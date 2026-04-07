InicioSobre nosotrosEquipo de liderazgo
Con décadas de experiencia en finanzas y trading, nuestro liderazgo nos ha convertido en uno de los brókeres de más rápido crecimiento en Europa, creando soluciones innovadoras que permiten a los traders tomar mejores decisiones.
Viktor es un emprendedor tecnológico británico con un ojo para identificar empresas innovadoras y disruptivas centradas en la tecnología. Ha estado invirtiendo en tecnología disruptiva por medio de su vehículo de inversión global, VP Capital, desde 2001.
Fue su inclinación por combinar tecnología de primera clase con equipos de personas altamente motivadas lo que lo llevó a establecer Capital.com en 2016. Desde entonces, Capital.com ha surgido como una de las plataformas de trading de más rápido crecimiento en el mundo, con oficinas en el Reino Unido, Europa, Australia y el Medio Oriente.
Rupert se incorporó a Capital.com en junio de 2022, tras haber trabajado durante más de 15 años en puestos relacionados con el trading y las ventas en el Reino Unido y Estados Unidos. Tras trabajar durante varios años en la mesa de operaciones de IG, pasó a ocupar el cargo de subdirector de operaciones para productos de divisas y criptomonedas. En 2017, fue nombrado CEO de IG US, donde lanzó y obtuvo la aprobación regulatoria para la empresa, antes de convertirla en un competidor nuevo y significativo en el mercado de divisas de los EE. UU.
Como CEO de Capital.com en el Reino Unido, Rupert supervisa el negocio en el Reino Unido y asegura la alineación con la estrategia global del Grupo.
Christoforos se incorporó al equipo de Capital.com en noviembre de 2016, aportando una década de experiencia en los sectores de seguros y finanzas. Comenzó su carrera como actuario en el sector de la correduría de reaseguros y, posteriormente, pasó otros tres años en el sector de la correduría, ascendiendo desde el puesto de agente junior hasta el de gestor de riesgos. Se incorporó a nuestra compañía como Director de Riesgos, antes de convertirse en Director de Riesgos Jefe y, posteriormente, en Director de Operaciones.
Es licenciado en Matemáticas por la Universidad de Leeds y tiene un máster en Ciencias Actuariales por la City, Universidad de Londres (ahora City St George's).
Tarik Chebib es responsable de expandir Capital.com a nuevos mercados de alto crecimiento en toda la región. Con más de una década de experiencia en el sector del corretaje, Tarik se incorporó inicialmente a Capital.com como Director de Ingresos Jefe en julio de 2021, antes de pasar a ocupar el cargo de CEO regional un año después. Desde Dubái, Tarik dirige actualmente nuestra filial recién autorizada en los Emiratos Árabes Unidos. Ha ocupado varios roles de alta dirección a lo largo de su carrera, incluyendo Jefe de Ventas en IG y, más recientemente, Jefe de Oriente Medio en Pepperstone.
Tiene una Maestría en Gestión de Cass Business School y una licenciatura en Negocios de Brunel University London.
Thomas McCrickard es el CEO de Capital Com Australia, donde se encarga de dirigir la estrategia, la supervisión normativa y las operaciones de la compañía en toda la región.
Con más de diez años de experiencia en los mercados financieros mundiales, Thomas ha ocupado puestos de responsabilidad en trading de derivados, gestión de riesgos y estrategia en Londres y Melbourne. Desde diciembre de 2023, es director de Capital Com Australia, compañía a la que ha guiado a través de etapas clave de desarrollo y crecimiento. Thomas es licenciado en Matemáticas Empresariales y Estadística por la London School of Economics and Political Science.
Ariel se incorporó a Capital.com en marzo de 2021. Comenzó su viaje en Ernst & Young hace 18 años, donde fue Auditor Senior de empresas de alta tecnología que cotizan en Nasdaq. Más tarde se desempeñó como Controlador Senior en la escena de start-ups, así como en conglomerados multinacionales consolidados como el grupo francés Alstom Energy (adquirido por General Electric). Más recientemente, pasó tres años en la plataforma de trading social eToro, como su Director de Finanzas en Europa.
Ariel es contador público certificado y tiene una licenciatura en Contabilidad, Gestión y Economía, así como un MBA en Gestión Financiera.
Sheena se incorporó a Capital.com en septiembre de 2023 con una trayectoria demostrable en la gestión de equipos en toda Europa y Oriente Medio en todos los aspectos relacionados con el cumplimiento normativo. Antes de Capital.com, Sheena fue Directora de Cumplimiento Jefe en ADSS. Sheena pasó más de una década de su carrera profesional en CMC Markets, donde ascendió desde el puesto de Asistenta de Cumplimiento Normativo hasta el de Directora de Cumplimiento Normativo para el Reino Unido y Europa.
Es licenciada en Derecho por la Universidad Queen Mary de Londres y tiene una maestría en Políticas Públicas Internacionales de UCL.
Sasha es Directora de Producto Jefe en Capital.com, donde dirige el desarrollo de nuestra plataforma global y la experiencia del usuario. Con una sólida experiencia en gestión de productos, tecnología financiera e innovación centrada en el cliente, aporta su pasión por crear productos intuitivos y escalables que satisfagan las necesidades reales de los usuarios. Sasha tiene experiencia en dirigir equipos multifuncionales en múltiples mercados y se centra en impulsar el crecimiento de los productos mediante el análisis de datos, el pensamiento de diseño y el fomento del alto desempeño. Antes de llegar a Capital.com, Sasha fue Jefa de Producto para Revolut Wealth & Trading and Credit.
Como Director de Información y Seguridad en Capital.com, Pavel lidera la estrategia global de la compañía en seguridad de la información, TI, infraestructura, operaciones de plataforma y cumplimiento regulatorio. Desde que se unió en 2018, ha sido fundamental para fortalecer la postura de seguridad de Capital.com y construir una base tecnológica robusta y escalable para apoyar el rápido crecimiento en un entorno fintech regulado. Con una profunda experiencia en ciberseguridad, gestión de TI y gobernanza de riesgos, Pavel asegura una cultura de resiliencia cibernética y preparación regulatoria, manteniendo a Capital.com a la vanguardia de la tecnología financiera segura y ágil.
Eugene Lemesh dirige la estrategia global de recursos humanos de Capital.com, centrándose en el desarrollo del talento, el crecimiento organizativo y el fomento de una cultura inclusiva y de alto desempeño. Con amplia experiencia en liderazgo de recursos humanos en entornos dinámicos y de rápido crecimiento, supervisa todo el ciclo de vida del empleado, desde la contratación y el compromiso hasta el aprendizaje, DEI y el desarrollo de liderazgo. Eugene es conocido por diseñar estrategias centradas en las personas que se alinean con los objetivos comerciales, apoyan la innovación y permiten que los individuos prosperen en cada etapa de sus carreras.
Desde que se incorporó a la compañía en 2016, Nikolai ha desempeñado un papel fundamental en el impulso del crecimiento, desde sus inicios como start-up hasta convertirse en la compañía global que es hoy en día. Con una gran aptitud para desarrollar talento y hacer crecer negocios en el sector de la tecnología financiera, que está en pleno auge, Nikolai ha dirigido con éxito numerosas funciones clave, desde las áreas jurídica y de operaciones hasta las de crecimiento y marketing.
Cuenta con más de 10 años de experiencia en crecimiento empresarial e inversiones y es doctor en Derecho.
Antes de aportar su experiencia a Capital.com, Valentina trabajó como asesora jurídica principal y directora administrativa o gerente en numerosas compañías de los sectores de TI, medios de comunicación, inmobiliario y servicios financieros.
Anteriormente, Valentina fue asociada en un importante bufete de abogados local. Valentina es licenciada en Regulación Jurídica de las Actividades Comerciales por la Universidad Estatal de Bielorrusia y ha completado el programa de Gestión Profesional de la IPM Business School. Actualmente está completando su máster en Derecho en el King’s College de Londres, en el programa de Derecho Financiero y Mercantil Internacional.
Elpida se incorporó a Capital.com en 2024, aportando más de 10 años de experiencia internacional en operaciones de atención al cliente, incorporación de clientes, pagos y transformación de back-office. Como Directora de Operaciones, dirige funciones clave que mejoran la experiencia del cliente y optimizan el desempeño empresarial. Anteriormente, ocupó puestos de alta dirección en el sector de la tecnología financiera, entre ellos el de Vicepresidenta Sénior de Operaciones de Clientes y Directora de Custodia, donde gestionó equipos globales, impulsó la automatización y mejoró la prestación de servicios.
Vitalii Kedyk es un experto con amplia experiencia en activos digitales, con casi una década impulsando la innovación en criptomonedas y Web3. Desde 2017, ha trabajado con varias casas de cambio de criptomonedas reguladas y fue un representante fundador de CryptoUK, contribuyendo al desarrollo temprano de la regulación de criptomonedas en el Reino Unido.
Antes de unirse a Capital.com, Vitalii fue Jefe de Estrategia en Currency.com, donde lideró iniciativas estratégicas y gestionó con éxito un proceso de M&A que se cerró a principios de 2025. En Capital.com, se enfoca en expandir la oferta de criptomonedas de la plataforma, basándose en su profundo conocimiento de los mercados de criptomonedas, las finanzas digitales y los marcos regulatorios.