Pares de divisas más volátiles

La volatilidad se refiere a la magnitud del movimiento de los precios de un mercado en particular durante un período de tiempo determinado. La volatilidad en el mercado de divisas puede presentar oportunidades potenciales para los traders de divisas, ya que los grandes movimientos ofrecen la posibilidad de obtener beneficios proporcionalmente grandes. Sin embargo, por el mismo motivo, estas condiciones representan un riesgo importante de pérdida de capital, ya que las posiciones pueden volverse rápidamente en tu contra.
La volatilidad en el mercado de divisas puede medirse de varias formas, incluida la volatilidad histórica, calculada como la desviación estándar de los rendimientos en un período de tiempo determinado. También puede utilizarse la volatilidad implícita, en la que la expectativa de volatilidad futura se calcula utilizando modelos de fijación de precios de opciones. En cuanto a los indicadores técnicos, el , o ATR, mide la volatilidad del mercado calculando el rango entre los precios máximo y mínimo de una divisa durante un período determinado.Las bandas de Bollinger® también pueden utilizarse cuando el tamaño de la «banda», derivado de una media móvil, puede dar información sobre la volatilidad basada en la anchura de las bandas.
La volatilidad del mercado de divisas, así como de otras clases de activos, puede deberse a una serie de eventos macroeconómicos. Por ejemplo, si se anuncia una decisión sobre las tasas de interés que difiere de las expectativas del mercado, el precio de los pares de divisas puede experimentar rápidos movimientos, ya que mantener determinadas divisas resulta más o menos atractivo. Además, a nivel técnico, la ruptura de puntos clave de soporte y resistencia por parte del precio puede inspirar decisiones generalizadas de compra o venta. El sentimiento del mercado, los períodos de baja liquidez y el trading especulativo de las instituciones también pueden influir en los niveles de volatilidad.
El trading con margen, o trading apalancado, es un tipo de trading en el cual los traders se exponen a posiciones mayores que el tamaño de su depósito inicial. Esto significa que pueden obtener más beneficios que la cantidad que aportan, pero también pueden perder más en condiciones de mercado desfavorables. Cuando haces trading con margen, solo tienes que depositar un pequeño porcentaje del valor total de la posición (conocido como margen propiamente dicho). Si tu posición va en tu contra, puedes recibir una llamada de margen, lo cual significa que el capital de tu cuenta cayó por debajo del mínimo requerido. Esto significa que tendrás que depositar más o reducir tu tamaño para continuar con la operación.