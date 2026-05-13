Inicio¿Capital.com es seguro?
Tu seguridad es nuestra prioridad. Así es cómo protegemos tu dinero y tus datos, y mantenemos una sólida plataforma de trading en la que confían más de 857,000 traders de todo el mundo.
Tu dinero está separado del nuestro en los principales bancos: nunca se utiliza en nuestras operaciones.
Recargamos tu cuenta automáticamente si se queda a cero.
Puedes proteger tu dinero con herramientas integradas en la aplicación que cierran tus posiciones automáticamente.
La seguridad de tu información y de tus pagos está garantizada por nuestra adhesión a las normas ISO 27001 y PCI DSS.
Puedes estar seguro de que utilizamos soluciones de seguridad líderes en el mercado para mantener tus datos a salvo.
Tu dinero y tus datos son gestionados por profesionales altamente calificados, sujetos a un riguroso sistema de permisos.
Estamos regulados en cinco jurisdicciones financieras de todo el mundo, incluida la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB, por sus siglas en inglés). Esto significa que tu dinero está protegido de diversas maneras.
Los fondos que depositas con nosotros están protegidos conforme a la normativa. Esto significa que, sin excepción, tu dinero se mantiene en cuentas segregadas en bancos regulados. Nunca podemos utilizar tu dinero en el curso de nuestras operaciones.
De acuerdo con los requisitos reglamentarios, tu cuenta está protegida contra saldos negativos. Eso significa que, si eres un cliente minorista, tus pérdidas al hacer trading nunca pueden superar los fondos de tu cuenta.
En nuestra aplicación, puedes controlar exactamente cuánto dinero pones en riesgo añadiendo una orden stop-loss garantizada a tu posición. Esto asegura que, pase lo que pase, tu posición se cerrará en el nivel de stop que elijas. Pagarás una tarifa para garantizar tu protección contra el slippage, o deslizamiento.
Cumplimos la norma ISO 27001, referente mundial en seguridad de la información, y la norma PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), lo cual ayuda a garantizar medidas globales de seguridad de los datos.
Utilizamos soluciones de primer nivel para protegernos de los ataques, incluidos los DDoS. Esto ayuda a garantizar la estabilidad y el acceso ininterrumpido a tu cuenta. Nuestro cualificado equipo de seguridad —empleado mediante un riguroso proceso de selección— supervisa continuamente los sistemas, para detectar y responder rápidamente a las amenazas.
Tus datos permanecen encriptados tanto si se envían como si se almacenan, gracias a nuestra sólida red privada virtual de seguridad de protocolo de Internet (VPN IPSec), la seguridad de la capa de transporte (TLS) y el cifrado algorítmico de bases de datos. Nuestra infraestructura se basa en centros de datos y proveedores de servicios en la nube que garantizan un alto nivel de seguridad de los datos.
Utilizamos un protocolo de autenticación de correo electrónico DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance) para evitar las estafas de phishing y formamos regularmente a todo nuestro personal en el mantenimiento de la ciberseguridad.
Tu información sensible solo puede ser vista por los miembros autorizados de nuestro equipo, gracias a los procesos de gestión de identidades y accesos.
Descubre por qué más de 857,000 traders han elegido Capital.com como bróker.
Conoce más sobre nuestro modelo de negocio y cómo ganamos dinero.
Sin ningún costo adicional para ti, hemos contratado un seguro para proteger tus fondos. Eso significa que estarás cubierto por pérdidas superiores a $20,000, hasta $1,000,000, en el improbable evento de insolvencia.