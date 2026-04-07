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Gana comisiones competitivas y personalizadas… sin límites.
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Habla con tu gestor de afiliados dedicado en la plataforma que prefieras, desde chat en vivo y correo electrónico hasta WhatsApp, en más de 7 idiomas a elegir.
Utiliza nuestro material de marketing personalizado para conectar con clientes sin tener que preparar este material por ti mismo.
Con el programa de asociación de afiliados de Capital.com, puedes ganar comisiones competitivas y personalizadas al promocionar nuestra plataforma entre traders potenciales.
Los detalles de la estructura de comisiones serán comunicados por tu gestor de afiliados dedicado cuando te inscribas en el programa.
Cualquier comisión que ganes se pagará mensualmente siempre que traigas tráfico. Todos los pagos están sujetos al acuerdo que firmes durante el proceso de incorporación. No se pagará por los afiliados que no cumplan la normativa.
Puedes retirar tu comisión mediante transferencia bancaria.
Los documentos que necesitamos dependerán de los países en los que promociones Capital.com, así como de si eres un afiliado individual o trabajas en nombre de una compañía. Tu gestor de afiliación dedicado te proporcionará más información cuando te guíe por el proceso de incorporación.
Eso depende de la entidad con la que el socio afiliado haya firmado el acuerdo. Contáctanos en affiliates@capital.com para obtener la lista completa.