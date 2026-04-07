Una llamada de margen es lo que ocurre cuando la cantidad de capital que tienes en tu cuenta cae por debajo del margen necesario para mantener abiertas tus operaciones.
Una llamada de margen es una notificación de que el precio de mercado se ha movido en contra de tus operaciones con CFD, lo cual indica que tu cuenta de trading se está acercando a un punto en el cual puede no tener suficiente capital para mantener un nivel de margen adecuado.
Si tus fondos propios caen por debajo del 100% del margen requerido, recibirás una llamada de margen.1 Ya no podrás abrir nuevas operaciones ni colocar órdenes.
Si tus fondos propios caen por debajo del 75% del margen requerido, recibirás una segunda llamada de margen.1 Seguirás sin poder abrir nuevas operaciones ni colocar órdenes.
Si tu capital cae al 50% o menos del margen requerido, se iniciará nuestro proceso automático de cierre de márgenes.
El precio de la compañía A baja a $50, lo que reduce el valor total de tu posición a $2,500 (50 acciones × $50). Esta disminución repercute directamente en el patrimonio neto de tu cuenta, que se calcula del siguiente modo:
A medida que el valor de tu posición en CFD disminuye, el margen requerido —los fondos necesarios para mantener tu posición— también se ajusta en función del precio actual. En este caso, se convierte en $1,250. Para determinar si debe activarse una llamada de margen, calculamos tu ratio entre fondos propios y margen:
Esto significa que recibirás tu primera llamada de margen, ya que la relación entre tus fondos propios y tu margen está por debajo del 100% del margen requerido de $1,250.
Ahora, imagina que la cotización de la compañía A sigue bajando hasta los $45, lo cual reduce el valor total de tu posición a $2,250 (50 contratos × $45).
Tus fondos propios se calculan ahora del siguiente modo:
El requisito de margen se ajusta en función del nuevo valor de la posición a $1,125.
La relación entre fondos propios y margen se calcula de la siguiente manera:
Al estar por debajo de nuestro segundo umbral de llamada de margen del 75%, recibirás una notificación de llamada de margen.
Si el valor de tu posición cae por debajo de $1,950, tu capital habrá caído por debajo del 50% del margen requerido (por debajo del nivel de capital de $450).
En ese momento, el precio del derivado será de $39. El margen disminuirá a $975, la pérdida no realizada aumentará a -$3,050 y tu capital restante será de $450.
La relación entre fondos propios y margen se calcula como:
Dado que tu capital ha caído por debajo del margen requerido, se iniciará nuestro proceso de cierre de márgenes y tus posiciones comenzarán a cerrarse automáticamente.
El ejemplo anterior no tiene en cuenta las fluctuaciones de las tasas de cambio. Supone que el activo objeto de trading está denominado en la misma divisa que la cuenta del usuario. Si el activo cotiza en una divisa diferente, las fluctuaciones de las tasas de cambio pueden afectar los requisitos de margen, las ganancias/pérdidas no realizadas y los niveles generales de fondos propios.
Cuando tus posiciones deficitarias crezcan hasta el punto de que solo tienes capital suficiente para cubrir el 50% de tus pérdidas, nuestro proceso de cierre de márgenes se inicia automáticamente para protegerte de la espiral de pérdidas. Ten en cuenta que el proceso de cierre automático de márgenes es un requisito reglamentario y no puede desactivarse.
El cierre automático se aplica en el siguiente orden hasta que tu capital supere el 50% del margen exigido.*
*Ten en cuenta que no todos los mercados están abiertos al mismo tiempo, por lo que una operación rentable puede cerrarse antes que una perdedora.
Asegúrate de que dispones de suficiente capital en tu cuenta para actuar como colchón si los mercados se mueven en tu contra
Haz trading con distintos tipos de activos para diversificar tu riesgo
Vigila los precios del mercado, ya sea manualmente o utilizando las herramientas disponibles en nuestra plataforma, como las alertas de precios y las listas de vigilancia
Utiliza órdenes stop-loss2 y take-profit en tus posiciones para mantener el control de tu exposición
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1Comunicación en torno a las llamadas de margen. Ten en cuenta que, aunque nos esforzaremos por ponernos en contacto contigo cuando estés en una situación de llamada de margen, es responsabilidad tuya asegurarte de que tienes fondos suficientes en tu cuenta en todo momento para cubrir tu requisito de margen. Intentaremos contactarte por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto. Los mercados pueden moverse muy rápidamente, lo cual puede significar que no podamos contactarte antes de que se cierren tus posiciones. Por ejemplo, si tu capital cae de más del 100% del margen a menos del 50% en menos de cinco segundos, no podremos contactarte y tus posiciones correrán el riesgo de cerrarse.
2Ten en cuenta que las órdenes stop-loss básicas no están garantizadas y pueden sufrir slippage. Puedes utilizar órdenes stop-loss garantizadas para poner un límite absoluto a tus pérdidas, pero estas incurrirán en un cargo si se activan. Puedes consultar estos cargos en nuestra página de cargos y tarifas.