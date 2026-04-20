InicioTodas las plataformas Trading con MT5
21 marcos temporales, más de 38 indicadores integrados y 44 objetos analíticos
Arquitectura de 64 bits y multihilo para una mayor estabilidad y velocidad de ejecución
Soporte para el trading algorítmico por medio de EA y el entorno de desarrollo MQL5
Crea y personaliza tus propios indicadores, scripts y robots de trading
Seis tipos de órdenes, incluyendo órdenes stop-limit de compra y órdenes stop-limit de venta
Ejecución en cuatro modos (instantánea, a mercado, solicitud e intercambio) para adaptarse a su estilo de trading
Completar la configuración de MetaTrader 5 en Capital.com solo toma unos minutos.
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Característica
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MT5
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MT4
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Marcos temporales
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21
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9
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Indicadores técnicos
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Más de 80
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30
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Calendario económico
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✔️
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❌
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Tester de estrategias
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Multihilo
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Hilo único
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Cobertura
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✔️
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✔️
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Clases de activos
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Más (incl. acciones, ETF)
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Divisas y CFD
MetaTrader 5 (MT5) es una plataforma de trading multiactivos conocida por sus avanzadas herramientas gráficas, su rápida ejecución y su compatibilidad con el trading algorítmico. Lo utilizan traders de todo el mundo que buscan un mayor control y personalización en sus estrategias.
Empieza por descargar MT5 en tu dispositivo (Mac, Windows, móvil o web). Inicia sesión con tus credenciales de Capital.com y explora las herramientas de la plataforma: configura gráficos, añade indicadores y realiza operaciones directamente desde la interfaz.
Cuando hayas iniciado sesión, elige tu mercado, selecciona el tipo de orden (a mercado o pendiente), establece el tamaño de tu operación y haz clic en Comprar o Vender. MT5 admite seis tipos de órdenes pendientes, niveles de stop-loss y take-profit, y trading con un solo clic para una ejecución más rápida.