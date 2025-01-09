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¿Por qué utilizar una cuenta demo de trading?

Practicar con una cuenta demo de trading gratuita es una forma ideal de conocer los mercados, ya que te permite aprender los principios del trading de CFD sin riesgos.

 

Con hasta $100,000 en fondos virtuales, puedes tomar posiciones en divisas, materias primas, índices y acciones mediate CFD sin arriesgar dinero real.

 

Ya sea en la app o en dispositivos de sobremesa, puedes explorar nuestra interfaz intuitiva y de fácil navegación, así como desarrollar tus habilidades con 8 marcos temporales, más de 100 indicadores y un conjunto de herramientas de dibujo, a través de 6 tipos de gráficos.  También puedes aprender mientras haces trading con un canal integrado de Newsquawk, el cual te ofrece las últimas noticias sobre el mercado que elijas, así como nuestro conjunto de recursos educacionales por medio de seminarios web, glosarios y artículos explicativos.

 

Abrir una cuenta demo y hacer trading en ella es el primer paso natural para unirse a nuestros más de 500,000 titulares de cuentas reales. Así que comienza hoy mismo tu viaje en el mundo del trading de la mano de un proveedor galardonado.

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Lo que el sector dice sobre nosotros

Nuestros productos centrados en el usuario, nuestro dedicado servicio al cliente y nuestra continua innovación han sido reconocidos una y otra vez por algunas de las instituciones más respetadas del sector. Estos son algunos de nuestros galardones más recientes.
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BrokerChooser
Mejor bróker de CFD (2026)
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Good Money Guide
Mejor cuenta de trading: Elección del público (2025)
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ForexBrokers.com
Mejor de su clase: Facilidad de uso (2025)
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ForexBrokers.com
Mejor de su clase: Trading de criptomonedas (2025)
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ForexBrokers.com
Mejor de su clase: Educación (2025)
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ForexBrokers.com
Mejor de su clase: Broker de TradingView (2025)
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ForexBrokers.com
Mejor de su clase: Comisiones y tarifas (2025)
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Investors' Chronicle & Financial Times
Ganador de 5 Estrellas: App (2024)
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Investors' Chronicle & Financial Times
Ganador de 5 Estrellas: Plataforma Selectiva (2024)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
Ganador de 5 Estrellas: Proveedor de CFD (2024)
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Online Money Awards
Mejor plataforma de trading en general (2024)
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ForexBrokers.com
Mejor de su clase: Comisiones y tarifas (2024)
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ForexBrokers.com
Mejor de su clase: Facilidad de uso (2024)
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ForexBrokers.com
Mejor de su clase: Principiantes (2024)
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ForexBrokers.com
Mejor de su clase: Educación (2024)
award
Good Money Guide
Mejor aplicación de trading 2023
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Online Money Awards
Mejor proveedor de CFD (2023)
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ForexBrokers.com
Broker de más rápido crecimiento (2023)
award
Investment Trends
Satisfacción general del cliente (2022)
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Investment Trends
Relación calidad-precio (2022)
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ADVFN
Mejor plataforma de apuestas por spreads (2022)
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Financial Times Investors’ Chronicle
Mejor para nuevos inversionistas (2022)

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Lee las opiniones de nuestros clientes, sea cual sea su nivel de experiencia.
2025-07-02
v******_u**********

El mejor broker que he conocido después de probar con muchos, obviamente para que nombrarlos. Por ejemplo, la primera razón que empecé a usar Capital fue la llegada de mi dinero de inmediato a mi cuenta bancaria, a diferencia de las existentes en el mercado que tardan días o tienen mucha burocracia; y la segunda razón, que te devuelve dinero por el hecho de operar en un mercado determinado, debido a los spread y al volumen existente. Mientras más activo seas, más dinero te reembolsa. Muchas grac

2025-06-20
B***** B****** E******

Muy atentos a cada duda o inconveniente que tienes, te responden súper rápido y son muy claros, muy buena aplicación, súper recomendable

2025-06-08
C***** A******

Excelente servicio, me ayudaron en tiempo récord en la solución a mi solicitud, es agradable sentir este respaldo. Recomendados totalmente.

2025-06-05
n*******

El mejor de todos, un excelente servicio y una rápida respuesta y un retiro súper rápido sin comisión

2025-05-31
D**** G****

Mi aplicación de cabecera para invertir con información actualizada. Muy satisfecho. Nunca he tenido problemas con Ingresos o Retiros. Muy recomendable. Aplicación segura.

2025-05-23
F******* J****** G******

El chat en vivo de capital.com es muy útil y facilita mucha la comunicación con el equipo técnico de esta misma además la atención que se me brindo fue muy buena eficaz y rápida

2025-05-22
a********

hasta el momento ha sido muy buena. Es la primera vez que invierto en el trading y todo es muy claro y sencillo

2025-05-21
E***_t*****

Poder usarlo con Tradingview y que se puede operar con divisas pese a la regulación en España. Comisiones bajas en spread, sobre todo en crypto comparado con otros bróker no especializados en cryptos exclusivamente.

2025-05-16
P**E*********

El mejor broker, sin comisiones, mejor spread y gran catalogo de productos

2025-04-18
l*****

Buena aplicación, encuentro casi todos los mercados, da tutoriales de como operar, solo quisiera que estuvieran en español, pero por lo demás muy completo, puede usarse en tradingview, desde computadora o celular

2025-04-18
J*** A******

Me ha parecido muy fácil de operar. Muy bueno que se puede fondear la cuenta con tarjeta porque eso hace más rápido el proceso.

2025-04-04
G****** G*****

Excelente conjunto de herramientas para trading. Comisiones muy bajas. Muy recomendable.

2025-03-14
J*** M**** C** M*****

Conecta con todas las bolsas importantes del mundo y permite información inmediata e instantánea de tu cartera. Excelente

2025-02-17
J*** D**** C****

Una aplicación con interfaz amigable para los principiantes, facil de operar. Comisiones justas y acceso a variedad de mercados.

2025-01-09
C******

La experiencia en la plataforma es muy buena así como los indicadores dentro del trading y los agentes responden en el momento y te da mucha atención que te hace sentir confiable el broker, muy recomendado

2025-01-09
W***** J*******

Muy buena aplicación para invertir! El modo prueba y las guías te ayudan a corregir muchos errores antes de hacer tus primeras operaciones, además es muy fácil operar en ella.

Estas son nuestras reseñas de 4 y 5 estrellas. Los datos específicos del usuario se han anonimizado intencionadamente para salvaguardar su privacidad de conformidad con los requisitos del RGPD

4.8
Calificaciones y reseñas
4.7
Calificaciones y reseñas
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4.6