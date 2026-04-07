Aprende a hacer trading

Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 81.31 % de las cuentas de los inversores minoristas pierde dinero al operar con CFD con este proveedor. Debes plantearte si entiendes cómo funcionan los CFD y si puedes permitirte asumir el elevado riesgo de perder tu dinero.
Capital Com Online Investments Ltd es una compañía de responsabilidad limitada con número de sociedad 209236B. Capital Com Online Investments Ltd es una compañía registrada en la Commonwealth de las Bahamas y autorizada por la Comisión de Valores de las Bahamas con el número de licencia SIA-F245. El domicilio social de la compañía se encuentra en #3 Bayside Executive Park, Blake Road y West Bay Street, P. O. Box CB 13012, Nassau (Bahamas).