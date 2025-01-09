Lo esencial del trading de materias primas y futuros de materias primas ¿Te interesa entender más sobre las materias primas? Aquí tienes un resumen para ayudar a aclarar la forma de trading más antigua del mundo.

¿Qué es el trading de materias primas?

El trading de materias primas es la compra y venta de materias primas o productos agrícolas primarios. Existen materias primas duras, que generalmente son recursos naturales extraídos como el oro o el petróleo, y materias primas blandas, que son ganado o productos agrícolas.

El trading de materias primas es anterior a todas las demás formas de trading, ya que las civilizaciones florecientes hacían trueques por alimentos y suministros. En los tiempos modernos, el mercado físico de materias primas depende enormemente de los contratos de futuros, que permiten a los productores (como los agricultores) asegurar un precio de los compradores por adelantado.

Sin embargo, la sofisticada red de bolsas de materias primas que existe hoy en día también permite a los traders especulativos acceder a los movimientos de precios de estos activos a corto plazo, ya sea a través del trading spot o de futuros de materias primas.

En Capital.com, puedes operar con CFD tanto sobre precios spot de materias primas como sobre instrumentos vinculados a futuros, dependiendo de cómo quieras participar en el mercado.

¿Por qué operar con materias primas?

Operar con materias primas te da exposición a los precios del petróleo, gas, metales y más, sin tener que recibir la entrega física del activo ni preocuparte por almacenarlos.

Los futuros de materias primas ofrecen flexibilidad adicional, lo que permite a los traders especular sobre los movimientos futuros de precios a través de contratos estandarizados. La fijación de precios basada en futuros es común en mercados como el petróleo crudo, el gas natural y el trigo, donde las expectativas de oferta y demanda cambian con frecuencia.

A diferencia de los contratos de futuros físicos, los CFD no requieren la titularidad del activo ni la entrega al vencimiento, por lo que puedes operar en largo o en corto tanto en precios spot como en instrumentos vinculados a futuros, cerrando tu posición cuando lo desees (sujeto a los horarios del mercado).

Muchos inversionistas ven las materias primas como una posible cobertura contra la inflación, ya que sus precios no están altamente correlacionados con otros activos. El oro en particular ha sido considerado históricamente como un refugio seguro, ya que tiende a retener su valor durante tiempos de incertidumbre económica.

Operar con materias primas también te permite usar el apalancamiento para ampliar tu exposición. Esto puede magnificar tus ganancias pero también tus pérdidas, ya que ambas se basarán en el valor total de la posición.

¿Por qué operar con materias primas con Capital.com?

Ofrecemos trading de CFD sobre una gama cada vez mayor de materias primas e instrumentos basados en futuros, dándote exposición a los movimientos de precios sin tener que comprar el activo directamente.

Proporcionamos precios spot en materias primas populares y exposición a mercados derivados de futuros, dándote flexibilidad sobre cómo y cuándo operas.

Identifica posibles puntos de entrada y salida con nuestras herramientas de gráficos inteligentes e intuitivas, y establece alertas de precios para notificarte sobre movimientos significativos del mercado.

Conoce más sobre el trading de materias primas.

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*Los stop-loss no están garantizados. Los stop-loss garantizados incurren en una tarifa si se activan.