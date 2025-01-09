¿Qué es el trading de divisas y forwards de divisas?

El término «forex» es la abreviatura en inglés de intercambio de divisas. El trading de divisas es el proceso de compra y venta de monedas internacionales, con el objetivo de obtener ganancias de las fluctuaciones en los tipos de cambio entre ellas.

Así que podrías operar el euro frente al dólar estadounidense (EUR/USD), por ejemplo. Comprar el par EUR/USD significa que estás especulando efectivamente que el euro aumentará de precio en relación con el dólar. La mayoría de los pares de divisas se cotizan hasta el cuarto decimal, por lo que un solo punto (pip) de movimiento se relaciona con el cuarto decimal.

En Capital.com, puedes operar tanto divisas spot como contratos forward de divisas usando CFD, lo que te permite especular sobre los movimientos futuros de los tipos de cambio, a menudo usados para cubrir la exposición cambiaria u operar en función de expectativas macroeconómicas.

¿Por qué operar con divisas?

El mercado de divisas es el más grande del mundo, por volumen de trading global. Está abierto 24/5 y es extremadamente líquido, por lo que normalmente puedes entrar y salir de las operaciones cuando lo desees. La alta liquidez también significa que los spreads tienden a ser más ajustados que en algunas clases de activos menos líquidas.

Si bien los movimientos en el mercado de divisas pueden ser pequeños (menos del 1% de movimiento diario promedio en condiciones normales de trading), el hecho de que se operen hasta el cuarto decimal crea un entorno de trading muy fértil. El apalancamiento ofrecido por los proveedores de trading también puede ampliar la exposición de los traders minoristas hasta en 30:1. Esto significa que pequeños movimientos en el mercado subyacente pueden generar grandes ganancias o pérdidas, lo que hace que el trading apalancado sea riesgoso.

Los forwards de divisas también pueden darte acceso a un posicionamiento a más largo plazo u oportunidades de cobertura, ya que estás operando con los tipos de cambio futuros esperados en lugar de los precios spot.

¿Por qué operar con divisas con Capital.com?

Ofrecemos trading de CFD sobre divisas spot y forwards de divisas, dándote exposición a los movimientos de precios de los pares de divisas sin tener que comprar o cambiar las monedas directamente. Puedes operar en más de 120 pares de divisas con nosotros, operando en corto así como en largo.

Identifica posibles puntos de entrada y salida con nuestras herramientas de gráficos inteligentes e intuitivas, y establece alertas de precios para notificarte sobre movimientos significativos del mercado. Protégete contra los movimientos adversos del mercado con nuestra gama de herramientas de gestión de riesgos, incluyendo los trailing stop-loss, que aseguran los movimientos positivos del mercado mientras protegen contra pérdidas.*

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*Los stop-loss no están garantizados. Los stop-loss garantizados incurren en una tarifa si se activan.