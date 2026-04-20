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Haz trading con MetaTrader 4

Conecta tus cuentas de Capital.com y MT4 para disfrutar de un trading automatizado basado en análisis técnicos avanzados.

Presentamos MetaTrader 4

Aprovecha las últimas innovaciones tecnológicas.

Asesores expertos y señales

Asesores expertos para el trading algorítmico y señales de trading de los mejores proveedores.

Gráficos y herramientas

Una amplia gama de herramientas técnicas y múltiples configuraciones de gráficos.

Trading automatizado al alcance de tu mano

Aprovecha la tecnología de MetaTrader 4 con Capital.com hoy mismo

Obtén información más detallada

Sigue las tendencias del mercado con una amplia gama de indicadores personalizados.

Toma decisiones mejor informadas

Utiliza herramientas de análisis adicionales y Smart Trader Tools, incluidos 30 indicadores técnicos de gran popularidad y 24 objetos analíticos

Gestiona tus posiciones rápidamente

Utiliza múltiples configuraciones de gráficos

Perfecciona tus estrategias de trading

Obtén información personalizada con la herramienta Ángel de la Guarda

Conecta tu cuenta a MT4 en tres pasos

Paso 1

Abre tu cuenta en Capital.com para habilitar MT4 (asegúrate de que ya estás verificado para hacer trading).

Paso 2

Ingresa a los ajustes de tu cuenta y crea una nueva cuenta MT4 (o inicia sesión si ya tienes una).

Paso 3

Empieza a hacer trading con CFD en Capital.com por medio de la plataforma MT4.

Descargar MT4

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Descubra la excelencia en el trading con Capital.com

Tarifas claras y competitivas

0% de comisión, siempre. Cargos transparentes por spreads, financiamiento nocturno y stop-loss garantizados. Haz clic en el enlace siguiente para conocer más.
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Plataforma fácil de usar

Haz trading en más de 3.000 mercados, como el oro, el bitcoin y el US Tech 100 en una plataforma y aplicación clara y ordenada, con una perfecta integración de TradingView y MT4.
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Preguntas frecuentes

¿Qué es un bróker MT4?

Cualquier bróker regulado que ofrezca el software MT4 puede considerarse un bróker MT4… ¡como Capital.com!

¿MT4 es un bróker?

No, MT4 no es un bróker en sí, sino un paquete de software que se conecta a un bróker —como Capital.com— para hacer trading.

¿Por qué la gente utiliza MetaTrader 4?

MetaTrader 4 mejora tu experiencia de trading con gráficos en tiempo real, precios en vivo, análisis exhaustivos y una amplia gama de herramientas de gestión de órdenes e indicadores. También te permite automatizar tu trading por medio de algoritmos que abren y cierran automáticamente tus posiciones de trading de acuerdo con parámetros preestablecidos.

¿Es MetaTrader 4 bueno para principiantes?

MetaTrader 4 puede ser útil para los principiantes debido a su interfaz altamente personalizable y fácil de usar. También cuenta con una amplia gama de herramientas, complementos e indicadores de Smart Trader que podrían ayudarte a tomar decisiones más informadas. También puede ser un buen lugar para probar el trading automatizado y algorítmico.

¿Puedo utilizar MT4 en mi cuenta demo de trading?

¡Por supuesto! Los clientes de países registrados bajo nuestras licencias ASIC, CySEC, SCA, FCA y SCB pueden utilizar su cuenta real o demo de Capital.com en MetaTrader 4. Esta integración aún no está disponible para los residentes en Francia.

¿Cuánto cuesta MetaTrader 4? 

El uso de MetaTrader 4 es totalmente gratuito. No obstante, puedes incurrir en costos cobrados por tu bróker en forma de tarifas sobre spreads o comisiones (u otras tarifas).

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