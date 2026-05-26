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Estrategias de trading

Una estrategia de trading puede ser un ancla crucial a la hora de navegar por los riesgosos mercados financieros. Pon al día tus técnicas con nuestras estrategias y guías de trading. 

Estrategia de trading populares

Perfecciona tus habilidades con nuestras completas guías de estrategias de trading.

Swing trading

Aprende las técnicas clave de una estrategia en el medio plazo.

Guía de swing trading

Trading de posición

Conoce los principios de mantener posiciones en el largo plazo.

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Trading de tendencia

Conoce cómo identificar las tendencias del mercado, monitorearlas y actuar en consecuencia.

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Day trading

Conoce los conceptos básicos sobre la apertura y el cierre de posiciones en el transcurso de un día.

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Trading con margen

Hacer trading con dinero prestado (margen) requiere un pensamiento estratégico.

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Guía de trading vs. inversión

Comprende las principales diferencias entre hacer trading e invertir.

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Desarrolla tus capacidades para hacer trading

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Análisis técnico

Comprende las medias móviles e identifica patrones y estrategias con nuestras guías de análisis técnico.

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Tres pasos para empezar

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