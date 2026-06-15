Pares de criptomonedas más volátiles hoy

¿Cómo puedo hacer trading con criptomonedas?

Para hacer trading con criptomonedas, empieza por elegir una plataforma de trading confiable como Capital.com. Cuando hayas verificado tu identidad y depositado fondos, busca en los mercados de criptomonedas que ofrecemos en nuestra plataforma. Entre ellas, se incluyen Bitcoin (disponible por medio de nuestro mercado de CFD sobre el par BTC/USD) y Ethereum (ETH/USD). A continuación, decide el tamaño de tu operación y aplica herramientas de gestión del riesgo, como órdenes stop-loss* y take-profit. Abre una posición larga o corta en CFD y monitoréala en línea con los aspector fundamentales o técnicos. Por último, cuando hayas identificado un punto de salida, cierra tu posición.

*No todas las stop-loss están garantizadas.