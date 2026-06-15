InicioMercadosCriptomonedasPares de criptomonedas más negociados hoy

Pares de criptomonedas más negociados hoy

Echa un vistazo a las criptomonedas más negociadas hoy. Abre una posición larga o corta con CFD sobre los pares de criptomonedas con mayor volumen de trading, como BTC/USD y ETH/USD.

Criptomonedas más negociadas

Conoce a continuación los pares de criptomonedas más negociados hoy. ¿Se adaptan a tu estrategia de trading?
Página de resumenMás operadosMás volátilesMás alcistasMás bajistas
VenderComprarSpreadCambio 1DGráficos 1D
VendedoresCompradores
BTC/USDBitcoin to US Dollar
XRP/USDRipple to US Dollar
ETH/USDEthereum to US Dollar
ESPORTS/USDESPORTS/USD
PLAY/USDPLAY/USD
SOL/USDSolana to US Dollar
PEPE/USDPEPE to US Dollar
XLM/USDStellar to US Dollar
DOGE/USDDogeCoin to US Dollar
MYX/USDMYX/USD
Los precios de las acciones son indicativos y pueden diferir de los reales.

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre cripto y criptomoneda?

En el mundo de las monedas digitales, no hay ninguna diferencia; «cripto» es simplemente una versión abreviada de la palabra «criptomoneda» o «criptodivisa». Las criptomonedas son monedas digitales o virtuales que utilizan la criptografía para garantizar el anonimato y la seguridad de las transacciones.

¿Cuántas criptomonedas existen?

En 2024, se sabe que existen más de 20,000 criptomonedas, aunque no todas se negocian o utilizan activamente. Muchas de ellas son criptomonedas «muertas», que fracasaron y fueron abandonadas. El número de criptomonedas activas varía, y las estimaciones sugieren que, en la actualidad, se hace trading con decenas de miles de criptomonedas.

¿Cuál es la criptomoneda más popular?

Bitcoin (BTC) es la criptomoneda más popular y reconocida del mundo. Fue la primera criptomoneda que se creó y sigue siendo la más valiosa por capitalización bursátil. El papel pionero de Bitcoin y su reputación consolidada la han convertido en un punto de referencia para todo el mercado de criptomonedas.

¿Cuál es la criptomoneda con la que más se hace trading?

Bitcoin (BTC) es la criptomoneda con la que más se hace trading, por lo que presenta los mayores volúmenes de trading en las bolsas de todo el mundo. Su dominio del mercado y su liquidez la convierten en una de las favoritas de los traders de criptomonedas de todo el mundo. Ethereum (ETH) es la criptomoneda con la que más se hace trading aparte de Bitcoin.

¿Por qué la gente llama Ethereum a Ether?

A menudo, el término «Ethereum» se utiliza para referirse tanto a la red como a la criptomoneda. Ethereum es una cadena de bloques —o blockchain— y una plataforma distribuida que permite a cualquiera crear aplicaciones basadas en la cadena de bloques. Ether (ETH) es la criptomoneda nativa de la plataforma Ethereum. Ether es extremadamente popular y es la segunda criptomoneda por capitalización bursátil, muy utilizada para transacciones y desarrollo de aplicaciones en la red Ethereum.