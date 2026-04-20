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Trading MT5 con Capital.com

Combina las herramientas MetaTrader que ya conoces con nuestro galardonado servicio, spreads ajustados y un acceso excepcional a todas las clases de activos.

Cómo Capital.com mejora MT5

MT5, con tecnología de Capital.com

Haz trading en una plataforma MT5 de última generación y de confianza, respaldada por nuestros precios transparentes, asistencia multilingüe y amplio acceso al mercado.

CFD galardonados sobre criptos

Ganador de los premios «Most Cryptos» y «Best Crypto Trading» en los premios ForexBrokers.com Awards 2025. Accede a una de las gamas más amplias de CFD sobre criptomonedas disponibles en MT5.

Máximo potencial de automatización

Obtén acceso completo a los Asesores Expertos (EA) sin restricciones. Disfruta total libertad para automatizar tu estrategia, realizar backtests con datos de ticks y hacer trading a tu manera.

Amplia gama de activos

100 pares de divisas, 30 criptomonedas, 30 materias primas, 20 índices y acciones seleccionadas
Acceder al PDF con las especificaciones del contrato MT5

Por qué los traders eligen MetaTrader 5

MetaTrader 5 (MT5) es una plataforma de trading rápida y flexible para divisas, acciones, índices, criptomonedas y materias primas. Ofrece gráficos avanzados, más tipos de órdenes y una personalización más profunda que MT4.

21 marcos temporales, más de 38 indicadores integrados y 44 objetos analíticos

Arquitectura de 64 bits y multihilo para una mayor estabilidad y velocidad de ejecución

Soporte para el trading algorítmico por medio de EA y el entorno de desarrollo MQL5

Crea y personaliza tus propios indicadores, scripts y robots de trading

Seis tipos de órdenes, incluyendo órdenes stop-limit de compra y órdenes stop-limit de venta

Ejecución en cuatro modos (instantánea, a mercado, solicitud e intercambio) para adaptarse a su estilo de trading

Conecta tu cuenta de Capital.com a MT5

Completar la configuración de MetaTrader 5 en Capital.com solo toma unos minutos.

Paso 1

Abre tu cuenta en Capital.com para habilitar MT5 (asegúrate de que ya estás verificado para hacer trading).

Paso 2

Crea tu cuenta MT5 en nuestra aplicación o plataforma web siguiendo las instrucciones de nuestra guía paso a paso.
Cómo crear una cuenta MT5

Paso 3

Descarga MT5 para sistemas operativos móviles, web o laptop. Ingresa tus credenciales de MT5 en el cliente MT5. Ahora, ya estás listo para hacer trading con MT5.
Dónde encontrar tus credenciales de inicio de sesión en MT5

Descargar MT5

Para Mac

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Webtrader MT5 Real

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Webtrader MT5 Demo

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Descubra la excelencia en el trading con Capital.com

Tarifas claras y competitivas

0% de comisión, siempre. 0% de financiamiento nocturno en acciones no apalancadas y CFD sobre criptos. Consulta el resto de tarifas que se aplican con nuestra clara estructura de tarifas.
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Plataforma fácil de usar

Haz trading en más de 3,000 mercados, como el oro, el bitcoin y el US Tech 100 en una plataforma y aplicación clara y ordenada, con una perfecta integración de TradingView y MT4.

Un bróker global de confianza

Únete a una comunidad de más de 857,000 traders de todo el mundo. A nuestros clientes les apasiona tanto nuestra plataforma que han operado con un volumen de más de 1 billón de dólares con nosotros.
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¿Cuál es la diferencia entre MetaTrader 5 y MetaTrader 4?

Característica

MT5

MT4

Marcos temporales

 21

9

Indicadores técnicos

Más de 80

30

Calendario económico

✔️

Tester de estrategias

Multihilo

Hilo único

Cobertura

✔️

✔️

Clases de activos

Más (incl. acciones, ETF)

Divisas y CFD

Preguntas Frecuentes

¿Qué es MetaTrader 5?

MetaTrader 5 (MT5) es una plataforma de trading multiactivos conocida por sus avanzadas herramientas gráficas, su rápida ejecución y su compatibilidad con el trading algorítmico. Lo utilizan traders de todo el mundo que buscan un mayor control y personalización en sus estrategias.

Cómo utilizar MetaTrader 5

Empieza por descargar MT5 en tu dispositivo (Mac, Windows, móvil o web). Inicia sesión con tus credenciales de Capital.com y explora las herramientas de la plataforma: configura gráficos, añade indicadores y realiza operaciones directamente desde la interfaz.

Cómo hacer trading en MetaTrader 5

Cuando hayas iniciado sesión, elige tu mercado, selecciona el tipo de orden (a mercado o pendiente), establece el tamaño de tu operación y haz clic en Comprar o Vender. MT5 admite seis tipos de órdenes pendientes, niveles de stop-loss y take-profit, y trading con un solo clic para una ejecución más rápida.

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