InicioTodas las plataformas
Haz trading en una plataforma fácil de usar con funciones avanzadas, como los últimos gráficos de TradingView y las oportunas perspectivas de mercado de Newsquawk.
Prueba nuestra app receptiva estés donde estés y siempre que quieras hacer trading.
Conecta tu cuenta a TradingView para disfrutar una experiencia de trading sin igual.
Haz trading en MetaTrader 4 con análisis técnicos avanzados.
Nuestro equipo está a tu disposición para responder a todas tus preguntas.
Contacta a nuestro equipo amable y experto a cualquier hora del día.
El mejor broker que he conocido después de probar con muchos, obviamente para que nombrarlos. Por ejemplo, la primera razón que empecé a usar Capital fue la llegada de mi dinero de inmediato a mi cuenta bancaria, a diferencia de las existentes en el mercado que tardan días o tienen mucha burocracia; y la segunda razón, que te devuelve dinero por el hecho de operar en un mercado determinado, debido a los spread y al volumen existente. Mientras más activo seas, más dinero te reembolsa. Muchas grac
Muy atentos a cada duda o inconveniente que tienes, te responden súper rápido y son muy claros, muy buena aplicación, súper recomendable
Excelente servicio, me ayudaron en tiempo récord en la solución a mi solicitud, es agradable sentir este respaldo. Recomendados totalmente.
El mejor de todos, un excelente servicio y una rápida respuesta y un retiro súper rápido sin comisión
Mi aplicación de cabecera para invertir con información actualizada. Muy satisfecho. Nunca he tenido problemas con Ingresos o Retiros. Muy recomendable. Aplicación segura.
El chat en vivo de capital.com es muy útil y facilita mucha la comunicación con el equipo técnico de esta misma además la atención que se me brindo fue muy buena eficaz y rápida
hasta el momento ha sido muy buena. Es la primera vez que invierto en el trading y todo es muy claro y sencillo
Poder usarlo con Tradingview y que se puede operar con divisas pese a la regulación en España. Comisiones bajas en spread, sobre todo en crypto comparado con otros bróker no especializados en cryptos exclusivamente.
El mejor broker, sin comisiones, mejor spread y gran catalogo de productos
Buena aplicación, encuentro casi todos los mercados, da tutoriales de como operar, solo quisiera que estuvieran en español, pero por lo demás muy completo, puede usarse en tradingview, desde computadora o celular
Me ha parecido muy fácil de operar. Muy bueno que se puede fondear la cuenta con tarjeta porque eso hace más rápido el proceso.
Excelente conjunto de herramientas para trading. Comisiones muy bajas. Muy recomendable.
Conecta con todas las bolsas importantes del mundo y permite información inmediata e instantánea de tu cartera. Excelente
Una aplicación con interfaz amigable para los principiantes, facil de operar. Comisiones justas y acceso a variedad de mercados.
La experiencia en la plataforma es muy buena así como los indicadores dentro del trading y los agentes responden en el momento y te da mucha atención que te hace sentir confiable el broker, muy recomendado
Muy buena aplicación para invertir! El modo prueba y las guías te ayudan a corregir muchos errores antes de hacer tus primeras operaciones, además es muy fácil operar en ella.
Estas son nuestras reseñas de 4 y 5 estrellas. Los datos específicos del usuario se han anonimizado intencionadamente para salvaguardar su privacidad de conformidad con los requisitos del RGPD
Una plataforma de trading es una interfaz en línea que te permite tomar posiciones en derivados financieros, como los CFD. Al tomar posiciones largas o cortas en instrumentos de distintas clases de activos, como criptomonedas, acciones, divisas, índices y materias primas, puedes especular con los movimientos de precios de miles de mercados subyacentes.
Las características de la plataforma que ofrecemos incluyen acceso a noticias financieras integradas, numerosas herramientas de análisis técnico para ayudarte a tomar decisiones según la acción histórica de los precios y listas de vigilancia ilimitadas para maximizar tu control sobre las posiciones que mantienes.
Una app de trading es una herramienta para dispositivos móviles que permite hacer trading con diversos activos financieros, como acciones, divisas y materias primas, en un smartphone o una tableta.
En Capital.com, nuestra app es fácil de usar y ofrece datos de mercado en tiempo real, herramientas de gráficos intuitivas, colocación sencilla de órdenes, funciones de gestión de portafolios y mucho más. Puedes disfrutar de la comodidad y la flexibilidad de ejecutar operaciones desde cualquier lugar con una conexión al internet, en iOS o Android, y aprovechar las noticias fundamentales clave por medio de nuestro canal inteligente para informar tus decisiones en los mercados.
MT4, también conocida como MetaTrader 4, es una plataforma de trading de gran popularidad utilizada tanto por traders experimentados como principiantes. Ofrece una interfaz fácil de usar para el trading con diversos instrumentos financieros, como divisas, índices y acciones.
MT4 ofrece herramientas de gráficos avanzadas, una amplia gama de indicadores técnicos, funciones de trading automatizado y datos de mercado en tiempo real. Puedes conectar tu cuenta de Capital.com a MT4 con facilidad, lo cual te ofrece acceso a todas las funciones que mejoran las experiencias de trading en todo el mundo.
TradingView es una plataforma de gráficos y análisis muy utilizada, con una dimensión social. Su sencilla interfaz permite a los traders acceder a herramientas avanzadas de gráficos, indicadores técnicos y herramientas de dibujo, así como analizar y visualizar datos de mercado de diversas clases de activos. El elemento social de TradingView te permite compartir ideas, estrategias y análisis de trading con una comunidad global, lo cual agrega un enfoque colaborativo a tu actividad de trading.
¿Por qué elegir Capital.com? Nuestras cifras hablan por sí solasGrupo Capital.com