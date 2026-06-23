En la era digital actual, es fundamental comprender la seguridad en el internet y cómo evitar el fraude. Como trader minorista que maneja importantes transacciones en línea, es fundamental que conozcas los riesgos y cómo prevenir las estafas para proteger tus activos personales y financieros.
En Capital.com, nos dedicamos a ayudarte a operar de forma segura. Los ciberdelincuentes utilizan tácticas como el phishing, el robo de identidad y el malware para aprovecharse de las personas, lo cual a menudo provoca pérdidas económicas y pone en peligro la información personal. Esta página te ayudará a identificar estas amenazas y a comprender los pasos que debes dar si es necesario.
¿Cuáles son los tipos de estafa más comunes?
Las estafas pueden provocar pérdidas económicas y poner en peligro la información personal. Conocer las estafas más comunes y cómo evitarlas es fundamental. A continuación, te mostramos las principales estafas a las que debes prestar atención y consejos rápidos para mantenerte a salvo.
Phishing
El phishing consiste en correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas falsas para engañarte y que reveles información confidencial, como contraseñas o datos de tarjetas.
Cómo evitar el phishing:
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Comprueba la fuente: verifica siempre la dirección de correo electrónico o el número de teléfono del remitente. Los mensajes de phishing suelen proceder de direcciones que son versiones ligeramente alteradas de las legítimas.
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Busca señales de alarma: ten cuidado con los correos electrónicos o los mensajes que te hagan sentir que tienes prisa, como los que afirman que tu cuenta ha sido comprometida. Asimismo, pueden contener errores ortográficos y gramaticales.
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Evita hacer clic en los enlaces: en lugar de hacer clic en los enlaces de correos electrónicos o mensajes no solicitados, ve directamente al sitio web escribiendo la URL en tu navegador.
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Verifica las solicitudes de información: las organizaciones legítimas nunca te pedirán que facilites información sensible por correo electrónico o mensaje de texto. Si tienes alguna duda, contacta a la organización utilizando los datos oficiales de contacto.
Robo de identidad
Los ciberdelincuentes utilizan información robada para abrir cuentas o realizar transacciones no autorizadas.
Cómo protegerte del robo de identidad:
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Monitorea tus cuentas: revisa periódicamente los extractos bancarios, la actividad de las tarjetas de crédito y los informes crediticios para detectar transacciones sospechosas.
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Utiliza contraseñas seguras: crea contraseñas únicas y complejas para cada cuenta, y actualízalas periódicamente.
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Habilita la 2FA: agrega la autenticación de dos factores (2FA) a tus cuentas para obtener una capa adicional de seguridad. Obtén más información sobre cómo activar la 2FA con nosotros.
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Limita los datos personales que compartes: no publiques datos sensibles, como tu nombre completo, tu dirección o tu información financiera en redes sociales o plataformas públicas.
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Protege tus dispositivos: utiliza programas antivirus, cortafuegos y cifrado para proteger tus datos de los ciberdelincuentes.
Malware
El software malicioso puede robar datos o dañar tus sistemas.
Cómo protegerse contra el malware:
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Instala y actualiza tu software antivirus: utiliza programas antivirus de confianza y asegúrate de que se actualicen periódicamente para protegerte contra las amenazas más recientes.
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Ten cuidado con las descargas: evita descargar archivos adjuntos, ficheros o programas de fuentes desconocidas o no verificadas, ya que pueden contener programas maliciosos dañinos.
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Mantén actualizado tu software: actualiza regularmente el sistema operativo de tu dispositivo, las aplicaciones y los parches de seguridad para cerrar las vulnerabilidades que puede aprovechar el malware.
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Utiliza redes seguras: evita las redes Wi-Fi públicas para tareas delicadas como el trading o la banca. Si es necesario, utiliza una VPN de confianza para cifrar tus datos.
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Evita hacer clic en enlaces sospechosos: ya sea en correos electrónicos, mensajes o sitios web, no hagas clic en enlaces a menos que estés seguro de su legitimidad.
Cómo denunciar un fraudeA continuación, te indicamos qué debes hacer si detectas un fraude y las medidas que tomaremos al respecto.
Contáctanos inmediatamente
Puedes comunicarnos cualquier sospecha de fraude por medio de nuestros canales habituales de soporte al cliente o mediante el siguiente formulario.
Reúne pruebas
Guarda correos electrónicos, capturas de pantalla y registros de transacciones de cualquier actividad sospechosa, como inicios de sesión inusuales, operaciones no autorizadas o retiros inesperados.
¿Capital.com es fiable?
Capital.com es un bróker legítimo de trading de CFD autorizado y regulado por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA), la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB), la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), la Comisión de Valores y Bolsa de Chipre (CySEC) y la Autoridad de Valores y Materias Primas (SCA) de los Emiratos Árabes Unidos. Gestionamos los fondos de los clientes de acuerdo con estrictos requisitos normativos y mantenemos los más altos niveles de seguridad para salvaguardar las actividades de nuestros clientes en el sitio y la plataforma de trading.
¿Es el trading de divisas una estafa o es legítimo?
El trading de divisas es una actividad financiera legítima y uno de los mayores mercados mundiales, con un volumen diario de trading que supera los 6 billones de dólares. Consiste en comprar y vender divisas para beneficiarse de las fluctuaciones de las tasas de cambio. No obstante, existen estafas en el sector. Por lo tanto, es importante elegir brókeres que cumplan la normativa necesaria, que sean transparentes en cuanto a sus cargos y tarifas y sus prácticas empresariales, y que se dediquen a mantener un entorno de transacciones seguras para sus clientes.
¿Cómo prevenimos y respondemos al fraude?
En respuesta al fraude, Capital.com utiliza fuertes medidas de seguridad que incluyen cifrado, inicio de sesión seguro y autenticación opcional de dos factores (2FA). Realizamos auditorías periódicas y formamos al personal en las últimas técnicas de prevención del fraude. Si se denuncia un fraude, podemos congelar la cuenta, investigar rápidamente y colaborar con las autoridades pertinentes cuando sea necesario.