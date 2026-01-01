Sobre Capital.com

Capital.com es una de las plataformas de trading de más rápido crecimiento del mundo; de hecho, nos clasificamos como la empresa de más rápido crecimiento de Oriente Medio en el Deloitte Technology Fast 50 de 2024. Prestamos servicio a nuestros clientes desde oficinas repartidas por Oriente Medio, el Reino Unido, Europa y Australia. Nuestros traders están en el centro de cada decisión que tomamos; por ello, facilitamos sus operaciones de trading con tecnología intuitiva, capacitación avanzada y soporte especializado.

Nuestra misión es ayudar a los traders a tomar mejores decisiones, para lo cual les proporcionamos las herramientas y los recursos que necesitan a fin de permitirles hacer trading con confianza. Gracias a nuestra misión, hemos recibido multitud de galardones de las principales autoridades del sector, como el de «Mejor plataforma de trading en general» (Online Money Awards 2024) y «Mejor aplicación de trading 2023» (Good Money Guide), y hemos logrado obtener una calificación de «Excelente» en Trustpilot.