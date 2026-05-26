Una estrategia de trading puede ser un ancla crucial a la hora de navegar por los riesgosos mercados financieros. Pon al día tus técnicas con nuestras estrategias y guías de trading.
Aprende las técnicas clave de una estrategia en el medio plazo.
Conoce los principios de mantener posiciones en el largo plazo.
Conoce cómo identificar las tendencias del mercado, monitorearlas y actuar en consecuencia.
Conoce los conceptos básicos sobre la apertura y el cierre de posiciones en el transcurso de un día.
Hacer trading con dinero prestado (margen) requiere un pensamiento estratégico.
Comprende las principales diferencias entre hacer trading e invertir.
Comprende las medias móviles e identifica patrones y estrategias con nuestras guías de análisis técnico.
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