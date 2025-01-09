¿Por qué utilizar una cuenta demo de trading?

Practicar con una cuenta demo de trading gratuita es una forma ideal de conocer los mercados, ya que te permite aprender los principios del trading de CFD sin riesgos.

Con hasta $100,000 en fondos virtuales, puedes tomar posiciones en divisas, materias primas, índices y acciones mediate CFD sin arriesgar dinero real.

Ya sea en la app o en dispositivos de sobremesa, puedes explorar nuestra interfaz intuitiva y de fácil navegación, así como desarrollar tus habilidades con 8 marcos temporales, más de 100 indicadores y un conjunto de herramientas de dibujo, a través de 6 tipos de gráficos. También puedes aprender mientras haces trading con un canal integrado de Newsquawk, el cual te ofrece las últimas noticias sobre el mercado que elijas, así como nuestro conjunto de recursos educacionales por medio de seminarios web, glosarios y artículos explicativos.

Abrir una cuenta demo y hacer trading en ella es el primer paso natural para unirse a nuestros más de 500,000 titulares de cuentas reales. Así que comienza hoy mismo tu viaje en el mundo del trading de la mano de un proveedor galardonado.