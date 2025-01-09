InicioRecomiende a un amigo
¿Tienes amigos que hacen trading? Comparte un enlace con ellos y consigue una recompensa de $200 cuando cumplan los requisitos*.
*Se aplican términos. Conoce más aquí.
Haz trading en más de 5,500 mercados de CFD con una interfaz limpia y gráficos repletos de indicadores y herramientas de dibujo.
Conoce todo lo que debes pagar antes de hacer trading. Consulta la lista completa de tarifas en nuestro sitio web.
Integre a la perfección nuestra plataforma inteligente con software de terceros de élite.
Obtén tu dinero cuando lo necesites. En 2024, procesamos el 99.62% de los retiros en 24 horas (servidores internos).
Perfeccione sus estrategias y desarrolle sus habilidades con riesgo cero para su capital.
Mitiga el riesgo con nuestro conjunto de órdenes stop-loss garantizadas (con cargo), stop-loss estándar y take-profit.
El mejor broker que he conocido después de probar con muchos, obviamente para que nombrarlos. Por ejemplo, la primera razón que empecé a usar Capital fue la llegada de mi dinero de inmediato a mi cuenta bancaria, a diferencia de las existentes en el mercado que tardan días o tienen mucha burocracia; y la segunda razón, que te devuelve dinero por el hecho de operar en un mercado determinado, debido a los spread y al volumen existente. Mientras más activo seas, más dinero te reembolsa. Muchas grac
Muy atentos a cada duda o inconveniente que tienes, te responden súper rápido y son muy claros, muy buena aplicación, súper recomendable
Excelente servicio, me ayudaron en tiempo récord en la solución a mi solicitud, es agradable sentir este respaldo. Recomendados totalmente.
El mejor de todos, un excelente servicio y una rápida respuesta y un retiro súper rápido sin comisión
Mi aplicación de cabecera para invertir con información actualizada. Muy satisfecho. Nunca he tenido problemas con Ingresos o Retiros. Muy recomendable. Aplicación segura.
El chat en vivo de capital.com es muy útil y facilita mucha la comunicación con el equipo técnico de esta misma además la atención que se me brindo fue muy buena eficaz y rápida
hasta el momento ha sido muy buena. Es la primera vez que invierto en el trading y todo es muy claro y sencillo
Poder usarlo con Tradingview y que se puede operar con divisas pese a la regulación en España. Comisiones bajas en spread, sobre todo en crypto comparado con otros bróker no especializados en cryptos exclusivamente.
El mejor broker, sin comisiones, mejor spread y gran catalogo de productos
Buena aplicación, encuentro casi todos los mercados, da tutoriales de como operar, solo quisiera que estuvieran en español, pero por lo demás muy completo, puede usarse en tradingview, desde computadora o celular
Me ha parecido muy fácil de operar. Muy bueno que se puede fondear la cuenta con tarjeta porque eso hace más rápido el proceso.
Excelente conjunto de herramientas para trading. Comisiones muy bajas. Muy recomendable.
Conecta con todas las bolsas importantes del mundo y permite información inmediata e instantánea de tu cartera. Excelente
Una aplicación con interfaz amigable para los principiantes, facil de operar. Comisiones justas y acceso a variedad de mercados.
La experiencia en la plataforma es muy buena así como los indicadores dentro del trading y los agentes responden en el momento y te da mucha atención que te hace sentir confiable el broker, muy recomendado
Muy buena aplicación para invertir! El modo prueba y las guías te ayudan a corregir muchos errores antes de hacer tus primeras operaciones, además es muy fácil operar en ella.
Estas son nuestras reseñas de 4 y 5 estrellas. Los datos específicos del usuario se han anonimizado intencionadamente para salvaguardar su privacidad de conformidad con los requisitos del RGPD
Nuestro programa de recomendación, gratificante y flexible, le abre una vía de ingresos complementarios.
El programa de recomendación solo está disponible y visible en la aplicación para los clientes registrados en Capital Com Online Investments Ltd, regulada por la Comisión de Valores de Bahamas.
Lista completa de países elegibles:
Andorra; Antigua y Barbuda; Anguila; Albania; Armenia; Angola; Antártida; Argentina; Aruba; Islas Åland; Azerbaiyán; Bosnia y Herzegovina; Barbados; Bangladés; Burkina Faso; Bahréin; Burundi; Benín; San Bartolomé; Bermudas; Brunei Darussalam; Bolivia; Bonaire, San Eustaquio y Saba; Brasil; Bahamas; Bután; Isla Bouvet; Botsuana; Belice; Islas Cocos (Keeling); República Centroafricana; República Democrática del Congo; Congo; Suiza; Costa de Marfil; Islas Cook; Chile; Camerún; Colombia; Costa Rica; Cabo Verde; Curaçao; Isla Christmas; Yibuti; Dominica; República Dominicana; Argelia; Ecuador; Egipto; Sahara Occidental; Etiopía; Fiyi; Islas Malvinas (Falkland); Islas Feroe; Gabón; Granada; Georgia; Guayana Francesa; Guernesey; Ghana; Groenlandia; Gambia; Guinea; Guadalupe; Guinea Ecuatorial; Georgia del Sur e Islas Sandwich del Sur; Guatemala; Guinea-Bissau; Guyana; Hong Kong; Islas Heard y McDonald; Honduras; Haití; Indonesia; Isla de Man; India; Territorio Británico del Océano Índico; Islandia; Jersey; Jamaica; Jordania; Japón; Kenia; Kirguistán; Camboya; Kiribati; Comoras; San Cristóbal y Nieves; República de Corea; Kuwait; Islas Caimán; Kazajistán; República Democrática Popular Lao; Líbano; Santa Lucía; Liechtenstein; Sri Lanka; Liberia; Lesoto; Marruecos; Mónaco; Moldavia; Montenegro; San Martín (parte francesa); Madagascar; Antigua República Yugoslava de Macedonia; Malí; Mongolia; Macao; Martinica; Mauritania; Montserrat; Mauricio; Maldivas; Malawi; México; Mozambique; Namibia; Nueva Caledonia; Níger; Isla Norfolk; Nigeria; Nicaragua; Nepal; Nauru; Niue; Omán; Panamá; Perú; Polinesia Francesa; Papúa Nueva Guinea; Filipinas; Pakistán; San Pedro y Miquelón; Pitcairn; Paraguay; Qatar; Reunión; Serbia; Ruanda; Arabia Saudí; Islas Salomón; Seychelles; Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha; Svalbard y Jan Mayen; Sierra Leona; San Marino; Senegal; Surinam; Santo Tomé y Príncipe; El Salvador; Singapur; San Martín (parte neerlandesa); Suazilandia; Islas Turcas y Caicos; Chad; Territorios Australes Franceses; Togo; Tailandia; Tayikistán; Tokelau; Timor Oriental; Turkmenistán; Túnez; Tonga; Turquía; Trinidad y Tobago; Tuvalu; Taiwán; República Unida de Tanzania; Ucrania; Uganda; Uruguay; Uzbekistán; Santa Sede; San Vicente y las Granadinas; Islas Vírgenes Británicas; Vietnam; Vanuatu; Wallis y Futuna; Mayotte; Sudáfrica; Zambia; Zimbabue.
Puedes ganar hasta $200 por cada amigo al que recomiendes. Tu recompensa se pagará en la divisa de tu cuenta.
Para recomendar a un amigo a través de la aplicación móvil, pulse el botón "Invitar amigos" en la sección "Invitar amigos". En la plataforma de escritorio, pulsa el botón «Invitar amigos» en la sección «Recomendaciones». A continuación, puedes compartir tu enlace único de recomendación con tus amigos por SMS, correo electrónico o cualquier otro servicio de mensajería. Asegúrate de contar con el consentimiento de tus amigos antes de hacerlo.
Para obtener una recompensa por recomendación, su amigo deberá:
Una vez que su amigo cumpla los criterios, aparecerá un botón "Reclamar" en su centro de referencias. A continuación, tu recompensa se abonará en tu cuenta de Capital.com y podrás reclamarla cuando quieras.
Puedes invitar a tantos amigos como quieras.
Puede ver cuándo empieza el próximo periodo en su centro de referencia.