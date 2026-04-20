Conecta tus cuentas de Capital.com y MT4 para disfrutar de un trading automatizado basado en análisis técnicos avanzados.
Asesores expertos para el trading algorítmico y señales de trading de los mejores proveedores.
Una amplia gama de herramientas técnicas y múltiples configuraciones de gráficos.
Sigue las tendencias del mercado con una amplia gama de indicadores personalizados.
Utiliza herramientas de análisis adicionales y Smart Trader Tools, incluidos 30 indicadores técnicos de gran popularidad y 24 objetos analíticos
Utiliza múltiples configuraciones de gráficos
Obtén información personalizada con la herramienta Ángel de la Guarda
Cualquier bróker regulado que ofrezca el software MT4 puede considerarse un bróker MT4… ¡como Capital.com!
No, MT4 no es un bróker en sí, sino un paquete de software que se conecta a un bróker —como Capital.com— para hacer trading.
MetaTrader 4 mejora tu experiencia de trading con gráficos en tiempo real, precios en vivo, análisis exhaustivos y una amplia gama de herramientas de gestión de órdenes e indicadores. También te permite automatizar tu trading por medio de algoritmos que abren y cierran automáticamente tus posiciones de trading de acuerdo con parámetros preestablecidos.
MetaTrader 4 puede ser útil para los principiantes debido a su interfaz altamente personalizable y fácil de usar. También cuenta con una amplia gama de herramientas, complementos e indicadores de Smart Trader que podrían ayudarte a tomar decisiones más informadas. También puede ser un buen lugar para probar el trading automatizado y algorítmico.
¡Por supuesto! Los clientes de países registrados bajo nuestras licencias ASIC, CySEC, SCA, FCA y SCB pueden utilizar su cuenta real o demo de Capital.com en MetaTrader 4. Esta integración aún no está disponible para los residentes en Francia.
El uso de MetaTrader 4 es totalmente gratuito. No obstante, puedes incurrir en costos cobrados por tu bróker en forma de tarifas sobre spreads o comisiones (u otras tarifas).