El trading de tasas de interés implica especular sobre instrumentos vinculados a cambios futuros en las tasas de los bancos centrales, como la tasa de fondos federales de EE. UU., la tasa base del Banco de Inglaterra o la tasa de la facilidad de depósito del BCE.
Puedes operar con CFD en una variedad de mercados vinculados a las tasas de interés, incluyendo futuros de tasas de interés a corto plazo, futuros de bonos del gobierno y futuros perpetuos de bonos. Estos instrumentos a menudo tienden a responder a las expectativas cambiantes en torno a la política monetaria, la inflación y los datos macroeconómicos.
Las tasas de interés juegan un papel clave en la economía global, ya que influyen en todo, desde los costos de endeudamiento hasta las valoraciones de activos.Cuando los bancos centrales suben o bajan las tasas, esto puede afectar las divisas, las acciones, las materias primas y, especialmente, a los mercados de bonos.
Operar con futuros de tasas de interés o futuros de bonos te permite actuar sobre las expectativas en torno a estos movimientos de tasas, ya sea que anticipes un endurecimiento, una flexibilización o simplemente volatilidad en torno a anuncios clave.
Por ejemplo:
Con el trading de CFD, puedes operar en largo o en corto en estos movimientos, sin poseer el activo subyacente. También tienes la flexibilidad de ajustar tu exposición con apalancamiento, pero recuerda que el apalancamiento aumenta tanto el riesgo como la recompensa potencial.
Con Capital.com, puedes operar con CFD en una amplia gama de mercados vinculados a las tasas de interés.
Ya sea que estés operando en torno a las reuniones de los bancos centrales, reaccionando a sorpresas de inflación o buscando cubrir tu exposición a las tasas, nuestra plataforma te brinda las herramientas para hacerlo.
Mantente conectado a los mercados con nuestra plataforma intuitiva y soporte receptivo, y opera con instrumentos de tasas de interés clave, con una perspectiva informada.
*Los stop-loss no están garantizados. Los stops garantizados incurren en una tarifa cuando se activan.
El mejor broker que he conocido después de probar con muchos, obviamente para que nombrarlos. Por ejemplo, la primera razón que empecé a usar Capital fue la llegada de mi dinero de inmediato a mi cuenta bancaria, a diferencia de las existentes en el mercado que tardan días o tienen mucha burocracia; y la segunda razón, que te devuelve dinero por el hecho de operar en un mercado determinado, debido a los spread y al volumen existente. Mientras más activo seas, más dinero te reembolsa. Muchas grac
Muy atentos a cada duda o inconveniente que tienes, te responden súper rápido y son muy claros, muy buena aplicación, súper recomendable
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hasta el momento ha sido muy buena. Es la primera vez que invierto en el trading y todo es muy claro y sencillo
Poder usarlo con Tradingview y que se puede operar con divisas pese a la regulación en España. Comisiones bajas en spread, sobre todo en crypto comparado con otros bróker no especializados en cryptos exclusivamente.
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Buena aplicación, encuentro casi todos los mercados, da tutoriales de como operar, solo quisiera que estuvieran en español, pero por lo demás muy completo, puede usarse en tradingview, desde computadora o celular
Me ha parecido muy fácil de operar. Muy bueno que se puede fondear la cuenta con tarjeta porque eso hace más rápido el proceso.
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