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Utilice nuestras soluciones para liberar recursos, hacer crecer su negocio y aumentar sus ingresos, sin sacrificar su base de clientes.
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Conecte nuestras API a su propio front-end o utilice directamente nuestra galardonada plataforma*: tenemos una solución para usted.
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Ayude a su empresa a desempeñarse con nuestra tecnología y API galardonadas*, nuestros sólidos sistemas de ejecución y nuestra gran liquidez.
Deje que nos encarguemos del dinero de los clientes para que usted no tenga que hacerlo: podemos gestionar los pagos entrantes y el margen en línea con nuestros procesos de gestión de créditos existentes.
¿No tiene capacidad suficiente para gestionar las comunicaciones esenciales (extractos, confirmaciones de operaciones, etc.)? Podemos hacer todo eso por usted.
Obtenga un gestor de relaciones dedicado a gestionar nuestra asociación, disponible para ayudarle cuando lo necesite.
Déjenos el trabajo a nosotros: crearemos material de ventas para usted, para ayudarle a captar nuevos clientes.
Disfrute de los análisis personalizados que le enviamos cada semana, para ofrecer a sus clientes un pequeño extra.
Ofrezca a su base nuestra probada oferta de cara al cliente, utilizada por traders de todo el mundo y reconocida una y otra vez por nuestro sector.*
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Marca blanca compartida divulgada
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Ómnibus no divulgado
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A quién va dirigido
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Pequeñas y medianas empresas; si desea que nos encarguemos de la mayor parte de la interacción con el cliente.
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Empresas más grandes; para cuando usted es capaz de gestionar la atención al cliente y solo necesita que le proporcionemos precios, ejecución y front-end.
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Lo que solicita
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Un acuerdo de bróker de introducción (IB, por sus siglas en inglés).
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Un acuerdo ómnibus de marca blanca:
bien una cuenta principal, bien subcuentas anónimas que representan a clientes individuales.
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KYC/AML
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Capital.com tiene una relación directa con el cliente final y realiza todas las comprobaciones KYC/AML sobre él.
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No tenemos relación directa con el cliente final, y solo realizamos comprobaciones KYC/AML sobre usted.
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Pagos
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Los clientes finales realizan todos los pagos a Capital.com directamente.
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Los clientes finales le realizan todos los pagos directamente a usted.
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Dinero del cliente
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No gestionas los depósitos entrantes. Gestionamos las cuentas de los clientes de acuerdo con nuestros procesos de gestión del dinero de los clientes.
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Tiene permisos para manejar el dinero de los clientes, gestionar los pagos entrantes y retener el dinero de los clientes.
Usted aporta sus propios fondos para cubrir el margen de la cuenta principal o las subcuentas.
Gestionamos la cuenta principal de acuerdo con nuestros procesos de gestión del crédito o mediante normas de cierre de márgenes acordadas previamente.
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Cómo se integra
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Utilice nuestras API, o podemos proporcionarle una plataforma totalmente personalizada con su logotipo, colores y skins.
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Utilice nuestras API si tiene su propio front-end. También podemos ofrecerle una plataforma totalmente personalizada con su logotipo, colores y skins.
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Plataforma
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Marca compartida. Podemos proporcionar precios, ejecución e interfaz front-end.
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Su imagen de marca. Podemos proporcionar precios, ejecución e interfaz front-end.
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Cómo se registran las operaciones
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Las operaciones de los clientes se ejecutan y dirigen a sus cuentas de Capital.com.
Las operaciones se registran directamente en las cuentas de los clientes.
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Las operaciones de los clientes se agregan o se reflejan (STP) en Capital.com.
Las operaciones se registran en la cuenta principal o directamente en las subcuentas anónimas.
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Servicio al cliente
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Puede atender usted a sus clientes o dejárnoslo a nosotros.
Si lo desea, podemos ofrecer asistencia general y de TI directamente a los clientes, incluso creando direcciones de correo electrónico y números de teléfono específicos.
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Usted es responsable de dar de alta y atender a sus clientes: se encarga usted de gestionar todas las confirmaciones de trading, extractos y comunicaciones.
Podemos proporcionar datos para el seguimiento y los reportes posteriores a las operaciones.
Le prestamos apoyo general, informático y comercial a usted, pero no a sus clientes.
*Mejor aplicación de trading 2023, Good Money Guide.
**Mejor proveedor de CFD 2023, Online Money Awards.