¿Cómo funciona el trading con margen?

Los traders con margen utilizan el apalancamiento con la esperanza de que los beneficios sean superiores a los intereses pagaderos por el préstamo. Con el apalancamiento, tanto los beneficios como las pérdidas pueden magnificarse en gran medida y muy rápidamente, lo que la convierte en una estrategia de alto riesgo.

Supongamos que quieres hacer trading con acciones de Tesla (TSLA) por un valor de $600 por acción. Para comprar 10 acciones, necesitarías un depósito de $6,000, que tal vez no tengas. Si haces trading con margen con un apalancamiento de 5:1, solo necesitas $1,200 como margen requerido para abrir una posición, y el resto te lo presta tu bróker.

Si el precio de las acciones sube a $615, ganarás $150. Es decir, 10 acciones multiplicadas por la diferencia entre el nuevo precio y los $600 a los que compraste las acciones. Las acciones de Tesla subieron solo un 2.5%, pero, al hacer trading con margen, la rentabilidad de tu inversión (ROI) se disparó hasta el 12.5%.

El gran inconveniente es que, si el precio de Tesla bajara $15, hasta $585 por acción, perderías $150, lo que supondría el 12.5% de tu depósito, siempre y cuando no tengas una orden stop-loss.*

*Las órdenes stop-loss no se pueden garantizar.

Si tienes varias operaciones de trading abiertas, o si haces trading con una clase de activos muy volátil en la que se producen grandes oscilaciones de precios con rapidez, puedes encontrarte en una situación en la que sufres varias pérdidas de gran tamaño rápidamente.

Requisito de capital mínimo

El dinero requerido para abrir una operación de trading se denomina indistintamente margen, margen inicial, margen de depósito o margen requerido. En Capital.com, lo llamamos margen requerido.

El margen necesario depende de los activos en los que decidas invertir. Se calcula como un porcentaje del precio del activo, lo que se denomina ratio de margen. Cada instrumento tiene su propio margen requerido.

Si tienes varias posiciones abiertas simultáneamente, el total combinado del margen requerido para cada operación de trading se denomina margen utilizado. El dinero restante para abrir nuevas operaciones de trading es tu margen libre.

Margen de mantenimiento

Además de tu margen requerido, que es la cantidad de fondos disponibles que necesitas para abrir una operación de trading, también necesitarías dinero para cubrir el margen de mantenimiento a fin de mantener la operación de trading abierta.

La cantidad de dinero que necesitas en tu cuenta de margen total depende del valor de las operaciones de trading que estés realizando y de si actualmente estas se encuentran en una posición rentable o deficitaria.

El dinero que tienes en tu cuenta son tus fondos o saldo en efectivo, mientras que tu capital son tus fondos, incluidas todas las pérdidas y las ganancias no realizadas. El margen son los fondos requeridos que deben cubrirse con tu capital. Se calcula a partir del precio de cierre actual de las posiciones abiertas multiplicado por el número de contratos y el apalancamiento. Tu nivel de margen es el capital dividido por el margen.

Por lo tanto, la cantidad que necesitas como margen total cambia constantemente a medida que el valor de tus operaciones de trading sube y baja. Siempre debes tener al menos el 100% de tu margen cubierto por tu capital.

Monitorea la posición de tus operaciones de trading en todo momento para asegurarte de que tienes cubierto el 100% del margen. De lo contrario, se te pedirá que agregues más fondos para aumentar tu capital o que cierres algunas posiciones para reducir tu requisito de margen total.

Límite de crédito o margen de mantenimiento

Además del margen requerido, deberás disponer de un saldo de margen total suficiente en tu cuenta. Son los fondos de tu cuenta que no se utilizan para hacer trading. Cubren el riesgo de que la operación de trading se vuelva en tu contra.

La cantidad de dinero que necesitas en tu cuenta de margen total depende del valor de las operaciones de trading que estés realizando y de si actualmente se encuentran en una posición rentable o deficitaria.

El dinero que tienes en tu cuenta es tu capital, mientras que el dinero que potencialmente debes por posiciones deficitarias es tu margen. Tu nivel de margen total, que suele mostrarse en forma de porcentaje, es tu capital dividido por el margen.

Por lo tanto, la cantidad que necesitas como margen total cambia constantemente a medida que el valor de tus operaciones de trading sube y baja. Siempre debes tener al menos el 100% de tus pérdidas potenciales cubiertas por tu margen total.

Monitorea la posición de tus operaciones de trading en todo momento para asegurarte de que tienes cubierto el 100% del margen. De lo contrario, se te pedirá que agregues más fondos en una llamada de margen.

Llamadas de margen: ¿cómo evitarlas?

Una llamada de margen es un aviso de que tu operación de trading fue en tu contra y ya no dispones de fondos suficientes para cubrir tus pérdidas. Una llamada de margen se produce cuando el importe del capital que tienes en tu cuenta de margen es demasiado bajo como para cubrir tus préstamos.

En otras palabras, significa que su bróker está a punto de alcanzar la cantidad máxima que puede prestarte, por lo que debes agregar fondos o cerrar posiciones para evitar más pérdidas.

Cuando recibas una llamada de margen, evita ignorarla y no hacer nada. Esto podría llevar a un cierre de márgenes, en el que tu bróker cierra tus operaciones de trading y tú te arriesgas a perderlo todo.

Podrías utilizar herramientas de gestión del riesgo para reducir el riesgo de recibir una llamada de margen, como, por ejemplo, cursar una orden stop-loss*, agregar fondos a tu cuenta para aumentar tu capital o cerrar posiciones para reducir tus requisitos de margen. Siempre es mejor prepararse para lo peor, ya que los mercados son volátiles y muy difíciles de predecir con exactitud.

*No todas las órdenes stop-loss están garantizadas.

¿Por qué son importantes las órdenes stop-loss?

Una orden stop, o stop-loss, es un mecanismo que cierra una posición abierta cuando esta alcanza un precio determinado que fijaste previamente. Esto significa que, cuando una operación de trading va en tu contra, esta puede cerrarse automáticamente antes de que las pérdidas aumenten demasiado y den lugar a la posibilidad de una llamada de margen.

Las órdenes stop-loss limitan el riesgo. Si compraras un CFD sobre un activo a $100 la acción, una orden stop-loss podría activar automáticamente una venta cuando el precio caiga hasta el límite que fijes, por ejemplo, por debajo de $95.

Si estás tomando una posición en corto, establecerías la orden stop-loss a un precio más alto, por ejemplo, a $105, en caso de que la operación de trading vaya en tu contra y el precio del activo empiece a subir.

Sin embargo, debes tener en cuenta que una orden stop-loss se activa únicamente en el nivel preestablecido, para luego ejecutarse en el siguiente nivel de precios disponible. Por ejemplo, si se produce un gap en el mercado, la operación de trading se interrumpiría y la posición se cerraría a un nivel menos favorable que el preestablecido. Es lo que se conoce como deslizamiento o «slippage». Para evitar esto, puedes utilizar órdenes stop-loss garantizadas.

Las órdenes stop-loss garantizadas funcionan como las stop-loss básicas, pero no pueden sufrir slippage, ya que siempre cerrarán la posición al precio preestablecido. Ten en cuenta que las órdenes stop-loss garantizadas requieren una pequeña prima.