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Sobre Capital.com

Capital.com es una de las plataformas de trading de más rápido crecimiento del mundo; de hecho, nos clasificamos como la empresa de más rápido crecimiento de Oriente Medio en el Deloitte Technology Fast 50 de 2024. Prestamos servicio a nuestros clientes desde oficinas repartidas por Oriente Medio, el Reino Unido, Europa y Australia. Nuestros traders están en el centro de cada decisión que tomamos; por ello, facilitamos sus operaciones de trading con tecnología intuitiva, capacitación avanzada y soporte especializado.

Nuestra misión es ayudar a los traders a tomar mejores decisiones, para lo cual les proporcionamos las herramientas y los recursos que necesitan a fin de permitirles hacer trading con confianza. Gracias a nuestra misión, hemos recibido multitud de galardones de las principales autoridades del sector, como el de «Mejor plataforma de trading en general» (Online Money Awards 2024) y «Mejor aplicación de trading 2023» (Good Money Guide), y hemos logrado obtener una calificación de «Excelente» en Trustpilot.

De un vistazo

Empresa galardonada internacionalmente

Únete a un broker reconocido por apoyar tu trading: «Mejor app de trading 2024» y «Mejor proveedor de CFD 2023» (Online Money Awards), «Mejor app de trading 2023» (Good Money Guide).

1 billón de dólares en volumen de trading de nuestros clientes

Puedes estar seguro de que cumplimos lo que prometemos: clientes de todo el mundo confían en nosotros. Nuestros clientes están tan contentos con nosotros que nuestro volumen de trading supera la asombrosa cifra de 1 billón de dólares a fecha de 2024.

Los mercados que quieres

Haz trading con CFD en una amplia gama de mercados globales de gran popularidad, desde bitcoin a dogecoin, petróleo crudo a gas natural, oro a cobre, y una amplia selección de acciones, pares de divisas e índices bursátiles.

Esto es lo que obtendrás

Tanto si eres un trader experimentado como si acabas de iniciarte en el mundo del trading, te ofrecemos las herramientas que necesitas para hacer trading con confianza.

Acceso rápido a tu dinero

Pon tu dinero donde tiene que estar sin complicaciones. Retira tus fondos con rapidez: procesamos el 94% de los retiros en un plazo de una hora y 99% de los retiros en 24 horas (Capital.com global server data, 2024).

El apalancamiento que quieres

Elige el apalancamiento que quieras: hasta 200:1 en materias primas, divisas e índices, hasta 1:1 si prefieres beneficiarte de un 0% de financiación nocturna en acciones y criptomonedas.

Una plataforma que no te decepcionará

Haz trading en una plataforma y aplicación galardonada en múltiples ocasiones – «Mejor plataforma de trading en general» (Online Money Awards 2024) y «Mejor aplicación de trading 2023» (Good Money Guide): diseñada de acuerdo a tus necesidades.

Experiencia de cliente de primera categoría

Abre una cuenta de forma rápida y sencilla. Desde el momento en el que te unas a nosotros, serás lo más importante para nuestro equipo de expertos – y tendrás acceso a un completo conjunto de capacitación, noticias y análisis.

Por lo que se nos conoce

Como broker galardonado en múltiples ocasiones, se nos reconoce por nuestra sencilla experiencia de usuario enfocada en la tecnología, nuestro soporte al cliente de alta calidad y nuestra relación calidad-precio. Para nosotros, la tecnología se encuentra en el centro de todo lo que hacemos, por ello ofrecemos funciones inteligentes, como datos de mercado en tiempo real, herramientas de gráficos avanzadas y una aplicación móvil adaptable para hacer trading sobre la marcha. Nuestro objetivo es permitir que los traders puedan acceder sin problemas a instrumentos financieros de todo el mundo, para lo cual ofrecemos más de 5,500 mercados en múltiples clases de activos.

Nos esforzamos continuamente en buscar nuevas formas de ayudar a nuestros clientes a hacer trading con confianza y a tomar decisiones mejor informadas, de modo que les ofrecemos la tecnología más avanzada, recursos educativos de gran utilidad y precios competitivos en un panorama bursátil en constante evolución.

Más de 857.000
Traders en todo el mundo
Más de 110.000
Clientes activos mensualmente
24/7
Atención al cliente
100
Indicadores técnicos

Lo que el sector dice sobre nosotros

Nuestros productos intuitivos, nuestro especializado servicio al cliente y nuestra innovación continua han sido reconocidos una y otra vez por algunas de las principales autoridades del sector.

En 2023, Deloitte Technology Fast 50 nos clasificó como una de las 50 empresas tecnológicas de más rápido crecimiento en Oriente Medio y Chipre. Y estos son solo algunos de los galardones que hemos recibido recientemente:

award
BrokerChooser
Mejor bróker de CFD (2026)
award
Good Money Guide
Mejor cuenta de trading: Elección del público (2025)
award
ForexBrokers.com
Mejor de su clase: Comisiones y tarifas (2025)
award
ForexBrokers.com
Mejor de su clase: Facilidad de uso (2025)
award
ForexBrokers.com
Mejor de su clase: Trading de criptomonedas (2025)
award
ForexBrokers.com
Mejor de su clase: Broker de TradingView (2025)
award
ForexBrokers.com
Mejor de su clase: Educación (2025)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
Ganador de 5 Estrellas: App (2024)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
Ganador de 5 Estrellas: Proveedor de CFD (2024)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
Ganador de 5 Estrellas: Plataforma Selectiva (2024)
award
Online Money Awards
Mejor plataforma de trading en general (2024)
award
ForexBrokers.com
El mejor de su clase: Comisiones y honorarios (2024)
award
ForexBrokers.com
El mejor de su clase: Facilidad de uso (2024)
award
ForexBrokers.com
El mejor de su clase: Educación (2024)
award
ForexBrokers.com
El mejor de su clase: Principiantes (2024)
award
Deloitte Technology
Empresa tecnológica de más rápido crecimiento en Chipre y Oriente Medio (2023)
award
Good Money Guide
Mejor aplicación de trading (2023)
award
Online Money Awards
Mejor proveedor de CFD (2023)
award
ForexBrokers.com
Broker de más rápido crecimiento (2023)
award
Investment Trends
Satisfacción general del cliente (2022)
award
Investment Trends
Relación calidad-precio (2022)
award
ADVFN
Mejor plataforma de apuestas por spreads (2022)
award
Financial Times Investors’ Chronicle
Mejor para nuevos inversionistas (2022)

Lo que ofrecemos

Trading de CFD

Toma una posición en largo o en corto sobre divisas, índices, acciones, materias primas y criptomonedas
Iníciate en el trading de CFD

Plataformas de trading

Elije entre las plataformas favoritas del sector, TradingView o MT4, o bien haz trading en nuestra propia plataforma web con una amplia gama de herramientas e indicadores
Conoce nuestras plataformas de trading

Educación

Toma decisiones informadas gracias a los datos detallados sobre las distintas clases de activos, así como a los últimos factores fundamentales y técnicos del mercado
Aprende a hacer trading

Nuestras oficinas internacionales

Prestamos servicio a traders de todo el mundo, con oficinas en cuatro continentes.

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