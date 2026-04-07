Rupert se incorporó a Capital.com en junio de 2022, tras haber trabajado durante más de 15 años en puestos relacionados con el trading y las ventas en el Reino Unido y Estados Unidos. Tras trabajar durante varios años en la mesa de operaciones de IG, pasó a ocupar el cargo de subdirector de operaciones para productos de divisas y criptomonedas. En 2017, fue nombrado CEO de IG US, donde lanzó y obtuvo la aprobación regulatoria para la empresa, antes de convertirla en un competidor nuevo y significativo en el mercado de divisas de los EE. UU.

Como CEO de Capital.com en el Reino Unido, Rupert supervisa el negocio en el Reino Unido y asegura la alineación con la estrategia global del Grupo.