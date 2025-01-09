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Conoce nuestras plataformas de trading 

Desde nuestra intuitiva plataforma web y nuestra aplicación adaptable, hasta MT4 y TradingView, elige entre un conjunto de plataformas de trading para mejorar al máximo tu experiencia de trading.

Nuestra plataforma web

Haz trading en una plataforma fácil de usar con funciones avanzadas, como los últimos gráficos de TradingView y las oportunas perspectivas de mercado de Newsquawk.

Interfaz clara e intuitiva

Obtén todas las herramientas que necesites, cuando las necesites. Muevete desde los gráficos fáciles de usar a listas de vigilancia ilimitadas, chat en vivo y mucho más, todo ello sin problemas y con una funcionalidad sin complicaciones.

Herramientas de análisis innovadoras

Desde las bandas de Bollinger® hasta el MACD, afina tu análisis con más de 100 indicadores intuitivos de análisis técnico y amplias herramientas de dibujo en seis tipos de gráficos.

Listas de vigilancia ilimitadas

Agrupa tus mercados favoritos en listas y sigue su desempeño de un vistazo desde el momento en que te conectes a la plataforma.
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Nuestra app de trading

Prueba nuestra app receptiva estés donde estés y siempre que quieras hacer trading.

Navegación sin problemas 

Accede fácilmente a las funciones de nuestra plataforma y accede a las entradas de operaciones, los precios de los activos y tus listas de vigilancia con un solo toque.

Alertas de precios

Aprovecha cada oportunidad de trading y recibe notificaciones instantáneas cuando un activo alcance su precio objetivo.

Fuentes inteligentes

Ya sea que estés en casa o de viaje, no te pierdas las principales noticias que afectan los mercados en los que haces trading.
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Plataforma de TradingView

Conecta tu cuenta a TradingView para disfrutar una experiencia de trading sin igual.

Gráficos exclusivos de fama mundial

Potencia tu trading con gráficos altamente interactivos, con capacidad de respuesta y adaptados a dispositivos móviles, junto con más de 50 herramientas de dibujo inteligentes.

Análisis financiero

Obtén la información que necesitas para tus posiciones con campos y ratios fundamentales, estados financieros, análisis de valoración y datos históricos de compañías.

Conéctate a una red dinámica 

Únete a una comunidad interactiva de traders con ideas similares y comparte estrategias de trading por medio de transmisiones en directo y chat en tiempo real.
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La plataforma MT4

Haz trading en MetaTrader 4 con análisis técnicos avanzados.

Accede a información detallada sobre el mercado

Benefíciate de cotizaciones de precios en tiempo real, gráficos de precios históricos y fuentes de datos para potenciar su análisis.

Accede al trading automatizado

Explora los Asesores Expertos para el backtesting y los algoritmos avanzados para supervisar los mercados.

Elige entre una serie de herramientas adicionales

Aumenta tus habilidades técnicas con herramientas adicionales de smart trader, que incluyen 30 indicadores técnicos populares y 24 objetos analíticos.
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Lo que el sector dice sobre nosotros

Nuestros productos intuitivos, nuestro servicio al cliente especializado y nuestra innovación contínua han sido reconocidos una y otra vez por algunas de las principales autoridades del sector. Aquí tienes algunos de nuestros galardones más recientes.
award
BrokerChooser
Mejor bróker de CFD (2026)
award
Good Money Guide
Mejor cuenta de trading: Elección del público (2025)
award
ForexBrokers.com
Mejor de su clase: Comisiones y tarifas (2025)
award
ForexBrokers.com
Mejor de su clase: Facilidad de uso (2025)
award
ForexBrokers.com
Mejor de su clase: Trading de criptomonedas (2025)
award
ForexBrokers.com
Mejor de su clase: Educación (2025)
award
ForexBrokers.com
Mejor de su clase: Broker de TradingView (2025)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
Ganador de 5 estrellas - App (2024)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
Ganador de 5 estrellas - Proveedor de CFD (2024)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
Ganador de 5 estrellas - Plataforma selectiva (2024)
award
Online Money Awards
Mejor plataforma de trading en general (2024)
award
ForexBrokers.com
Mejor de la clase: Comisiones y tarifas (2024)
award
ForexBrokers.com
Mejor de la clase: Facilidad de uso (2024)
award
ForexBrokers.com
Mejor de la clase: Educación (2024)
award
ForexBrokers.com
Mejor de la clase: Principiantes (2024)
award
Good Money Guide
Mejor aplicación de trading 2023
award
Online Money Awards
Mejor proveedor de CFD (2023)
award
ForexBrokers.com
Broker de más rápido crecimiento (2023)
award
Investment Trends
Satisfacción general del cliente (2022)
award
Investment Trends
Relación calidad-precio (2022)
award
ADVFN
Mejor plataforma de apuestas por spreads (2022)
award
Financial Times Investors’ Chronicle
Mejor para nuevos inversionistas (2022)

Estamos aquí para ayudarte

Nuestro equipo está a tu disposición para responder a todas tus preguntas.

Disponibilidad 24/7

Contacta a nuestro equipo amable y experto a cualquier hora del día.

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Opiniones y valoraciones de los usuarios

Lee las opiniones de nuestros clientes, sea cual sea su nivel de experiencia.
2025-07-02
v******_u**********

El mejor broker que he conocido después de probar con muchos, obviamente para que nombrarlos. Por ejemplo, la primera razón que empecé a usar Capital fue la llegada de mi dinero de inmediato a mi cuenta bancaria, a diferencia de las existentes en el mercado que tardan días o tienen mucha burocracia; y la segunda razón, que te devuelve dinero por el hecho de operar en un mercado determinado, debido a los spread y al volumen existente. Mientras más activo seas, más dinero te reembolsa. Muchas grac

2025-06-20
B***** B****** E******

Muy atentos a cada duda o inconveniente que tienes, te responden súper rápido y son muy claros, muy buena aplicación, súper recomendable

2025-06-08
C***** A******

Excelente servicio, me ayudaron en tiempo récord en la solución a mi solicitud, es agradable sentir este respaldo. Recomendados totalmente.

2025-06-05
n*******

El mejor de todos, un excelente servicio y una rápida respuesta y un retiro súper rápido sin comisión

2025-05-31
D**** G****

Mi aplicación de cabecera para invertir con información actualizada. Muy satisfecho. Nunca he tenido problemas con Ingresos o Retiros. Muy recomendable. Aplicación segura.

2025-05-23
F******* J****** G******

El chat en vivo de capital.com es muy útil y facilita mucha la comunicación con el equipo técnico de esta misma además la atención que se me brindo fue muy buena eficaz y rápida

2025-05-22
a********

hasta el momento ha sido muy buena. Es la primera vez que invierto en el trading y todo es muy claro y sencillo

2025-05-21
E***_t*****

Poder usarlo con Tradingview y que se puede operar con divisas pese a la regulación en España. Comisiones bajas en spread, sobre todo en crypto comparado con otros bróker no especializados en cryptos exclusivamente.

2025-05-16
P**E*********

El mejor broker, sin comisiones, mejor spread y gran catalogo de productos

2025-04-18
l*****

Buena aplicación, encuentro casi todos los mercados, da tutoriales de como operar, solo quisiera que estuvieran en español, pero por lo demás muy completo, puede usarse en tradingview, desde computadora o celular

2025-04-18
J*** A******

Me ha parecido muy fácil de operar. Muy bueno que se puede fondear la cuenta con tarjeta porque eso hace más rápido el proceso.

2025-04-04
G****** G*****

Excelente conjunto de herramientas para trading. Comisiones muy bajas. Muy recomendable.

2025-03-14
J*** M**** C** M*****

Conecta con todas las bolsas importantes del mundo y permite información inmediata e instantánea de tu cartera. Excelente

2025-02-17
J*** D**** C****

Una aplicación con interfaz amigable para los principiantes, facil de operar. Comisiones justas y acceso a variedad de mercados.

2025-01-09
C******

La experiencia en la plataforma es muy buena así como los indicadores dentro del trading y los agentes responden en el momento y te da mucha atención que te hace sentir confiable el broker, muy recomendado

2025-01-09
W***** J*******

Muy buena aplicación para invertir! El modo prueba y las guías te ayudan a corregir muchos errores antes de hacer tus primeras operaciones, además es muy fácil operar en ella.

Estas son nuestras reseñas de 4 y 5 estrellas. Los datos específicos del usuario se han anonimizado intencionadamente para salvaguardar su privacidad de conformidad con los requisitos del RGPD

4.8
Calificaciones y reseñas
4.7
Calificaciones y reseñas
4.7
4.6

Preguntas frecuentes

¿Qué es una plataforma de trading?

Una plataforma de trading es una interfaz en línea que te permite tomar posiciones en derivados financieros, como los CFD. Al tomar posiciones largas o cortas en instrumentos de distintas clases de activos, como criptomonedas, acciones, divisasíndices y materias primas, puedes especular con los movimientos de precios de miles de mercados subyacentes. 

Las características de la plataforma que ofrecemos incluyen acceso a noticias financieras integradas, numerosas herramientas de análisis técnico para ayudarte a tomar decisiones según la acción histórica de los precios y listas de vigilancia ilimitadas para maximizar tu control sobre las posiciones que mantienes.

¿Qué es una app de trading?

Una app de trading es una herramienta para dispositivos móviles que permite hacer trading con diversos activos financieros, como acciones, divisas y materias primas, en un smartphone o una tableta. 

En Capital.com, nuestra app es fácil de usar y ofrece datos de mercado en tiempo real, herramientas de gráficos intuitivas, colocación sencilla de órdenes, funciones de gestión de portafolios y mucho más. Puedes disfrutar de la comodidad y la flexibilidad de ejecutar operaciones desde cualquier lugar con una conexión al internet, en iOS o Android, y aprovechar las noticias fundamentales clave por medio de nuestro canal inteligente para informar tus decisiones en los mercados.

¿Qué es MT4?

MT4, también conocida como MetaTrader 4, es una plataforma de trading de gran popularidad utilizada tanto por traders experimentados como principiantes. Ofrece una interfaz fácil de usar para el trading con diversos instrumentos financieros, como divisas, índices y acciones.

MT4 ofrece herramientas de gráficos avanzadas, una amplia gama de indicadores técnicos, funciones de trading automatizado y datos de mercado en tiempo real. Puedes conectar tu cuenta de Capital.com a MT4 con facilidad, lo cual te ofrece acceso a todas las funciones que mejoran las experiencias de trading en todo el mundo.

¿Qué es TradingView?

TradingView es una plataforma de gráficos y análisis muy utilizada, con una dimensión social. Su sencilla interfaz permite a los traders acceder a herramientas avanzadas de gráficos, indicadores técnicos y herramientas de dibujo, así como analizar y visualizar datos de mercado de diversas clases de activos. El elemento social de TradingView te permite compartir ideas, estrategias y análisis de trading con una comunidad global, lo cual agrega un enfoque colaborativo a tu actividad de trading.

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