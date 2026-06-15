Pares de criptomonedas más volátiles hoy

InicioMercadosCriptomonedasPares de criptomonedas más volátiles hoy
Para hacer trading con criptomonedas, empieza por elegir una plataforma de trading confiable como Capital.com. Cuando hayas verificado tu identidad y depositado fondos, busca en los mercados de criptomonedas que ofrecemos en nuestra plataforma. Entre ellas, se incluyen Bitcoin (disponible por medio de nuestro mercado de CFD sobre el par BTC/USD) y Ethereum (ETH/USD). A continuación, decide el tamaño de tu operación y aplica herramientas de gestión del riesgo, como órdenes stop-loss* y take-profit. Abre una posición larga o corta en CFD y monitoréala en línea con los aspector fundamentales o técnicos. Por último, cuando hayas identificado un punto de salida, cierra tu posición.
*No todas las stop-loss están garantizadas.
Las criptomonedas son muy volátiles por varios motivos. En primer lugar, el mercado de las criptomonedas es relativamente joven y menos líquido que los mercados tradicionales, lo cual puede dar lugar a mayores oscilaciones de precios. En segundo lugar, las novedades normativas, los cambios tecnológicos y el sentimiento del mercado pueden provocar rápidos cambios en la demanda. Por último, la naturaleza especulativa del trading de criptomonedas puede atraer a traders en busca de beneficios rápidos, lo cual amplifica las oscilaciones de los precios. Esta combinación de factores provoca una volatilidad significativa en los precios de las criptomonedas.
Sí, en general, se considera que el trading con criptomonedas es más riesgoso que con acciones. Aunque ambas clases de activos pueden ser volátiles, las criptomonedas suelen experimentar fluctuaciones de precios más extremas en períodos de tiempo más cortos. Además, el mercado de criptomonedas está menos regulado, lo que lo hace más susceptible al fraude y a la manipulación del mercado. Estos factores pueden contribuir a un perfil de riesgo más elevado para las criptomonedas en comparación con las acciones tradicionales.
Aunque ciertas criptomonedas, como Bitcoin y Ethereum, son conocidas por su volatilidad, otras criptodivisas suelen mostrar niveles de fluctuación de precios aún mayores. Monedas como Dogecoin, Shiba Inu y otros tókenes menos conocidos pueden experimentar una volatilidad extrema debido a la menor liquidez del mercado, el trading especulativo y los cambios repentinos en el sentimiento de los inversionistas. Es esencial llevar a cabo una investigación exhaustiva y comprender los riesgos antes de hacer trading con criptomonedas.