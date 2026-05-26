Empresas más grandes; para cuando usted es capaz de gestionar la atención al cliente y solo necesita que le proporcionemos precios, ejecución y front-end.

Pequeñas y medianas empresas; si desea que nos encarguemos de la mayor parte de la interacción con el cliente.

bien una cuenta principal, bien subcuentas anónimas que representan a clientes individuales.

Un acuerdo de bróker de introducción (IB, por sus siglas en inglés).

No tenemos relación directa con el cliente final, y solo realizamos comprobaciones KYC/AML sobre usted.

Capital.com tiene una relación directa con el cliente final y realiza todas las comprobaciones KYC/AML sobre él.

Los clientes finales le realizan todos los pagos directamente a usted.

Los clientes finales realizan todos los pagos a Capital.com directamente.

Dinero del cliente

No gestionas los depósitos entrantes. Gestionamos las cuentas de los clientes de acuerdo con nuestros procesos de gestión del dinero de los clientes.