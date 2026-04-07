Ejemplo de ajuste de márgenes

La situación

Supongamos que tienes $3,500 en tu cuenta y quieres ir en largo en la compañía A con una tasa de margen de 1:2.

Una acción de la compañía A cotiza a $100 y a ti te gustaría comprar 50 CFD.

Eso equivale a $5,000 en acciones, por lo que, con un margen de 1:2, necesitarías aportar el 50%, es decir, $2,500.

El resto del dinero lo aporta tu bróker.

Quedan $1,000 de fondos disponibles en tu cuenta.

¿Cómo funcionaría el proceso de llamada de margen?

El precio de la compañía A baja a $50, lo que reduce el valor total de tu posición a $2,500 (50 acciones × $50). Esta disminución repercute directamente en el patrimonio neto de tu cuenta, que se calcula del siguiente modo:

Fondos propios = Saldo inicial + Beneficios/pérdidas no realizados = $3,500 + (-$2,500) = $1,000

A medida que el valor de tu posición en CFD disminuye, el margen requerido —los fondos necesarios para mantener tu posición— también se ajusta en función del precio actual. En este caso, se convierte en $1,250. Para determinar si debe activarse una llamada de margen, calculamos tu ratio entre fondos propios y margen:

Relación entre fondos propios y margen = (fondos propios / margen exigido) × 100

Relación entre fondos propios y margen = ($1,000 / $1,250) × 100 = 80%.

Esto significa que recibirás tu primera llamada de margen, ya que la relación entre tus fondos propios y tu margen está por debajo del 100% del margen requerido de $1,250.

Ahora, imagina que la cotización de la compañía A sigue bajando hasta los $45, lo cual reduce el valor total de tu posición a $2,250 (50 contratos × $45).

Tus fondos propios se calculan ahora del siguiente modo:

Fondos propios = Saldo inicial + Beneficios/pérdidas no realizados = $3,500 + (-$2,750) = $750

El requisito de margen se ajusta en función del nuevo valor de la posición a $1,125.

La relación entre fondos propios y margen se calcula de la siguiente manera:

Relación entre fondos propios y margen = ($750 / $1,125) × 100 = 66.67%

Al estar por debajo de nuestro segundo umbral de llamada de margen del 75%, recibirás una notificación de llamada de margen.

Si el valor de tu posición cae por debajo de $1,950, tu capital habrá caído por debajo del 50% del margen requerido (por debajo del nivel de capital de $450).

En ese momento, el precio del derivado será de $39. El margen disminuirá a $975, la pérdida no realizada aumentará a -$3,050 y tu capital restante será de $450.

La relación entre fondos propios y margen se calcula como:

Relación entre fondos propios y margen = ($450 / $975) × 100 = 46.15%

Dado que tu capital ha caído por debajo del margen requerido, se iniciará nuestro proceso de cierre de márgenes y tus posiciones comenzarán a cerrarse automáticamente.

El ejemplo anterior no tiene en cuenta las fluctuaciones de las tasas de cambio. Supone que el activo objeto de trading está denominado en la misma divisa que la cuenta del usuario. Si el activo cotiza en una divisa diferente, las fluctuaciones de las tasas de cambio pueden afectar los requisitos de margen, las ganancias/pérdidas no realizadas y los niveles generales de fondos propios.