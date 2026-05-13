Recibe cada mes una parte de tu spread en forma de reembolso, desde tu primera operación de trading con CFD. Es nuestra forma de darte las gracias por hacer trading con nosotros.
¿Eres trader profesional? Obtendrás mayores reembolsos, así como menos restricciones de apalancamiento.
|Volumen de posiciones
|$0–$50 millones
|> $50–$150 millones
|> $150 millones
|% de reembolso
|5%
|10%
|20%
Imagina que, en un mes, cierras operaciones de trading con CFD sobre divisas por un valor nocional de $150,000,000.
Eso significa que cumples los requisitos para nuestro nivel de reembolso más alto y recuperarás el 20% de tu spread.
Divisa de la cuenta: USD
Volumen nocional de trading: $150 millones
Spread: $20,000*
Reembolso: $20,000 × 0.20 = $4,000
Imagina que, en un mes, cierras operaciones de trading con CFD sobre índices por un valor nominal de $150,000,000.
Eso significa que cumples los requisitos para nuestro nivel de reembolso más alto y recuperarás el 20% de tu spread.
Divisa de la cuenta: GBP
Volumen nocional de trading: $150 millones
Spread: $20,000/1.25 = £16,000*
Reembolso: £16,000 × 0.20 = £3,200
*Los spreads y la tasa de cambio se muestran solo a título ilustrativo.
Solo tienes que realizar una única operación de trading con CFD en un mercado en el que se te cobre un spread. Recibirás un porcentaje de tu spread el mes siguiente.
¡Cuanto más trading hagas, más recuperarás!
Procuramos ingresar el reembolso de cada mes en tu cuenta de Capital.com el quinto día hábil del mes siguiente.
Te enviaremos un correo electrónico cada vez que recibas un nuevo pago de reembolso.
Calculamos los reembolsos sobre las posiciones cerradas todos los días a las 00:00 UTC.
Si cierras una posición después de esta hora el último día del mes, esta se tendrá en cuenta para el reembolso del mes siguiente.
El volumen de trading es el valor total de mercado de tus operaciones, no solo tu margen. Las operaciones en todas tus cuentas —como MT4 y CFD— cuentan para tu progreso de reembolso de spread en una clase de activo.
Reembolso por spread = tasa de reembolso (%) × spread pagado.
Calculamos los reembolsos en USD, pero los recibirás en la moneda de tu cuenta, así que ten en cuenta que, si tu cuenta no está en USD, la tasa de cambio afectará tu reembolso.
El oro, la plata, el platino y el paladio obtienen las mismas tasas de reembolso que las divisas.
Los reembolsos se calculan en USD, pero los recibirás en la divisa de tu cuenta.
Las operaciones de trading de todas tus cuentas se incluyen en el cálculo de tu volumen de calificación. Los reembolsos se calculan y se pagan a cada cuenta en función del spread que hayas pagado en esa cuenta.