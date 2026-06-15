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Pares de criptomonedas más volátiles hoy

Echa un vistazo a las criptomonedas más volátiles de hoy y abre una posición larga o corta en los pares más volátiles con CFD.

Las criptos más volátiles

Echa un vistazo a los pares de criptomonedas más volátiles del día de hoy y comprueba si se adaptan a tu estrategia de trading.
Página de resumenMás operadosMás volátilesMás alcistasMás bajistas
VenderComprarSpreadCambio 1DGráficos 1D
VendedoresCompradores
ESPORTS/USDESPORTS/USD
GRT/BTCGraph to Bitcoin
CORN/USDCORN/USD
NEO/BTCNEO to Bitcoin
UXLINK/USDUXLINK to US Dollar
RARI/USDRarible to US Dollar
MXC/USDMoonchain to US Dollar
KOBAN/USDKOBAN/USD
RIZE/USDRIZE/USD
STEEM/BTCSteem to Bitcoin
Los precios de las acciones son indicativos y pueden diferir de los reales.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puedo hacer trading con criptomonedas?

Para hacer trading con criptomonedas, empieza por elegir una plataforma de trading confiable como Capital.com. Cuando hayas verificado tu identidad y depositado fondos, busca en los mercados de criptomonedas que ofrecemos en nuestra plataforma. Entre ellas, se incluyen Bitcoin (disponible por medio de nuestro mercado de CFD sobre el par BTC/USD) y Ethereum (ETH/USD). A continuación, decide el tamaño de tu operación y aplica herramientas de gestión del riesgo, como órdenes stop-loss* y take-profit. Abre una posición larga o corta en CFD y monitoréala en línea con los aspector fundamentales o técnicos. Por último, cuando hayas identificado un punto de salida, cierra tu posición.

*No todas las stop-loss están garantizadas.

¿Por qué son tan volátiles las criptomonedas?

Las criptomonedas son muy volátiles por varios motivos. En primer lugar, el mercado de las criptomonedas es relativamente joven y menos líquido que los mercados tradicionales, lo cual puede dar lugar a mayores oscilaciones de precios. En segundo lugar, las novedades normativas, los cambios tecnológicos y el sentimiento del mercado pueden provocar rápidos cambios en la demanda. Por último, la naturaleza especulativa del trading de criptomonedas puede atraer a traders en busca de beneficios rápidos, lo cual amplifica las oscilaciones de los precios. Esta combinación de factores provoca una volatilidad significativa en los precios de las criptomonedas.

¿Las criptos son más riesgosas que las acciones?

Sí, en general, se considera que el trading con criptomonedas es más riesgoso que con acciones. Aunque ambas clases de activos pueden ser volátiles, las criptomonedas suelen experimentar fluctuaciones de precios más extremas en períodos de tiempo más cortos. Además, el mercado de criptomonedas está menos regulado, lo que lo hace más susceptible al fraude y a la manipulación del mercado. Estos factores pueden contribuir a un perfil de riesgo más elevado para las criptomonedas en comparación con las acciones tradicionales.

¿Qué criptomoneda tiene más volatilidad?

Aunque ciertas criptomonedas, como Bitcoin y Ethereum, son conocidas por su volatilidad, otras criptodivisas suelen mostrar niveles de fluctuación de precios aún mayores. Monedas como Dogecoin, Shiba Inu y otros tókenes menos conocidos pueden experimentar una volatilidad extrema debido a la menor liquidez del mercado, el trading especulativo y los cambios repentinos en el sentimiento de los inversionistas. Es esencial llevar a cabo una investigación exhaustiva y comprender los riesgos antes de hacer trading con criptomonedas.