¿Qué es el trading?

El trading es la actividad de comprar y vender instrumentos financieros con el objetivo de obtener beneficios.Para ello, se toman posiciones sobre los movimientos de precios de determinados activos, como las .Para ello, se toman posiciones sobre los movimientos de precios de determinados activos, como las acciones , las divisas (en lo que se denomina « forex » o mercado de divisas), las materias primas y los índices .Con nosotros, puedes elegir entre más de 3,000 mercados de este tipo.

A diferencia de lo que ocurre en la inversión, en la cual se posee el activo directamente, el trading implica especular con el precio del activo subyacente sin poseerlo.Por ejemplo, cuando haces trading con un derivado, como un CFD, no compras el activo en sí, sino que te beneficias de la diferencia de su precio a lo largo del tiempo.

En el trading, normalmente utilizarás el apalancamiento; es decir, harás trading con margen.Así, puedes controlar posiciones más grandes con menos capital inicial.Por ejemplo, con un apalancamiento de 10:1, solo necesitarás $100 para controlar una posición de $1,000, y el resto te lo prestará el bróker que utilices.

Esto significa que el apalancamiento puede aumentar los beneficios potenciales, ya que estás expuesto a los movimientos de precios de la totalidad de los $1,000 en lugar de solo a tu desembolso de $100.Sin embargo, por otro lado, también amplifica las pérdidas potenciales, lo que hace que la gestión del riesgo sea una parte crucial del trading.Se pueden emplear diversas estrategias utilizando herramientas para predecir si el precio de un activo subirá o bajará, basándose en factores como las tendencias macroeconómicas o el análisis técnico, como los niveles de soporte y resistencia.

Conoce más sobre las diferencias entre trading e inversión.