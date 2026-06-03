Resumen Ganamos dinero con los spreads, las órdenes stop-loss garantizadas, las tarifas por conversión de divisas y el financiamiento nocturno. No pagarás ninguna comisión por las posiciones que tomes con nosotros.

De acuerdo con nuestra misión de ayudar a nuestros clientes a tomar mejores decisiones, hemos invertido mucho en herramientas para ayudarte a hacer trading.

Capital.com aplica la protección de saldo negativo a los clientes minoristas, de modo que las pérdidas por trading nunca pueden superar los fondos de la cuenta. Si deseas mantener una posición después de una llamada de margen, podrás depositar más fondos para cubrir tu requisito de margen y evitar que se cierre tu operación.

Nuestro objetivo es establecer relaciones duraderas con nuestros clientes que estén basadas en la confianza.

Spreads

Los spreads son la diferencia entre los precios de compra y de venta de un mercado negociable, y representan la principal forma de ganar dinero de los brókeres como nosotros. Los spreads pueden variar de tamaño según el activo subyacente y las condiciones del mercado.

Por ejemplo, los mercados de gran volumen, como el EUR/USD o el oro, pueden tener spreads más estrechos que otros menos negociados, como el maíz o el jugo de naranja. Esto significa que el costo global de hacer trading en mercados de gran liquidez puede ser, relativamente, mucho menor que en los de menor liquidez. No obstante, los mercados menos líquidos experimentan a menudo altos niveles de volatilidad que pueden atraer a traders conscientes del riesgo, a pesar del mayor costo.

Aquí se visualizan los precios de venta y de compra de un activo, en los cuales se muestra el spread del que se deriva nuestra tarifa. El tamaño del spread puede variar en función del mercado, según factores como la liquidez y la volatilidad del mismo, lo cual significa que el costo de hacer trading también puede variar en la misma medida. Antes de abrir una posición, asegúrate siempre de conocer el costo de hacer trading.

Ejemplo de spread Supongamos que estás haciendo trading con un contrato CFD sobre el US 500 que representa $1 por cada punto de movimiento del índice. El spread de este índice es de 0.8 puntos. Eso significa que el costo del spread es de $1 × 0.8 = $0.80. Abres una nueva posición y aumentas tu tamaño a 10 contratos. El costo de tu spread será ahora de $0.8 × 10 = $8 para la posición. Supongamos ahora que estás haciendo trading con el par GBP/USD con un valor nocional de £10,000 (también conocido como minilote), con un spread de 0.00013 para el par (equivalente a 1.3 puntos). Pagarás 0.00013 × 10,000 = el equivalente a $1.30 en spread para abrir y cerrar la posición.

Órdenes stop-loss garantizadas

Una orden stop-loss estándar es una instrucción para vender un valor a un nivel determinado. No obstante, no está garantizado que una orden stop-loss regular se ejecute al precio deseado, debido al «deslizamiento» (slippage por sus siglas en inglés). Por ejemplo, durante un gap en el mercado, una orden stop-loss estándar se ejecutará normalmente al siguiente precio disponible, en lugar de al nivel especificado. El deslizamiento puede producirse en mercados volátiles o en períodos de escasa liquidez.

Por su parte, una orden stop-loss garantizada (GSLO, por sus siglas en inglés) es un tipo de stop-loss que garantiza el cierre de una operación a un precio determinado, independientemente del deslizamiento o los gaps del mercado. Si bien las GSLO pueden garantizar que tu operación se ejecutará al precio que esperas, es importante tener en cuenta que también conllevan una tarifa (prima) si se activan. A continuación, se muestra un ejemplo de GSLO comparada con una stop-loss estándar.

Financiamiento nocturno

El financiamiento nocturno es el cargo diario estándar del sector que se abona si mantienes una posición de un día para otro. Lo cobramos para recuperar los costos de mantener posiciones fuera del horario habitual de un mercado. Sin embargo, en algunos casos, también puede abonarse en tu cuenta. Es importante revisar la pestaña «Información del mercado» antes de abrir una posición.

El financiamiento nocturno se calcula de forma diferente según la clase de activos con la que estés haciendo trading. Entre los factores que pueden afectarlo, figuran las tasas de interés de referencia (por ejemplo, el SONIA o el SOFR), un ajuste de base nocturna, una tasa de swap nocturna y nuestra tarifa diaria. Encontrarás un desglose completo de los componentes de los cargos por clase de activo, así como ejemplos de operaciones que ilustran su aplicación, en nuestra página de cargos y tarifas.

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