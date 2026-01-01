Sobre Capital.com

InicioSobre nosotros
Capital.com es una de las plataformas de trading de más rápido crecimiento del mundo; de hecho, nos clasificamos como la empresa de más rápido crecimiento de Oriente Medio en el Deloitte Technology Fast 50 de 2024. Prestamos servicio a nuestros clientes desde oficinas repartidas por Oriente Medio, el Reino Unido, Europa y Australia. Nuestros traders están en el centro de cada decisión que tomamos; por ello, facilitamos sus operaciones de trading con tecnología intuitiva, capacitación avanzada y soporte especializado.
Nuestra misión es ayudar a los traders a tomar mejores decisiones, para lo cual les proporcionamos las herramientas y los recursos que necesitan a fin de permitirles hacer trading con confianza. Gracias a nuestra misión, hemos recibido multitud de galardones de las principales autoridades del sector, como el de «Mejor plataforma de trading en general» (Online Money Awards 2024) y «Mejor aplicación de trading 2023» (Good Money Guide), y hemos logrado obtener una calificación de «Excelente» en Trustpilot.
Únete a un broker reconocido por apoyar tu trading: «Mejor app de trading 2024» y «Mejor proveedor de CFD 2023» (Online Money Awards), «Mejor app de trading 2023» (Good Money Guide).
Puedes estar seguro de que cumplimos lo que prometemos: clientes de todo el mundo confían en nosotros. Nuestros clientes están tan contentos con nosotros que nuestro volumen de trading supera la asombrosa cifra de 1 billón de dólares a fecha de 2024.
Haz trading con CFD en una amplia gama de mercados globales de gran popularidad, desde bitcoin a dogecoin, petróleo crudo a gas natural, oro a cobre, y una amplia selección de acciones, pares de divisas e índices bursátiles.
Pon tu dinero donde tiene que estar sin complicaciones. Retira tus fondos con rapidez: procesamos el 94% de los retiros en un plazo de una hora y 99% de los retiros en 24 horas (Capital.com global server data, 2024).
Elige el apalancamiento que quieras: hasta 200:1 en materias primas, divisas e índices, hasta 1:1 si prefieres beneficiarte de un 0% de financiación nocturna en acciones y criptomonedas.
Haz trading en una plataforma y aplicación galardonada en múltiples ocasiones – «Mejor plataforma de trading en general» (Online Money Awards 2024) y «Mejor aplicación de trading 2023» (Good Money Guide): diseñada de acuerdo a tus necesidades.
Abre una cuenta de forma rápida y sencilla. Desde el momento en el que te unas a nosotros, serás lo más importante para nuestro equipo de expertos – y tendrás acceso a un completo conjunto de capacitación, noticias y análisis.
Por lo que se nos conoce
Como broker galardonado en múltiples ocasiones, se nos reconoce por nuestra sencilla experiencia de usuario enfocada en la tecnología, nuestro soporte al cliente de alta calidad y nuestra relación calidad-precio. Para nosotros, la tecnología se encuentra en el centro de todo lo que hacemos, por ello ofrecemos funciones inteligentes, como datos de mercado en tiempo real, herramientas de gráficos avanzadas y una aplicación móvil adaptable para hacer trading sobre la marcha. Nuestro objetivo es permitir que los traders puedan acceder sin problemas a instrumentos financieros de todo el mundo, para lo cual ofrecemos más de 5,500 mercados en múltiples clases de activos.
Nos esforzamos continuamente en buscar nuevas formas de ayudar a nuestros clientes a hacer trading con confianza y a tomar decisiones mejor informadas, de modo que les ofrecemos la tecnología más avanzada, recursos educativos de gran utilidad y precios competitivos en un panorama bursátil en constante evolución.
Nuestros productos intuitivos, nuestro especializado servicio al cliente y nuestra innovación continua han sido reconocidos una y otra vez por algunas de las principales autoridades del sector.
En 2023, Deloitte Technology Fast 50 nos clasificó como una de las 50 empresas tecnológicas de más rápido crecimiento en Oriente Medio y Chipre. Y estos son solo algunos de los galardones que hemos recibido recientemente:
Prestamos servicio a traders de todo el mundo, con oficinas en cuatro continentes.