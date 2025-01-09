Lo esencial del trading con criptomonedas ¿No sabe en qué consiste el trading con criptomonedas? Aquí tienes una visión general de este mercado mundial en plena ebullición.

¿Qué es el trading con criptomonedas?

El trading con criptomonedas consiste en tomar una posición sobre la subida o la bajada del precio de determinados activos digitales, como bitcoin y ether, con la intención de obtener beneficios. Esto se puede lograr por medio de derivados, como los CFD. Este método es el mismo que cuando haces trading con clases de activos más consolidadas, como las acciones o las materias primas, en el sentido de que solo se opera con el precio subyacente del activo en lugar de poseerlo directamente.

Normalmente, cuando haces trading con CFD sobre criptomonedas, utilizas apalancamiento, lo cual te da acceso al valor total de la posición con solo un desembolso relativamente pequeño, conocido como margen. El apalancamiento amplifica tanto los beneficios como las pérdidas más allá de tu depósito inicial, lo cual hace que el trading con margen sea riesgoso. Una forma alternativa de tomar posiciones en criptomonedas consiste en comprar físicamente la divisa digital mediante monederos y bolsas de criptomonedas, aunque esto significa que no se puede especular con la caída de su precio y que debes aportar el valor total de la posición para invertir.

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¿Por qué hacer trading con criptomonedas?

La gente hace trading con criptomonedas por diversos motivos, desde el gran potencial de beneficios que perciben, hasta la diversificación, pasando por su naturaleza descentralizada y la accesibilidad de su mercado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Determinados activos, como el bitcoin, han vivido en los últimos años períodos de extrema volatilidad que han sido muy publicitados, lo cual los ha hecho tristemente célebres en la cultura popular y ha ampliado su atractivo especulativo. Algunos también ven en las criptomonedas una cobertura potencial contra el riesgo de la moneda fiduciaria o la inflación, y otros aprecian la innovadora tecnología blockchain que las sustenta.

¿Por qué hacer trading con criptomonedas en Capital.com?

Te ofrecemos la posibilidad de hacer trading con CFD sobre criptomonedas, lo cual te permite exponerte a los movimientos de precios de las criptomonedas sin tener que comprarlas directamente. Puedes hacer trading con 450 activos digitales con nosotros, con la libertad de especular tanto con precios a la baja como al alza.

Identifica posibles puntos de entrada y de salida con nuestras herramientas de gráficos inteligentes e intuitivos, y establece alertas de precios para que te avisen de movimientos significativos del mercado. Protégete contra los movimientos adversos del mercado con nuestra gama de herramientas de gestión del riesgo, incluidas las órdenes stop-loss dinámicas, las cuales bloquean los movimientos positivos del mercado al tiempo que te protegen contra las pérdidas*.

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*Las órdenes stop-loss no están garantizadas.