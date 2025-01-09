¿Qué es el trading de tasas de interés?

El trading de tasas de interés implica especular sobre instrumentos vinculados a cambios futuros en las tasas de los bancos centrales, como la tasa de fondos federales de EE. UU., la tasa base del Banco de Inglaterra o la tasa de la facilidad de depósito del BCE.

Puedes operar con CFD en una variedad de mercados vinculados a las tasas de interés, incluyendo futuros de tasas de interés a corto plazo, futuros de bonos del gobierno y futuros perpetuos de bonos. Estos instrumentos a menudo tienden a responder a las expectativas cambiantes en torno a la política monetaria, la inflación y los datos macroeconómicos.

¿Por qué operar con tasas de interés?

Las tasas de interés juegan un papel clave en la economía global, ya que influyen en todo, desde los costos de endeudamiento hasta las valoraciones de activos.Cuando los bancos centrales suben o bajan las tasas, esto puede afectar las divisas, las acciones, las materias primas y, especialmente, a los mercados de bonos.

Operar con futuros de tasas de interés o futuros de bonos te permite actuar sobre las expectativas en torno a estos movimientos de tasas, ya sea que anticipes un endurecimiento, una flexibilización o simplemente volatilidad en torno a anuncios clave.

Por ejemplo:

Si los traders esperan que la Reserva Federal de EE. UU. suba las tasas, los precios de los futuros de bonos del Tesoro de EE. UU. históricamente han tendido a caer de manera anticipada.

Si el BCE señala un tono moderado, los futuros del Euríbor a menudo pueden llevar a un aumento a medida que los mercados ajustan sus pronósticos de tasas.

Con el trading de CFD, puedes operar en largo o en corto en estos movimientos, sin poseer el activo subyacente. También tienes la flexibilidad de ajustar tu exposición con apalancamiento, pero recuerda que el apalancamiento aumenta tanto el riesgo como la recompensa potencial.

¿Por qué operar en los mercados de tasas de interés con Capital.com?

Con Capital.com, puedes operar con CFD en una amplia gama de mercados vinculados a las tasas de interés.

Ya sea que estés operando en torno a las reuniones de los bancos centrales, reaccionando a sorpresas de inflación o buscando cubrir tu exposición a las tasas, nuestra plataforma te brinda las herramientas para hacerlo.

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*Los stop-loss no están garantizados. Los stops garantizados incurren en una tarifa cuando se activan.