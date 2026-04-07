Cargos y tarifas

¿Qué es el spread?

El spread es la diferencia entre los precios de compra y venta («bid» y «ask») de un mercado de CFD.

El precio de compra es siempre mayor que el precio de venta. Por lo tanto, para que tu operación genere beneficios, el precio de mercado debe moverse más que el spread en la dirección que elijas.

Los spreads pueden cambiar dependiendo de la hora del día y de las condiciones del mercado, por lo que deberás chequear siempre la plataforma para conocer el spread más reciente.

Ejemplo de CFD

Tienes una posición de 1 contrato en el US Tech 100, con una cotización de compra/venta en 12475/76.

El spread en este mercado es por tanto de 1 punto.

Para abrir tu posición pagarás la mitad de este diferencial y lo mismo para cerrarla. El coste total del spread es por tanto de $1 x 1 = $1.

¿Puedo recuperar parte de mi spread?

Sí. Desde tu primera operación, recibirás un porcentaje de tu spread cada mes como reembolso. Mientras más trading hagas, mayor será tu reembolso. Conoce más sobre cómo funciona.

¿Qué es el ajuste de financiamiento nocturno?

Cada vez que mantengas una operación de trading apalancada abierta de un día para otro, tu posición estará sujeta a un ajuste de financiamiento. El modo de calcular el ajuste —y si lo pagas o lo recibes— depende de una serie de factores. Echa un vistazo a los siguientes cálculos.

En la mayoría de los mercados, si realizas una operación de CFD con apalancamiento de tipo 1:1 (es decir, sin apalancamiento), no pagarás ni recibirás financiamiento nocturno. No obstante, hay algunas excepciones: