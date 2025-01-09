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El mejor broker que he conocido después de probar con muchos, obviamente para que nombrarlos. Por ejemplo, la primera razón que empecé a usar Capital fue la llegada de mi dinero de inmediato a mi cuenta bancaria, a diferencia de las existentes en el mercado que tardan días o tienen mucha burocracia; y la segunda razón, que te devuelve dinero por el hecho de operar en un mercado determinado, debido a los spread y al volumen existente. Mientras más activo seas, más dinero te reembolsa. Muchas grac
Muy atentos a cada duda o inconveniente que tienes, te responden súper rápido y son muy claros, muy buena aplicación, súper recomendable
Excelente servicio, me ayudaron en tiempo récord en la solución a mi solicitud, es agradable sentir este respaldo. Recomendados totalmente.
El mejor de todos, un excelente servicio y una rápida respuesta y un retiro súper rápido sin comisión
Mi aplicación de cabecera para invertir con información actualizada. Muy satisfecho. Nunca he tenido problemas con Ingresos o Retiros. Muy recomendable. Aplicación segura.
El chat en vivo de capital.com es muy útil y facilita mucha la comunicación con el equipo técnico de esta misma además la atención que se me brindo fue muy buena eficaz y rápida
hasta el momento ha sido muy buena. Es la primera vez que invierto en el trading y todo es muy claro y sencillo
Poder usarlo con Tradingview y que se puede operar con divisas pese a la regulación en España. Comisiones bajas en spread, sobre todo en crypto comparado con otros bróker no especializados en cryptos exclusivamente.
El mejor broker, sin comisiones, mejor spread y gran catalogo de productos
Buena aplicación, encuentro casi todos los mercados, da tutoriales de como operar, solo quisiera que estuvieran en español, pero por lo demás muy completo, puede usarse en tradingview, desde computadora o celular
Me ha parecido muy fácil de operar. Muy bueno que se puede fondear la cuenta con tarjeta porque eso hace más rápido el proceso.
Excelente conjunto de herramientas para trading. Comisiones muy bajas. Muy recomendable.
Conecta con todas las bolsas importantes del mundo y permite información inmediata e instantánea de tu cartera. Excelente
Una aplicación con interfaz amigable para los principiantes, facil de operar. Comisiones justas y acceso a variedad de mercados.
La experiencia en la plataforma es muy buena así como los indicadores dentro del trading y los agentes responden en el momento y te da mucha atención que te hace sentir confiable el broker, muy recomendado
Muy buena aplicación para invertir! El modo prueba y las guías te ayudan a corregir muchos errores antes de hacer tus primeras operaciones, además es muy fácil operar en ella.
Estas son nuestras reseñas de 4 y 5 estrellas. Los datos específicos del usuario se han anonimizado intencionadamente para salvaguardar su privacidad de conformidad con los requisitos del RGPD
El término «forex» es la abreviatura en inglés de intercambio de divisas. El trading de divisas es el proceso de compra y venta de monedas internacionales, con el objetivo de obtener ganancias de las fluctuaciones en los tipos de cambio entre ellas.
Así que podrías operar el euro frente al dólar estadounidense (EUR/USD), por ejemplo. Comprar el par EUR/USD significa que estás especulando efectivamente que el euro aumentará de precio en relación con el dólar. La mayoría de los pares de divisas se cotizan hasta el cuarto decimal, por lo que un solo punto (pip) de movimiento se relaciona con el cuarto decimal.
En Capital.com, puedes operar tanto divisas spot como contratos forward de divisas usando CFD, lo que te permite especular sobre los movimientos futuros de los tipos de cambio, a menudo usados para cubrir la exposición cambiaria u operar en función de expectativas macroeconómicas.
El mercado de divisas es el más grande del mundo, por volumen de trading global. Está abierto 24/5 y es extremadamente líquido, por lo que normalmente puedes entrar y salir de las operaciones cuando lo desees. La alta liquidez también significa que los spreads tienden a ser más ajustados que en algunas clases de activos menos líquidas.
Si bien los movimientos en el mercado de divisas pueden ser pequeños (menos del 1% de movimiento diario promedio en condiciones normales de trading), el hecho de que se operen hasta el cuarto decimal crea un entorno de trading muy fértil. El apalancamiento ofrecido por los proveedores de trading también puede ampliar la exposición de los traders minoristas hasta en 30:1. Esto significa que pequeños movimientos en el mercado subyacente pueden generar grandes ganancias o pérdidas, lo que hace que el trading apalancado sea riesgoso.
Los forwards de divisas también pueden darte acceso a un posicionamiento a más largo plazo u oportunidades de cobertura, ya que estás operando con los tipos de cambio futuros esperados en lugar de los precios spot.
Ofrecemos trading de CFD sobre divisas spot y forwards de divisas, dándote exposición a los movimientos de precios de los pares de divisas sin tener que comprar o cambiar las monedas directamente. Puedes operar en más de 120 pares de divisas con nosotros, operando en corto así como en largo.
Identifica posibles puntos de entrada y salida con nuestras herramientas de gráficos inteligentes e intuitivas, y establece alertas de precios para notificarte sobre movimientos significativos del mercado. Protégete contra los movimientos adversos del mercado con nuestra gama de herramientas de gestión de riesgos, incluyendo los trailing stop-loss, que aseguran los movimientos positivos del mercado mientras protegen contra pérdidas.*
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*Los stop-loss no están garantizados. Los stop-loss garantizados incurren en una tarifa si se activan.
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