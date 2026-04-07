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Preguntas frecuentes

¿Qué es el programa de asociación de afiliación de Capital.com?

Con el programa de asociación de afiliados de Capital.com, puedes ganar comisiones competitivas y personalizadas al promocionar nuestra plataforma entre traders potenciales.

¿Qué nivel de comisiones puedo obtener?

Los detalles de la estructura de comisiones serán comunicados por tu gestor de afiliados dedicado cuando te inscribas en el programa.

¿Con qué frecuencia se pagan las comisiones?

Cualquier comisión que ganes se pagará mensualmente siempre que traigas tráfico. Todos los pagos están sujetos al acuerdo que firmes durante el proceso de incorporación. No se pagará por los afiliados que no cumplan la normativa.

¿Cómo puedo retirar mi comisión?

Puedes retirar tu comisión mediante transferencia bancaria.

¿Qué documentos necesitan para acaptarme como afiliado?

Los documentos que necesitamos dependerán de los países en los que promociones Capital.com, así como de si eres un afiliado individual o trabajas en nombre de una compañía. Tu gestor de afiliación dedicado te proporcionará más información cuando te guíe por el proceso de incorporación.

¿Hay algún país en el que no pueda promocionar Capital.com?

Eso depende de la entidad con la que el socio afiliado haya firmado el acuerdo. Contáctanos en affiliates@capital.com para obtener la lista completa.

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