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2025-07-02
v******_u**********

El mejor broker que he conocido después de probar con muchos, obviamente para que nombrarlos. Por ejemplo, la primera razón que empecé a usar Capital fue la llegada de mi dinero de inmediato a mi cuenta bancaria, a diferencia de las existentes en el mercado que tardan días o tienen mucha burocracia; y la segunda razón, que te devuelve dinero por el hecho de operar en un mercado determinado, debido a los spread y al volumen existente. Mientras más activo seas, más dinero te reembolsa. Muchas grac

2025-06-20
B***** B****** E******

Muy atentos a cada duda o inconveniente que tienes, te responden súper rápido y son muy claros, muy buena aplicación, súper recomendable

2025-06-08
C***** A******

Excelente servicio, me ayudaron en tiempo récord en la solución a mi solicitud, es agradable sentir este respaldo. Recomendados totalmente.

2025-06-05
n*******

El mejor de todos, un excelente servicio y una rápida respuesta y un retiro súper rápido sin comisión

2025-05-31
D**** G****

Mi aplicación de cabecera para invertir con información actualizada. Muy satisfecho. Nunca he tenido problemas con Ingresos o Retiros. Muy recomendable. Aplicación segura.

2025-05-23
F******* J****** G******

El chat en vivo de capital.com es muy útil y facilita mucha la comunicación con el equipo técnico de esta misma además la atención que se me brindo fue muy buena eficaz y rápida

2025-05-22
a********

hasta el momento ha sido muy buena. Es la primera vez que invierto en el trading y todo es muy claro y sencillo

2025-05-21
E***_t*****

Poder usarlo con Tradingview y que se puede operar con divisas pese a la regulación en España. Comisiones bajas en spread, sobre todo en crypto comparado con otros bróker no especializados en cryptos exclusivamente.

2025-05-16
P**E*********

El mejor broker, sin comisiones, mejor spread y gran catalogo de productos

2025-04-18
l*****

Buena aplicación, encuentro casi todos los mercados, da tutoriales de como operar, solo quisiera que estuvieran en español, pero por lo demás muy completo, puede usarse en tradingview, desde computadora o celular

2025-04-18
J*** A******

Me ha parecido muy fácil de operar. Muy bueno que se puede fondear la cuenta con tarjeta porque eso hace más rápido el proceso.

2025-04-04
G****** G*****

Excelente conjunto de herramientas para trading. Comisiones muy bajas. Muy recomendable.

2025-03-14
J*** M**** C** M*****

Conecta con todas las bolsas importantes del mundo y permite información inmediata e instantánea de tu cartera. Excelente

2025-02-17
J*** D**** C****

Una aplicación con interfaz amigable para los principiantes, facil de operar. Comisiones justas y acceso a variedad de mercados.

2025-01-09
C******

La experiencia en la plataforma es muy buena así como los indicadores dentro del trading y los agentes responden en el momento y te da mucha atención que te hace sentir confiable el broker, muy recomendado

2025-01-09
W***** J*******

Muy buena aplicación para invertir! El modo prueba y las guías te ayudan a corregir muchos errores antes de hacer tus primeras operaciones, además es muy fácil operar en ella.

Estas son nuestras reseñas de 4 y 5 estrellas. Los datos específicos del usuario se han anonimizado intencionadamente para salvaguardar su privacidad de conformidad con los requisitos del RGPD

4.8
Calificaciones y reseñas
4.7
Calificaciones y reseñas
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4.6

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Lo esencial del trading con criptomonedas

¿No sabe en qué consiste el trading con criptomonedas? Aquí tienes una visión general de este mercado mundial en plena ebullición.

¿Qué es el trading con criptomonedas?

El trading con criptomonedas consiste en tomar una posición sobre la subida o la bajada del precio de determinados activos digitales, como bitcoin y ether, con la intención de obtener beneficios. Esto se puede lograr por medio de derivados, como los CFD. Este método es el mismo que cuando haces trading con clases de activos más consolidadas, como las acciones o las materias primas, en el sentido de que solo se opera con el precio subyacente del activo en lugar de poseerlo directamente. 

Normalmente, cuando haces trading con CFD sobre criptomonedas, utilizas apalancamiento, lo cual te da acceso al valor total de la posición con solo un desembolso relativamente pequeño, conocido como margen. El apalancamiento amplifica tanto los beneficios como las pérdidas más allá de tu depósito inicial, lo cual hace que el trading con margen sea riesgoso. Una forma alternativa de tomar posiciones en criptomonedas consiste en comprar físicamente la divisa digital mediante monederos y bolsas de criptomonedas, aunque esto significa que no se puede especular con la caída de su precio y que debes aportar el valor total de la posición para invertir. 

Conocer más sobre cómo hacer trading con Solana.

¿Por qué hacer trading con criptomonedas?

La gente hace trading con criptomonedas por diversos motivos, desde el gran potencial de beneficios que perciben, hasta la diversificación, pasando por su naturaleza descentralizada y la accesibilidad de su mercado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Determinados activos, como el bitcoin, han vivido en los últimos años períodos de extrema volatilidad que han sido muy publicitados, lo cual los ha hecho tristemente célebres en la cultura popular y ha ampliado su atractivo especulativo. Algunos también ven en las criptomonedas una cobertura potencial contra el riesgo de la moneda fiduciaria o la inflación, y otros aprecian la innovadora tecnología blockchain que las sustenta. 

¿Por qué hacer trading con criptomonedas en Capital.com?

Te ofrecemos la posibilidad de hacer trading con CFD sobre criptomonedas, lo cual te permite exponerte a los movimientos de precios de las criptomonedas sin tener que comprarlas directamente. Puedes hacer trading con 450 activos digitales con nosotros, con la libertad de especular tanto con precios a la baja como al alza. 

Identifica posibles puntos de entrada y de salida con nuestras herramientas de gráficos inteligentes e intuitivos, y establece alertas de precios para que te avisen de movimientos significativos del mercado. Protégete contra los movimientos adversos del mercado con nuestra gama de herramientas de gestión del riesgo, incluidas las órdenes stop-loss dinámicas, las cuales bloquean los movimientos positivos del mercado al tiempo que te protegen contra las pérdidas*.

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*Las órdenes stop-loss no están garantizadas.

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