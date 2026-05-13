InicioTradingReembolsos para todos los traders

Obtén reembolsos en efectivo por hacer trading

Recibe cada mes una parte de tu spread en forma de reembolso, desde tu primera operación de trading con CFD. Es nuestra forma de darte las gracias por hacer trading con nosotros. 

 

¿Eres trader profesional? Obtendrás mayores reembolsos, así como menos restricciones de apalancamiento.

Pasar a Pro

Puedes recibir hasta un 20% de tu spread

No se requiere volumen mínimo

Reembolso mínimo garantizado del 5%

¿Cuánto recibiré?

Volumen de posiciones $0–$50 millones > $50–$150 millones > $150 millones
% de reembolso 5% 10% 20%

¿Cómo funciona?

Conoce cuánto podrías recuperar con estos ejemplos. Y recuerda: «volumen nocional» significa el valor de tu posición en el mercado subyacente.

Divisas y metales preciosos

Imagina que, en un mes, cierras operaciones de trading con CFD sobre divisas por un valor nocional de $150,000,000.

Eso significa que cumples los requisitos para nuestro nivel de reembolso más alto y recuperarás el 20% de tu spread. 

  • Divisa de la cuenta: USD  

  • Volumen nocional de trading: $150 millones

  • Spread: $20,000*

  • Reembolso: $20,000 × 0.20 = $4,000

Índices

Imagina que, en un mes, cierras operaciones de trading con CFD sobre índices por un valor nominal de $150,000,000.

Eso significa que cumples los requisitos para nuestro nivel de reembolso más alto y recuperarás el 20% de tu spread. 

  • Divisa de la cuenta: GBP 

  • Volumen nocional de trading: $150 millones

  • Spread: $20,000/1.25 = £16,000*

  • Reembolso: £16,000 × 0.20 = £3,200

*Los spreads y la tasa de cambio se muestran solo a título ilustrativo.

¿Cómo califico para los reembolsos?

Solo tienes que realizar una única operación de trading con CFD en un mercado en el que se te cobre un spread. Recibirás un porcentaje de tu spread el mes siguiente.

 

¡Cuanto más trading hagas, más recuperarás!

¿Cuándo recibiré mi reembolso?

Procuramos ingresar el reembolso de cada mes en tu cuenta de Capital.com el quinto día hábil del mes siguiente. 

 

Te enviaremos un correo electrónico cada vez que recibas un nuevo pago de reembolso.

¿Cuándo se calculan los reembolsos?

Calculamos los reembolsos sobre las posiciones cerradas todos los días a las 00:00 UTC.

Si cierras una posición después de esta hora el último día del mes, esta se tendrá en cuenta para el reembolso del mes siguiente.

¿Cómo se calcula el volumen de trading?

El volumen de trading es el valor total de mercado de tus operaciones, no solo tu margen. Las operaciones en todas tus cuentas —como MT4 y CFD— cuentan para tu progreso de reembolso de spread en una clase de activo.

¿Cómo se calculan los reembolsos por spread?

Reembolso por spread = tasa de reembolso (%) × spread pagado.

Calculamos los reembolsos en USD, pero los recibirás en la moneda de tu cuenta, así que ten en cuenta que, si tu cuenta no está en USD, la tasa de cambio afectará tu reembolso.

¿Los metales preciosos obtienen las mismas tasas de reembolso que las divisas?

El oro, la plata, el platino y el paladio obtienen las mismas tasas de reembolso que las divisas.

¿En qué divisa se pagará mi reembolso?

Los reembolsos se calculan en USD, pero los recibirás en la divisa de tu cuenta.

¿Qué pasa si tengo varias cuentas?

Las operaciones de trading de todas tus cuentas se incluyen en el cálculo de tu volumen de calificación. Los reembolsos se calculan y se pagan a cada cuenta en función del spread que hayas pagado en esa cuenta.

Tres pasos para empezar

1. Crea tu cuenta (sujeto a requisitos de elegibilidad)2. Deposita fondos como desees3. Opera cuando estés listo