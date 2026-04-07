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Reembolsos mensuales por el spread de hasta un 20%, que se aplican desde la primera operación y varían en función del volumen de operaciones.
Apalancamiento disponible de hasta 500:1 en divisas, índices, petróleo y oro, y de hasta 33:1 en acciones.
Soporte disponible 24/7 en múltiples canales y varios idiomas.
Invitaciones a los principales eventos del sector hotelero de todo el mundo.
Un programa de recomendación para clientes Profesionales, con recompensas en efectivo de hasta USD 2,500 en función de la actividad de trading que cumpla los requisitos. Se aplican términos.
Se te reembolsará mensualmente un porcentaje de tu spread, a partir de tu primera operación.
|Volumen de posiciones
|$0–5M
|$5–10M
|>$10M
|% de reembolso
|5%
|10%
|20%
Consulta los términos y las condiciones de nuestros programas de reembolso aquí.
Máximo apalancamiento profesional 500:1
Margen equivalente 0.2%
Máximo apalancamiento profesional 500:1
Margen equivalente 0.2%
Máximo apalancamiento profesional 500:1
Margen equivalente 0.2%
Máximo apalancamiento profesional 500:1
Margen equivalente 0.2%
Máximo apalancamiento profesional 33:1
Margen equivalente 3.03%
Máximo apalancamiento profesional 100:1
Margen equivalente 1%
Un programa de recomendaciones para clientes Profesionales, con reembolsos en efectivo de hasta USD 2,500 por cada persona recomendada elegible.
Los reembolsos se calculan en función de los spreads elegibles pagados por el cliente recomendado en un período de 90 días.
Se aplican términos.2
Se pagarán USD 200 cuando un cliente recomendado:
Abra y verifique una cuenta Profesional
Deposite al menos USD 200 (o su equivalente en otra divisa)
Realice al menos tres operaciones
Se aplicarán pagos de reembolso adicionales a medida que el recomendado referido pague los spreads elegibles:
+USD 300 después de USD 500 en spreads elegibles
+USD 500 después de USD 1,000 en spreads elegibles
+USD 1,500 después de USD 5,000 en spreads elegibles
Las recompensas son acumulativas, hasta USD 2,500 por cliente recomendado.
Un cliente recomendado califica para ser titular de una cuenta Profesional y cumple con los requisitos iniciales.
Se aplica un reembolso de USD 200.
En un plazo de 90 días, el cliente recomendado paga USD 1,000 en spreads válidos.
Se aplican pagos de reembolso adicionales por valor de USD 800, lo que da un total de USD 1,000 en pagos de reembolso.
Las cuentas Profesionales ofrecen un mayor apalancamiento que las cuentas minoristas. Esto aumenta la exposición, pero también puede multiplicar las pérdidas si los mercados se mueven en tu contra.
Se supone que los clientes Profesionales cuentan con mayores conocimientos y experiencia en materia de operaciones. Por lo tanto, nuestras comunicaciones dan por sentado que estás familiarizado con los mercados y los conceptos de trading.
Cuando la hayas solicitado, chequearemos si cumples los requisitos para obtener una cuenta Pro y te notificaremos por correo electrónico si cumples los requisitos.
Abre una nueva cuenta minorista
Inicia sesión en tu cuenta recién creada y ve a «Cuenta» o haz clic en «Real» en la esquina superior derecha de tu plataforma web
Haz clic en «Actualizar a Pro» y envía la información requerida en la solicitud en línea
1Las operaciones con apalancamiento amplifican tanto las ganancias como las pérdidas, lo que las convierte en una actividad riesgosa.
2Para obtener más información sobre las condiciones de nuestra iniciativa de recomendación, haz clic aquí.