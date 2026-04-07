Tarifas de conversión

Al realizar operaciones con un activo cuyo precio está denominado en una divisa diferente a la divisa base de tu cuenta, se aplica una pequeña tarifa de conversión.

La tarifa se calcula como el 0.7% de la tasa de cambio al contado para clientes minoristas.

Cálculo de la tarifa de conversión

Estás haciendo trading en una cuenta denominada en USD.

Tienes una operación de CFD abierta en France 40, denominada en EUR, con una ganancia de €10.

Esto se muestra en tu posición como $10.85 (€10 al tipo de cambio al contado EUR/USD de 1.08461), y decides cerrar la operación.

Si no se hubiera aplicado ninguna tarifa de conversión de divisas, la ganancia de esa posición se calcularía simplemente de la siguiente manera:

€10 (tu beneficio) × 1.08461 (tasa de cambio al contado) = $10.85

Sin embargo, en el momento del cierre se te cobrará la tarifa de conversión de divisas del 0.7%. El cálculo se realiza como una tasa de conversión «global» que incluye la tasa al contado y la tarifa del 0.7%.

La tasa global es un 0.7% menos favorable que la tasa al contado, por lo que el beneficio obtenido con la posición sería ligeramente inferior: 1.08461 (tasa al contado) × (1 - 0.7%) (tarifa de conversión de divisas) = 1.07701.

Tu beneficio después de la tarifa de conversión de divisas es:

€10 (tu beneficio) × 1.07701 (tasa global) = $10.77

Por lo tanto, en este ejemplo, se te ha cobrado una tarifa de conversión de divisas de $0.08.

Tarifa de conversión Costo de conversión de divisas Sin la tarifa de conversión de divisas 0% $0 Con la tarifa de conversión de divisas 0.7% $0.08

Puedes ver la tasa «global» utilizada para la conversión de cada transacción en la sección «Reportes» de la plataforma, así como en tus extractos.

Tarifas de conversión dinámica de divisas

Si realizas un depósito o un retiro en una moneda diferente a la moneda de tu banco, es posible que tu banco aplique tarifas de conversión dinámica de divisas (DCC, por sus siglas en inglés). Estas tarifas varían según el proveedor y son independientes de Capital.com.

Para evitar costos de conversión innecesarios, considera depositar fondos en tu cuenta en la misma divisa que tu cuenta bancaria. Contáctanos para conocer más acerca de la DCC.