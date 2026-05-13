En Capital.com, nos comprometemos a apoyar la salud financiera, física y mental de nuestros clientes siempre que podamos. Entendemos que el trading puede ser estresante y afectar potencialmente el comportamiento del cliente, tanto dentro como fuera de los mercados financieros. Por eso es importante que estés atento a posibles vulnerabilidades, como, por ejemplo:

- Hacer trading con fondos destinados a gastos domésticos

- Hacer trading con fondos que no puedas permitirse perder

- Pasar demasiado tiempo haciendo trading, en lugar de trabajando o viendo a tus seres queridos

- Hacer trading de forma imprudente sin una adecuada gestión del riesgo

- Fijarse en malos resultados de trading

- Intentar afrontar la presión del trading con medicación

Tu riesgo de vulnerabilidad

Las vulnerabilidades pueden surgir en cualquier momento durante el trading, incluso si tienes experiencia en sortear los mercados. Por ello, estamos dispuestos a apoyar a todos los clientes que nos planteen inquietudes o muestren determinados comportamientos.

Los clientes vulnerables pueden realizar una o varias de las siguientes acciones:

- Arriesgar el bienestar financiero propio o de sus familiares

- Intentar recuperar las pérdidas con posiciones más grandes de lo habitual

- Endeudarse para financiar posiciones

- No revelar las actividades de trading a la familia

Quienes sospechen que pueden estar en riesgo podrían preguntarse:

- ¿Me cuido mental y físicamente, por ejemplo, siguiendo una buena dieta, haciendo ejercicio y descansando de los mercados?

- ¿Influye el trading en mis hábitos de sueño y alimentación?

- ¿Se ven mis relaciones con los demás indebidamente afectadas por mi actividad de trading?

- ¿Estoy tomando medicación para afrontar las pérdidas relacionadas con el trading?

- ¿Afectan mi autoestima los resultados que obtengo en el trading?

- ¿A veces tengo deseos de suicidarme como consecuencia de obtener resultados negativos en el trading?

Si respondiste afirmativamente a alguna de estas preguntas, puedes contactarnos.

Qué ocurre si estás en una situación de vulnerabilidad

En Capital.com, contamos con una serie de medidas diseñadas para identificar algunas señales de vulnerabilidad. En caso de que la actividad de tu cuenta genere una alerta, nuestro sistema la señalará y nuestros agentes te contactarán para hablar de tu posible vulnerabilidad, así como para informarte de las medidas que podrían mejorar tu situación.

No nos es posible identificar y controlar todas las formas de comportamientos potencialmente vulnerables. Si necesitas ayuda como resultado de un cambio en tu comportamiento en el trading, estamos aquí para ayudarte, pero es esencial que lo plantees a nuestro personal de apoyo lo antes posible. Tanto si tus prácticas de gestión del riesgo fallan como si te sientes incómodo con la cantidad de tiempo que dedicas al trading, puedes confiar en que encontrarás un entorno seguro y de apoyo en el que plantear tus preocupaciones.

Siempre podemos ofrecerte la posibilidad de suspender tu cuenta de forma temporal o permanente, así como la libertad de solicitar la reactivación si comienzas a sentirte más cómodo en tus hábitos de trading.

¿Hubo algún error?

Es posible que marcásemos tu cuenta por error; por ejemplo, si no actualizaste recientemente tu patrimonio declarado. En ese caso, clarifica esta situación con nuestro personal de soporte si te contactan, y trabajaremos para resolver la situación lo antes posible.