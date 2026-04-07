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La cuenta Profesional de Capital.com

A continuación, encontrarás toda la información sobre las funciones de la cuenta Pro, los criterios de elegibilidad y el proceso de solicitud.

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Características de la cuenta Profesional de Capital.com

Reembolsos por el spread

Reembolsos mensuales por el spread de hasta un 20%, que se aplican desde la primera operación y varían en función del volumen de operaciones.

Mayor apalancamiento1

Apalancamiento disponible de hasta 500:1 en divisas, índices, petróleo y oro, y de hasta 33:1 en acciones.

Gestor de cuentas exclusivo

Soporte disponible 24/7 en múltiples canales y varios idiomas.

Acceso a eventos exclusivos

Invitaciones a los principales eventos del sector hotelero de todo el mundo.

Recomendaciones profesionales

Un programa de recomendación para clientes Profesionales, con recompensas en efectivo de hasta USD 2,500 en función de la actividad de trading que cumpla los requisitos. Se aplican términos.

Reembolsos en efectivo

Se te reembolsará mensualmente un porcentaje de tu spread, a partir de tu primera operación.

Volumen de posiciones $0–5M $5–10M >$10M
% de reembolso 5% 10% 20%

Consulta los términos y las condiciones de nuestros programas de reembolso aquí.

Mayor apalancamiento máximo

Exposición total al mercado, con requisitos de margen más bajos.¹

Principales pares de divisas

Máximo apalancamiento profesional     500:1

Margen equivalente    0.2%

Principales índices

Máximo apalancamiento profesional     500:1

Margen equivalente    0.2%

Oro

Máximo apalancamiento profesional     500:1

Margen equivalente    0.2%

Petróleo

Máximo apalancamiento profesional     500:1

Margen equivalente    0.2%

Principales acciones

Máximo apalancamiento profesional     33:1

Margen equivalente    3.03%

Criptomonedas

Máximo apalancamiento profesional     100:1

Margen equivalente    1%

Recomienda a un amigo

Un programa de recomendaciones para clientes Profesionales, con reembolsos en efectivo de hasta USD 2,500 por cada persona recomendada elegible.

Los reembolsos se calculan en función de los spreads elegibles pagados por el cliente recomendado en un período de 90 días.

 Se aplican términos.2

Estructura de recomendaciones

Se pagarán USD 200 cuando un cliente recomendado:

  • Abra y verifique una cuenta Profesional

  • Deposite al menos USD 200 (o su equivalente en otra divisa)

  • Realice al menos tres operaciones

Montos de reembolso adicionales

Se aplicarán pagos de reembolso adicionales a medida que el recomendado referido pague los spreads elegibles:

  • +USD 300 después de USD 500 en spreads elegibles

  • +USD 500 después de USD 1,000 en spreads elegibles

  • +USD 1,500 después de USD 5,000 en spreads elegibles

Las recompensas son acumulativas, hasta USD 2,500 por cliente recomendado.

Ejemplo

  1. Un cliente recomendado califica para ser titular de una cuenta Profesional y cumple con los requisitos iniciales.

  2. Se aplica un reembolso de USD 200.

  3. En un plazo de 90 días, el cliente recomendado paga USD 1,000 en spreads válidos.

  4. Se aplican pagos de reembolso adicionales por valor de USD 800, lo que da un total de USD 1,000 en pagos de reembolso.

Qué debes considerar antes de presentar tu solicitud

La condición de cliente Profesional implica diferencias sustanciales con respecto a una cuenta minorista. Se deben tener en cuenta los siguientes puntos antes de solicitarla.

Mayor apalancamiento1

Las cuentas Profesionales ofrecen un mayor apalancamiento que las cuentas minoristas. Esto aumenta la exposición, pero también puede multiplicar las pérdidas si los mercados se mueven en tu contra.

Lenguaje avanzado y mayor experiencia

Se supone que los clientes Profesionales cuentan con mayores conocimientos y experiencia en materia de operaciones. Por lo tanto, nuestras comunicaciones dan por sentado que estás familiarizado con los mercados y los conceptos de trading.

¿Ya eres cliente?¿Eres nuevo en Capital.com?Proceso de solicitud

Cuando la hayas solicitado, chequearemos si cumples los requisitos para obtener una cuenta Pro y te notificaremos por correo electrónico si cumples los requisitos.

¿Aún no tienes cuenta en Capital.com?

  1. Abre una nueva cuenta minorista

  2. Inicia sesión en tu cuenta recién creada y ve a «Cuenta» o haz clic en «Real» en la esquina superior derecha de tu plataforma web

  3. Haz clic en «Actualizar a Pro» y envía la información requerida en la solicitud en línea

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¿Ya eres cliente?

  1. Inicia sesión en tu aplicación o plataforma web de Capital.com
  2. Abre el menú de la aplicación y ve a Cuenta o haz clic en «Real» en la esquina superior derecha de la plataforma web
  3. Haz clic en «Actualizar a Pro» y envía la información requerida en la solicitud en línea
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1Las operaciones con apalancamiento amplifican tanto las ganancias como las pérdidas, lo que las convierte en una actividad riesgosa. 

2Para obtener más información sobre las condiciones de nuestra iniciativa de recomendación, haz clic aquí.