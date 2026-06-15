Pares de criptomonedas más negociados hoy

InicioMercadosCriptomonedasPares de criptomonedas más negociados hoy
En el mundo de las monedas digitales, no hay ninguna diferencia; «cripto» es simplemente una versión abreviada de la palabra «criptomoneda» o «criptodivisa». Las criptomonedas son monedas digitales o virtuales que utilizan la criptografía para garantizar el anonimato y la seguridad de las transacciones.
En 2024, se sabe que existen más de 20,000 criptomonedas, aunque no todas se negocian o utilizan activamente. Muchas de ellas son criptomonedas «muertas», que fracasaron y fueron abandonadas. El número de criptomonedas activas varía, y las estimaciones sugieren que, en la actualidad, se hace trading con decenas de miles de criptomonedas.
Bitcoin (BTC) es la criptomoneda más popular y reconocida del mundo. Fue la primera criptomoneda que se creó y sigue siendo la más valiosa por capitalización bursátil. El papel pionero de Bitcoin y su reputación consolidada la han convertido en un punto de referencia para todo el mercado de criptomonedas.
Bitcoin (BTC) es la criptomoneda con la que más se hace trading, por lo que presenta los mayores volúmenes de trading en las bolsas de todo el mundo. Su dominio del mercado y su liquidez la convierten en una de las favoritas de los traders de criptomonedas de todo el mundo. Ethereum (ETH) es la criptomoneda con la que más se hace trading aparte de Bitcoin.
A menudo, el término «Ethereum» se utiliza para referirse tanto a la red como a la criptomoneda. Ethereum es una cadena de bloques —o blockchain— y una plataforma distribuida que permite a cualquiera crear aplicaciones basadas en la cadena de bloques. Ether (ETH) es la criptomoneda nativa de la plataforma Ethereum. Ether es extremadamente popular y es la segunda criptomoneda por capitalización bursátil, muy utilizada para transacciones y desarrollo de aplicaciones en la red Ethereum.