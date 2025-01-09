Descubre los principales movimientos de materias primas de hoy, los CFDs sobre materias primas más negociados y las diferencias clave entre materias primas y futuros.
El mejor broker que he conocido después de probar con muchos, obviamente para que nombrarlos. Por ejemplo, la primera razón que empecé a usar Capital fue la llegada de mi dinero de inmediato a mi cuenta bancaria, a diferencia de las existentes en el mercado que tardan días o tienen mucha burocracia; y la segunda razón, que te devuelve dinero por el hecho de operar en un mercado determinado, debido a los spread y al volumen existente. Mientras más activo seas, más dinero te reembolsa. Muchas grac
Muy atentos a cada duda o inconveniente que tienes, te responden súper rápido y son muy claros, muy buena aplicación, súper recomendable
Excelente servicio, me ayudaron en tiempo récord en la solución a mi solicitud, es agradable sentir este respaldo. Recomendados totalmente.
El mejor de todos, un excelente servicio y una rápida respuesta y un retiro súper rápido sin comisión
Mi aplicación de cabecera para invertir con información actualizada. Muy satisfecho. Nunca he tenido problemas con Ingresos o Retiros. Muy recomendable. Aplicación segura.
El chat en vivo de capital.com es muy útil y facilita mucha la comunicación con el equipo técnico de esta misma además la atención que se me brindo fue muy buena eficaz y rápida
hasta el momento ha sido muy buena. Es la primera vez que invierto en el trading y todo es muy claro y sencillo
Poder usarlo con Tradingview y que se puede operar con divisas pese a la regulación en España. Comisiones bajas en spread, sobre todo en crypto comparado con otros bróker no especializados en cryptos exclusivamente.
El mejor broker, sin comisiones, mejor spread y gran catalogo de productos
Buena aplicación, encuentro casi todos los mercados, da tutoriales de como operar, solo quisiera que estuvieran en español, pero por lo demás muy completo, puede usarse en tradingview, desde computadora o celular
Me ha parecido muy fácil de operar. Muy bueno que se puede fondear la cuenta con tarjeta porque eso hace más rápido el proceso.
Excelente conjunto de herramientas para trading. Comisiones muy bajas. Muy recomendable.
Conecta con todas las bolsas importantes del mundo y permite información inmediata e instantánea de tu cartera. Excelente
Una aplicación con interfaz amigable para los principiantes, facil de operar. Comisiones justas y acceso a variedad de mercados.
La experiencia en la plataforma es muy buena así como los indicadores dentro del trading y los agentes responden en el momento y te da mucha atención que te hace sentir confiable el broker, muy recomendado
Muy buena aplicación para invertir! El modo prueba y las guías te ayudan a corregir muchos errores antes de hacer tus primeras operaciones, además es muy fácil operar en ella.
Estas son nuestras reseñas de 4 y 5 estrellas. Los datos específicos del usuario se han anonimizado intencionadamente para salvaguardar su privacidad de conformidad con los requisitos del RGPD
El trading de materias primas es la compra y venta de materias primas o productos agrícolas primarios. Existen materias primas duras, que generalmente son recursos naturales extraídos como el oro o el petróleo, y materias primas blandas, que son ganado o productos agrícolas.
El trading de materias primas es anterior a todas las demás formas de trading, ya que las civilizaciones florecientes hacían trueques por alimentos y suministros. En los tiempos modernos, el mercado físico de materias primas depende enormemente de los contratos de futuros, que permiten a los productores (como los agricultores) asegurar un precio de los compradores por adelantado.
Sin embargo, la sofisticada red de bolsas de materias primas que existe hoy en día también permite a los traders especulativos acceder a los movimientos de precios de estos activos a corto plazo, ya sea a través del trading spot o de futuros de materias primas.
En Capital.com, puedes operar con CFD tanto sobre precios spot de materias primas como sobre instrumentos vinculados a futuros, dependiendo de cómo quieras participar en el mercado.
Operar con materias primas te da exposición a los precios del petróleo, gas, metales y más, sin tener que recibir la entrega física del activo ni preocuparte por almacenarlos.
Los futuros de materias primas ofrecen flexibilidad adicional, lo que permite a los traders especular sobre los movimientos futuros de precios a través de contratos estandarizados. La fijación de precios basada en futuros es común en mercados como el petróleo crudo, el gas natural y el trigo, donde las expectativas de oferta y demanda cambian con frecuencia.
A diferencia de los contratos de futuros físicos, los CFD no requieren la titularidad del activo ni la entrega al vencimiento, por lo que puedes operar en largo o en corto tanto en precios spot como en instrumentos vinculados a futuros, cerrando tu posición cuando lo desees (sujeto a los horarios del mercado).
Muchos inversionistas ven las materias primas como una posible cobertura contra la inflación, ya que sus precios no están altamente correlacionados con otros activos. El oro en particular ha sido considerado históricamente como un refugio seguro, ya que tiende a retener su valor durante tiempos de incertidumbre económica.
Operar con materias primas también te permite usar el apalancamiento para ampliar tu exposición. Esto puede magnificar tus ganancias pero también tus pérdidas, ya que ambas se basarán en el valor total de la posición.
Ofrecemos trading de CFD sobre una gama cada vez mayor de materias primas e instrumentos basados en futuros, dándote exposición a los movimientos de precios sin tener que comprar el activo directamente.
Proporcionamos precios spot en materias primas populares y exposición a mercados derivados de futuros, dándote flexibilidad sobre cómo y cuándo operas.
Identifica posibles puntos de entrada y salida con nuestras herramientas de gráficos inteligentes e intuitivas, y establece alertas de precios para notificarte sobre movimientos significativos del mercado.
Conoce más sobre el trading de materias primas.
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*Los stop-loss no están garantizados. Los stop-loss garantizados incurren en una tarifa si se activan.