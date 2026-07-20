Fundamentos del trading para principiantes
Esta introducción al trading en línea para principiantes te guiará por los conceptos más importantes del mercado, desde los términos clave y los distintos tipos de activos hasta cómo realizar una operación.Sigue leyendo y aprende a hacer trading de manera responsable y segura.
¿Qué es el trading?
A diferencia de lo que ocurre en la inversión, en la cual se posee el activo directamente, el trading implica especular con el precio del activo subyacente sin poseerlo.Por ejemplo, cuando haces trading con un derivado, como un CFD, no compras el activo en sí, sino que te beneficias de la diferencia de su precio a lo largo del tiempo.
En el trading, normalmente utilizarás el apalancamiento; es decir, harás trading con margen.Así, puedes controlar posiciones más grandes con menos capital inicial.Por ejemplo, con un apalancamiento de 10:1, solo necesitarás $100 para controlar una posición de $1,000, y el resto te lo prestará el bróker que utilices.
Esto significa que el apalancamiento puede aumentar los beneficios potenciales, ya que estás expuesto a los movimientos de precios de la totalidad de los $1,000 en lugar de solo a tu desembolso de $100.Sin embargo, por otro lado, también amplifica las pérdidas potenciales, lo que hace que la gestión del riesgo sea una parte crucial del trading.Se pueden emplear diversas estrategias utilizando herramientas para predecir si el precio de un activo subirá o bajará, basándose en factores como las tendencias macroeconómicas o el análisis técnico, como los niveles de soporte y resistencia.
Conoce más sobre las diferencias entre trading e inversión.
Términos clave del trading
Para iniciarse en el mundo de los derivados, es esencial comprender los términos clave del trading a fin de poder tomar decisiones con conocimiento de causa y gestionar las operaciones con eficacia.Al familiarizarte con los conceptos básicos, podrás navegar por los mercados con más confianza y reducir la confusión.En esta sección, trataremos los términos esenciales del trading que todo principiante debe conocer para que tengas una base sólida desde la cual adentrarte en el mundo del trading.
CFD
- Los contratos por diferencias (CFD) son una forma popular de hacer trading sobre el precio de acciones, índices, materias primas y divisas sin poseer los activos subyacentes.En lugar de comprar el activo (como se haría al invertir), se negocia en función de si sube o baja de precio, normalmente durante un período de tiempo corto.
- Esencialmente, un CFD es un contrato entre un trader y una contraparte (a veces un bróker, a veces el propio mercado), para intercambiar la diferencia de precio de un valor subyacente entre la apertura y el cierre de una posición.
- Con los CFD, puedes beneficiarte de un mercado al especular con la subida de su precio (lo que se conoce como ir en largo) o con la bajada de su precio (lo que se conoce como ir en corto).Y, como un CFD te permite hacer trading utilizando solo una fracción del valor de su posición —lo que se conoce como trading con margen o trading apalancado—, puedes abrir posiciones más grandes de lo que tu capital inicial te permitiría de otro modo.
- Nuestra calculadora de CFD te ayuda a entender lo que podrías ganar o perder en una operación.Ajusta el tamaño de tus operaciones y el apalancamiento para ver cómo funcionan conjuntamente el margen, el desembolso y los beneficios potenciales.
- Conoce más sobre el trading con CFD.
Apalancamiento
- Recurrir al apalancamiento, o hacer trading con margen, significa controlar una posición mayor con un desembolso relativamente pequeño, ya que, efectivamente, se toman prestados fondos del bróker.
- Por ejemplo, con un ratio de apalancamiento de 10:1, puedes controlar una posición de $10,000 con tan solo $1,000 de tu propio capital.Esto puede aumentar los beneficios potenciales, ya que incluso pequeñas oscilaciones de los precios pueden dar lugar a rendimientos considerables.
- Sin embargo, es importante tener en cuenta que el apalancamiento también aumenta el riesgo, por lo que las pérdidas se magnifican igualmente.Una gestión adecuada del riesgo es crucial cuando se utiliza el apalancamiento para evitar pérdidas considerables.
- Conoce más sobre el trading con margen.
Operar en largo/corto
- En el trading de derivados, tienes la flexibilidad de ir en largo o en corto, en función de si esperas que el precio de un activo suba o baje.Ir en largo significa comprar un CFD con la expectativa de que el precio del activo suba, lo cual te permitirá venderlo más tarde a un precio más alto para obtener un beneficio.
- Por otro lado, ir en corto significa vender un CFD cuando crees que el precio va a bajar, con la intención de volver a comprarlo a un precio más bajo y beneficiarte de la diferencia.
- Esta posibilidad de operar tanto en mercados alcistas como bajistas es una de las principales ventajas del trading con CFD, ya que permite a los traders beneficiarse de las distintas condiciones del mercado.
- Conoce más sobre comprar y vender.
Riesgo
- El riesgo es un concepto fundamental en el trading con CFD, especialmente para los principiantes.Se refiere al potencial de pérdida financiera cuando el mercado se mueve en tu contra.En el trading con CFD, los riesgos se amplifican debido a determinados factores, como el apalancamiento, los cuales pueden aumentar tanto los beneficios como las pérdidas.
- La volatilidad del mercado, los eventos inesperados y una mala gestión del riesgo también pueden ocasionar pérdidas significativas.Para gestionar el riesgo, los traders suelen utilizar ciertas herramientas, como las órdenes stop-loss, que cierran automáticamente una posición si el mercado se mueve demasiado en la dirección equivocada.Comprender y gestionar el riesgo es fundamental para evitar pérdidas excesivas y proteger tu capital.
- Conoce más sobre la gestión del riesgo en el trading.
Mercados financieros para nuevos traders
Para los nuevos traders que se adentran en el mundo de los CFD, los mercados financieros disponibles pueden adoptar diversas formas.Los principales mercados disponibles para operar con CFD son las acciones, las materias primas, las divisas (forex) y los índices.Cada uno de estos mercados ofrece oportunidades y riesgos específicos.
- Los mercados de valores permiten a los traders especular con la evolución de los precios de las distintas compañías cotizadas por medio del trading con acciones. Conoce más sobre el trading de acciones.
- Los mercados de materias primas se centran en bienes físicos, como el oro, el petróleo o los productos agrícolas, influidos por la oferta y la demanda mundiales. Conoce más sobre el trading de materias primas.
- LaEl mercado de divisas es el mercado en el que las divisas se negocian por pares, y es conocido por su gran liquidez y su acceso las 24 horas del día, excepto los fines de semana. Conoce más sobre el trading de divisas.
- Índices permiten a los traders apostar por el desempeño de un grupo de valores, como el mercado US 500, que representa 500 de los principales valores cotizados en las principales bolsas estadounidenses.Conoce más sobre el trading de índices.
Para los principiantes, puede ser una buena estrategia elegir uno o dos mercados en los que centrarse al principio.Así podrás adquirir conocimientos y confianza antes de adentrarte en otras áreas.Comprender cómo funcionan estos mercados te dará una base sólida para hacer trading con CFD.
Aplicar tu estrategia de trading
Cuando hayas aprendido los fundamentos del trading, los activos disponibles y el funcionamiento del mercado, deberás desarrollar una estrategia de trading: tu plan de juego para tomar decisiones y gestionar tus posiciones.En términos generales, las estrategias se dividen en dos categorías: técnicas y fundamentales.
La estrategia técnica se centra en patrones gráficos, movimientos de precios e indicadores técnicos, como medias móviles o niveles de soporte y resistencia.Los traders que utilizan el análisis técnico creen que el comportamiento pasado del mercado puede ayudar a predecir los movimientos futuros de los precios.
En cambio, la estrategia fundamental se basa en la evaluación de los factores subyacentes que pueden afectar la cotización de un activo, como los beneficios de las compañías, los datos económicos o los eventos geopolíticos.Los traders fundamentales se fijan en el panorama general para decidir cuándo comprar o vender.
La clave está en encontrar una estrategia que se adapte a tu estilo y tu tolerancia al riesgo, y luego perfeccionarla con el tiempo a medida que adquieras experiencia en el mercado.
Conoce más sobre las estrategias de trading, y encuentra una amplia gama de contenidos educativos en nuestra sección para aprender a hacer trading y descubre cómo abrir una cuenta con un bróker.
Conoce más sobre cómo funcionan los tamaños de lote en las divisas y por qué son importantes en el trading.
Cómo hacer tu primera operación de trading
Gracias a nuestra sencilla interfaz, realizar tu primera operación en nuestra plataforma en vivo es muy sencillo.Puedes operar con nosotros abriendo una cuenta o practicando con una demo, y siguiendo estos pasos:
- 1 Elige el activo con el que desees hacer trading en función de tus objetivos de trading
- 2 Elige si deseas hacer trading con un CFD
- 3 Decide el tamaño de tu operación
- 4 Considera la posibilidad de aplicar un stop-loss para gestionar el riesgo
- 5 Abre tu posición larga o corta
- 6 Gestiona tu posición, monitoreando los factores fundamentales y/o técnicos
- 7 Cierra tu posición
Riesgos y ventajas del trading
El trading ofrece tanto oportunidades apasionantes como riesgos significativos.Comprender ambas cosas es crucial para convertirse en un trader exitoso.
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Ventajas
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Riesgos
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Potencial de beneficio: puedes aprovechar los movimientos de los precios y obtener rendimientos rápidos.
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Las pérdidas pueden magnificarse: si bien el apalancamiento puede aumentar los beneficios, también puede aumentar las pérdidas.
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Apalancamiento: puedes controlar posiciones más grandes con menos capital.
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Volatilidad del mercado: las oscilaciones bruscas de los precios pueden suponer pérdidas inesperadas, sobre todo si no se aplican estrategias de gestión del riesgo.
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Flexibilidad: puedes beneficiarte tanto de los mercados alcistas como de los bajistas.
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Estrés emocional: tomar decisiones impulsivas, en lugar de racionales, puede conducir a malos resultados.
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Activos diversos: puedes hacer trading con una amplia gama de activos, desde acciones hasta materias primas y divisas.
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Riesgo de exceso de trading: el acceso casi constante a los mercados puede causar una sobreexposición.
La clave está en encontrar una estrategia que se adapte a tu estilo y tu tolerancia al riesgo, y luego perfeccionarla con el tiempo a medida que adquieras experiencia en el mercado.
Conoce más sobre las estrategias de trading y encuentra una amplia gama de contenidos educacionales en nuestra sección para aprender a hacer trading.
Preguntas Frecuentes
Cómo empezar a hacer trading para principiantes
Para empezar a hacer trading como principiante, primero debes comprender el funcionamiento de los mercados y los activos con los que puedes hacer trading.Es importante abrir una cuenta demo para practicar sin arriesgar dinero real, elegir un bróker en línea fiable y conocer las estrategias que se adapten a tu tolerancia al riesgo.Empieza con operaciones pequeñas para ganar confianza y experiencia.
Qué tipo de trading es mejor para los principiantes
El mejor trading para principiantes suele implicar activos que tienden a mostrar una menor volatilidad, como las acciones «blue-chip» o los principales pares de divisas.A menudo, aunque no siempre, estos mercados se mueven de forma más previsible, lo que facilita su análisis y permite hacer trading con un riesgo menor.Los principiantes deben centrarse en estrategias sencillas que puedan manejar con facilidad.
Con cuánto debe empezar un principiante
La cantidad con la que debe empezar un principiante depende de su situación financiera y de su tolerancia al riesgo.
Cómo elegir un bróker en línea
Para elegir un bróker en línea, los principiantes deben buscar una plataforma que ofrezca comisiones competitivas, una interfaz fácil de usar y acceso a amplios recursos educacionales.También es importante comprobar si el bróker está regulado, ofrece cuentas demo y proporciona un servicio de soporte disponible las 24 horas del día.
Cuáles son los riesgos de hacer trading
Los riesgos de hacer trading incluyen perder más dinero del invertido inicialmente, sobre todo si se utiliza apalancamiento.La volatilidad del mercado, los cambios bruscos de precios y la toma de decisiones emocionales pueden provocar pérdidas importantes.Una gestión eficaz del riesgo, como el uso de órdenes stop-loss, puede ayudar a reducir la exposición a estos riesgos.
¿Dónde puedo obtener más información sobre los mercados para hacer trading?
Puedes aprender más sobre los mercados en los que hacer trading accediendo a cursos en línea, leyendo material educacional de brókeres de confianza y utilizando cuentas demo para practicar.Además, seguir las noticias financieras, suscribirse a newsletters de análisis de mercado y participar en comunidades de trading puede ayudarte a mantenerte informado sobre las tendencias y las estrategias del mercado.