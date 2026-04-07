Esta página describe los principales cargos y tarifas por hacer trading en Capital.com. Para obtener una visión completa de todos los costos asociados a las clases de activos, chequea nuestro documento de divulgación de costos.
Cuenta
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Abrir una cuenta
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GRATIS
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Cerrar una cuenta
No te cobraremos por decidir poner fin a tu viaje en el mundo del trading con nosotros.
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GRATIS
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Cuenta demo
Practica tus estrategias en un entorno de trading simulado con fondos virtuales.
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GRATIS
Depósitos y retiros
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Tarifa de depósito
No pagarás nada por agregar fondos a tu cuenta.
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GRATIS
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Depósito mínimo
El monto más pequeño que puedes agregar a tu cuenta para empezar a hacer trading.
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10 USD/EUR/GBP para tarjetas bancarias y Apple Pay.*
*Para todos los métodos de pago, excepto una transferencia bancaria, que tiene un mínimo de 50 EUR (o el equivalente en la divisa de tu cuenta de trading).
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Tarifa de retiro
Nunca te cobraremos por retirar tu dinero de tu cuenta de Capital.com.
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GRATIS
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Retiro mínimo
El monto más pequeño que puedes retirar en tu tarjeta o tu cuenta bancaria.
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20 USD/GBP/EUR para tarjetas bancarias*
*El mínimo que puedes retirar varía según tu método de pago (consulta aquí para obtener más detalles). Si tu cuenta está por debajo del límite mínimo de retiro, solo podrás retirar el saldo completo.
Trading
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El spread
Nuestra tarifa por ejecutar tu operación de trading es el spread, o diferencial; es decir, la diferencia entre el precio de compra y el de venta. Más información
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Los spreads son dinámicos y cambian según las condiciones del mercado subyacente. Puedes revisar el spread individual de un instrumento específico aquí.
Obtendrás parte de tu spread en forma de reembolso cada mes, desde tu primera operación de trading.
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Comisión de trading
No cobramos ninguna comisión por tus operaciones de trading.
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GRATIS
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Ajuste de financiamiento nocturno*
Un ajuste que se aplica cuando mantienes determinadas posiciones de un día para otro.
*Las posiciones en CFD con apalancamiento 1:1 (es decir, sin apalancamiento) no están sujetas a financiamiento nocturno, excepto en un número limitado de mercados.
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Pagarás o recibirás esta tarifa en función de si tomaste una posición larga o corta. Puedes consultar las tarifas de cada instrumento.
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Conversión de divisas
Cuando hagas trading en un mercado denominado en una divisa diferente a la de tu cuenta, pagarás una tarifa de conversión.
También se aplicará el mismo margen de cambio al transferir fondos entre subcuentas en diferentes divisas.
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0.7% de la tasa de cambio al contado*
*(0.5% para clientes profesionales), cargada como parte de la tasa de conversión cuando hay una transacción en efectivo en una divisa extranjera en tu cuenta. Por ejemplo, cuando:
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Órdenes stop-loss garantizadas
Una orden stop-loss garantizada (GSL, por sus siglas en inglés) cierra la operación de trading exactamente al nivel de precios que especifiques, sin riesgo de gapping o slippage. Tus pérdidas nunca superarán el nivel previsto, pero, si se activa tu GSL, pagarás una pequeña tarifa. Más información
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La tarifa de GSL varía según el mercado en el que hagas trading, el precio de apertura de la posición y el monto. Puedes consultar la tarifa en el ticket de la operación antes de abrirla. Conoce cómo se calcula la tarifa GSL.
Consulta los ajustes individuales del spread y el financiamiento nocturno para un instrumento específico
¿Qué es el spread?
El spread es la diferencia entre los precios de compra y venta («bid» y «ask») de un mercado de CFD.
El precio de compra es siempre mayor que el precio de venta. Por lo tanto, para que tu operación genere beneficios, el precio de mercado debe moverse más que el spread en la dirección que elijas.
Los spreads pueden cambiar dependiendo de la hora del día y de las condiciones del mercado, por lo que deberás chequear siempre la plataforma para conocer el spread más reciente.
Ejemplo de CFD
- Tienes una posición de 1 contrato en el US Tech 100, con una cotización de compra/venta en 12475/76.
- El spread en este mercado es por tanto de 1 punto.
- Para abrir tu posición pagarás la mitad de este diferencial y lo mismo para cerrarla. El coste total del spread es por tanto de $1 x 1 = $1.
¿Puedo recuperar parte de mi spread?
Sí. Desde tu primera operación, recibirás un porcentaje de tu spread cada mes como reembolso. Mientras más trading hagas, mayor será tu reembolso. Conoce más sobre cómo funciona.
¿Qué es el ajuste de financiamiento nocturno?
Cada vez que mantengas una operación de trading apalancada abierta de un día para otro, tu posición estará sujeta a un ajuste de financiamiento. El modo de calcular el ajuste —y si lo pagas o lo recibes— depende de una serie de factores. Echa un vistazo a los siguientes cálculos.
En la mayoría de los mercados, si realizas una operación de CFD con apalancamiento de tipo 1:1 (es decir, sin apalancamiento), no pagarás ni recibirás financiamiento nocturno. No obstante, hay algunas excepciones:
- Gas Natural
- Cacao EE. UU.
- Índice de volatilidad (VIX)
- Pares de divisas con lira turca (TRY)
¿Cómo se calcula el ajuste de financiamiento nocturno?
Fórmula
Tasa de interés de referencia +/- nuestra tarifa diaria
La tasa de referencia sigue la divisa del mercado subyacente, por ejemplo, SOFR para el USD o SONIA para los mercados denominados en GBP.
Nuestra tarifa diaria es del 4% anual, dividida por 360 o 365 días según la divisa:
- Para GBP, CAD, SGD, etc.: 4% / 365 = 0.01096%
- Para USD, EUR, CHF, JPY, etc.: 4% / 360 = 0.01111%
Elegimos el divisor para que coincida con el estándar de la divisa del mercado.
Ejemplo de CFD: Índices en USD
- Supongamos que tienes 0.6 contratos sobre el US Tech 100 a un precio de 20140. Tu exposición total sería de $12.084.
- Dado que el US Tech 100 está denominado en USD, la tasa de referencia pertinente es el SOFR, el cual es actualmente el 5.01448% anual, o el 0.01393% diario.
- Nuestra tarifa diaria es del 0.01111%.
- Por una posición larga, pagarías un 0.02504% (SOFR + nuestra tarifa) = $3.03.
- Por una posición corta, recibirías un 0.00282% (SOFR - nuestra tarifa) = $0.34.
Ejemplo de CFD: Índices en GBP
- Tienes una posición de 1 contrato en el UK 100, con un precio de 8175. Tu exposición total sería de £8.175.
- Dado que el UK 100 se negocia en GBP, la tasa de referencia pertinente es el SONIA, el cual actualmente es el 4.98260% anual, o el 0.01365% diario.
- Nuestra tarifa diaria es del 0.01096%.
- Por una posición larga, pagarías un 0.02461% (SONIA + nuestra tarifa) = £2.01.
- Por una posición corta, recibirías un 0.00269% (SONIA - nuestra tarifa) = £0.22.
¿Por qué me cobran el ajuste de financiamiento nocturno?
Se te cobra un ajuste de financiamiento nocturno para cubrir los costos de negociación inherentes al mantenimiento de una posición de un día para otro.
¿Qué es la tarifa por stop-loss garantizada?
Solo se cobra una tarifa por orden stop-loss garantizada (GSL, por sus siglas en inglés) si se activa dicha GSL. La GSL cierra la operación de trading exactamente al nivel de precios que especifiques, sin riesgo de gapping o slippage. Dado que asumimos este riesgo por ti, nosotros (y otros proveedores) cobramos una tarifa por el uso de la GSL. Puedes ver la tarifa GSL en el ticket de la operación de trading antes de realizarla, una vez que hayas seleccionado una GSL.
¿Cómo se calcula la tarifa de la orden stop-loss garantizada?
La tarifa de la orden stop-loss garantizada se calcula multiplicando tres componentes: la prima de la orden stop-loss garantizada (en porcentaje), el precio de apertura de la posición y el monto. La fórmula es la siguiente:
Fórmula
Tarifa GSL = prima GSL × precio de apertura de la posición × monto.
Puedes consultar el valor de la tarifa GSL en el ticket de la operación al abrir una posición y agregar una GSL.
Otros aspectos en los que pensarNaturalmente, nuestros cargos no son los únicos factores que afectarán al desempeño de tus operaciones de trading. También debes tener en cuenta lo siguiente.
Movimiento del mercado
La dirección y la distancia a la que se mueva un mercado afectarán obviamente al valor de tu operación de trading.
Margen
El monto necesario para abrir y mantener una operación de trading. Considera si puedes permitírtelo, tanto al principio como si el margen cambia para reflejar las condiciones del mercado.
Apalancamiento
Debes sentirte cómodo con el apalancamiento que utilices. Tu exposición puede ser muchas veces superior a lo que pagaste por abrir tu posición, por lo que, en poco tiempo, podrías experimentar tanto ganancias como pérdidas de gran magnitud.