y la continua incertidumbre en torno a los controles de exportación de EE.UU. que afectan las ventas en China.
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Pronóstico de acciones de IAG: ataques EE.UU.-Israel, alza del petróleo
IAG, propietaria de British Airways, es un grupo aeronáutico cotizado en Londres; las acciones se volvieron volátiles cuando el petróleo superó los $105 y los cierres del espacio aéreo de Oriente Medio interrumpieron rutas. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros..
07:23, 3 abril 2026
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Predicción del precio de Ethereum: lanzamiento del ETF de staking de BlackRock
ETH es una red blockchain descentralizada cuyas perspectivas a corto plazo están determinadas por el lanzamiento del ETF con staking de BlackRock, la actualización Pectra y las expectativas sobre las tasas de interés en EE.UU. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
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Pronóstico del precio del oro: presión de la Fed, disrupción en Ormuz
El oro al contado ha estado bajo presión ya que las expectativas de mayor inflación, un dólar estadounidense más firme y las cambiantes expectativas sobre las tasas de la Fed contrarrestan el soporte. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
14:04, 26 marzo 2026
Pronóstico del precio de la plata: Rendimientos al alza, dólar más fuerte
El precio spot de la plata ha enfrentado presión debido a los mayores rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, un dólar más fuerte y una demanda industrial más débil que han pesado sobre los precios en marzo de 2026. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
12:59, 26 marzo 2026
Pronóstico de acciones de NVIDIA: discurso de apertura de GTC, retrasos del H200
NVDA es un fabricante de chips estadounidense cuyas perspectivas para marzo de 2026 están marcadas por el inicio de GTC, próximas actualizaciones de productos y la incertidumbre continua sobre las exportaciones del H200 a China. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
11:40, 18 marzo 2026
Predicción del precio de Bitcoin: compras de BTC de MicroStrategy
Bitcoin cotizó cerca de un máximo de seis semanas el 16 de marzo de 2026 tras una fuerte subida intradía, con la acción del precio moldeada por tensión geopolítica, liquidaciones de posiciones cortas y acumulación corporativa continua.
15:01, 17 marzo 2026
Pronóstico de acciones de Tesla: presentación de datos FSD ante la NHTSA
Tesla (TSLA) es una empresa estadounidense de vehículos eléctricos y energía, con atención reciente en su presentación de datos de Full Self-Driving ante la NHTSA tras la fecha límite regulatoria del 9 de marzo de 2026. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
12:12, 11 marzo 2026
Pronóstico del US Wall Street 30: Tensiones en Medio Oriente, VIX en alza
El US Wall Street 30 cotiza en medio de una mayor aversión al riesgo mientras las tensiones en Medio Oriente impulsan los precios del petróleo y el oro y elevan las medidas de volatilidad como el VIX. Los resultados pasados no son un indicador fiable de resultados futuros.
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