La plataforma web de trading de Capital.com

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El mejor broker que he conocido después de probar con muchos, obviamente para que nombrarlos. Por ejemplo, la primera razón que empecé a usar Capital fue la llegada de mi dinero de inmediato a mi cuenta bancaria, a diferencia de las existentes en el mercado que tardan días o tienen mucha burocracia; y la segunda razón, que te devuelve dinero por el hecho de operar en un mercado determinado, debido a los spread y al volumen existente. Mientras más activo seas, más dinero te reembolsa. Muchas grac
Muy atentos a cada duda o inconveniente que tienes, te responden súper rápido y son muy claros, muy buena aplicación, súper recomendable
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hasta el momento ha sido muy buena. Es la primera vez que invierto en el trading y todo es muy claro y sencillo
Poder usarlo con Tradingview y que se puede operar con divisas pese a la regulación en España. Comisiones bajas en spread, sobre todo en crypto comparado con otros bróker no especializados en cryptos exclusivamente.
El mejor broker, sin comisiones, mejor spread y gran catalogo de productos
Buena aplicación, encuentro casi todos los mercados, da tutoriales de como operar, solo quisiera que estuvieran en español, pero por lo demás muy completo, puede usarse en tradingview, desde computadora o celular
Me ha parecido muy fácil de operar. Muy bueno que se puede fondear la cuenta con tarjeta porque eso hace más rápido el proceso.
Excelente conjunto de herramientas para trading. Comisiones muy bajas. Muy recomendable.
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La experiencia en la plataforma es muy buena así como los indicadores dentro del trading y los agentes responden en el momento y te da mucha atención que te hace sentir confiable el broker, muy recomendado
Muy buena aplicación para invertir! El modo prueba y las guías te ayudan a corregir muchos errores antes de hacer tus primeras operaciones, además es muy fácil operar en ella.
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1 – Las órdenes stop-loss no se pueden garantizar.
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