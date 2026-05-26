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Programas de colaboración: participe en nuestro éxito

Deleite a sus clientes, agilice sus procesos y maximice sus ingresos con un acuerdo de colaboración adaptado a sus necesidades.

Nuestros modelos de colaboración

Obtenga una solución de colaboración a medida aprovechando nuestra experiencia, tecnología y equipos de soporte.

Programa de afiliados

Gane comercializando nuestra plataforma y servicios a través de sus canales

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Agentes introductores

Ofrece a tus clientes nuestra tecnología premiada* y genera ingresos con nuestros competitivos acuerdos de reparto.

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Colaboraciones de marca blanca

Utilice nuestras soluciones para liberar recursos, hacer crecer su negocio y aumentar sus ingresos, sin sacrificar su base de clientes. 

 

Envíe un correo electrónico a partners@capital.com

Colaboraciones estratégicas y API

Conecte nuestras API a su propio front-end o utilice directamente nuestra galardonada plataforma*: tenemos una solución para usted.

 

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Lo que puede obtener de nosotros

A continuación, le presentamos una muestra de lo que podemos ofrecerle, en función del modelo de colaboración que acordemos.

Front-end, ejecución y liquidez

Ayude a su empresa a desempeñarse con nuestra tecnología y API galardonadas*, nuestros sólidos sistemas de ejecución y nuestra gran liquidez.

Gestión de efectivo

Deje que nos encarguemos del dinero de los clientes para que usted no tenga que hacerlo: podemos gestionar los pagos entrantes y el margen en línea con nuestros procesos de gestión de créditos existentes.

Servicio al cliente

¿No tiene capacidad suficiente para gestionar las comunicaciones esenciales (extractos, confirmaciones de operaciones, etc.)? Podemos hacer todo eso por usted.

Gestor personal

Obtenga un gestor de relaciones dedicado a gestionar nuestra asociación, disponible para ayudarle cuando lo necesite.

Materiales de marketing personalizados

Déjenos el trabajo a nosotros: crearemos material de ventas para usted, para ayudarle a captar nuevos clientes.

Actualizaciones semanales de los mercados

Disfrute de los análisis personalizados que le enviamos cada semana, para ofrecer a sus clientes un pequeño extra.

Por qué les encantaremos a sus clientes

Ofrezca a su base nuestra probada oferta de cara al cliente, utilizada por traders de todo el mundo y reconocida una y otra vez por nuestro sector.*

Datos de mercado en tiempo real

Precios en tiempo real para una mayor precisión, así como datos históricos: todo lo que sus clientes necesitan para obtener una visión precisa.

Gráficas avanzadas

Nuestros gráficos proceden directamente del proveedor líder TradingView, con seis tipos de gráficos y 100 indicadores.

Capacitación de primera clase

Ayude a sus clientes a ampliar sus conocimientos sobre trading con nuestras guías, videos y cursos gratuitos, así como con las noticias diarias en la plataforma.

Plataforma y aplicación intuitivas

A sus clientes les encantará nuestra galardonada* plataforma de trading y aplicación móvil, fácil de usar, con su marca o la nuestra, como prefiera.

Amplia gama de mercados

Ofrezca a sus clientes un amplio acceso a instrumentos financieros globales, con más de 3,000 mercados en múltiples clases de activos.

Soporte experto al cliente

Nuestro amable equipo está disponible 24/7, en inglés, por teléfono, correo electrónico, chat en vivo y WhatsApp, y en horario laboral en más de 10 idiomas.

¿Cuál es el mejor modelo para usted?

Eche un vistazo a dos de nuestros modelos de colaboración para averiguar cuál es el mejor para su negocio.
 

Marca blanca compartida divulgada

Ómnibus no divulgado

A quién va dirigido

Pequeñas y medianas empresas; si desea que nos encarguemos de la mayor parte de la interacción con el cliente. 

Empresas más grandes; para cuando usted es capaz de gestionar la atención al cliente y solo necesita que le proporcionemos precios, ejecución y front-end. 

Lo que solicita

Un acuerdo de bróker de introducción (IB, por sus siglas en inglés).

Un acuerdo ómnibus de marca blanca: 

bien una cuenta principal, bien subcuentas anónimas que representan a clientes individuales. 

KYC/AML

Capital.com tiene una relación directa con el cliente final y realiza todas las comprobaciones KYC/AML sobre él. 

No tenemos relación directa con el cliente final, y solo realizamos comprobaciones KYC/AML sobre usted.

Pagos

Los clientes finales realizan todos los pagos a Capital.com directamente. 

Los clientes finales le realizan todos los pagos directamente a usted.

Dinero del cliente 

No gestionas los depósitos entrantes. Gestionamos las cuentas de los clientes de acuerdo con nuestros procesos de gestión del dinero de los clientes. 

Tiene permisos para manejar el dinero de los clientes, gestionar los pagos entrantes y retener el dinero de los clientes. 

 

Usted aporta sus propios fondos para cubrir el margen de la cuenta principal o las subcuentas.

 

Gestionamos la cuenta principal de acuerdo con nuestros procesos de gestión del crédito o mediante normas de cierre de márgenes acordadas previamente. 

Cómo se integra

Utilice nuestras API, o podemos proporcionarle una plataforma totalmente personalizada con su logotipo, colores y skins. 

Utilice nuestras API si tiene su propio front-end. También podemos ofrecerle una plataforma totalmente personalizada con su logotipo, colores y skins. 

Plataforma

Marca compartida. Podemos proporcionar precios, ejecución e interfaz front-end. 

Su imagen de marca. Podemos proporcionar precios, ejecución e interfaz front-end. 

Cómo se registran las operaciones

Las operaciones de los clientes se ejecutan y dirigen a sus cuentas de Capital.com. 

 

Las operaciones se registran directamente en las cuentas de los clientes. 

Las operaciones de los clientes se agregan o se reflejan (STP) en Capital.com. 

 

Las operaciones se registran en la cuenta principal o directamente en las subcuentas anónimas. 

Servicio al cliente

Puede atender usted a sus clientes o dejárnoslo a nosotros.

 

Si lo desea, podemos ofrecer asistencia general y de TI directamente a los clientes, incluso creando direcciones de correo electrónico y números de teléfono específicos.

Usted es responsable de dar de alta y atender a sus clientes: se encarga usted de gestionar todas las confirmaciones de trading, extractos y comunicaciones.

 

Podemos proporcionar datos para el seguimiento y los reportes posteriores a las operaciones.

 

Le prestamos apoyo general, informático y comercial a usted, pero no a sus clientes.  

*Mejor aplicación de trading 2023, Good Money Guide.

**Mejor proveedor de CFD 2023, Online Money Awards.

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