Las principales criptomonedas ganadoras de hoy

InicioMercadosCriptomonedasLas criptomonedas que más suben
Las criptomonedas utilizan la tecnología de cadena de bloques —o «blockchain»—: un libro de contabilidad descentralizado que registra todas las transacciones mediante una red de computadoras. Cada transacción de criptomonedas se verifica mediante criptografía, lo cual la hace anónima y segura. Esto permite realizar transacciones peer-to-peer sin necesidad de recurrir a intermediarios como los bancos.
Los precios de las criptomonedas pueden subir por diversos motivos, desde el aumento de la demanda y las noticias positivas hasta los avances tecnológicos, la aprobación normativa y las inversiones a gran escala. El sentimiento del mercado y los factores macroeconómicos también desempeñan un papel importante. Además, la oferta limitada de Bitcoin, de 21 millones de monedas, puede hacer subir los precios. Puedes hacer trading con el precio de Bitcoin mediante contratos por diferencias (CFD) en nuestro mercado BTC/USD.
Bitcoin (BTC) se considera la criptomoneda con más ganancias de todos los tiempos, habiendo pasado de solo 10 centavos en 2009 (llegando a 20 céntimos solo en octubre de 2010) a su pico en marzo de 2024 con un máximo histórico de más de $73,000.
Los primeros inversionistas que conservaron sus BTC han obtenido rendimientos astronómicos, transformando inversiones modestas en una riqueza considerable.* Puedes hacer trading con el precio de BTC mediante contratos por diferencias (CFD) en nuestro mercado BTC/USD.
*Los desempeños pasados no son un indicador fiable de los resultados futuros.