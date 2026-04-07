La guía definitiva sobre el trading con margen
En el trading con margen, solo pagas un determinado porcentaje —o margen— de los costos de tu inversión y tomas prestado de tu bróker el resto del dinero que necesitas.
El trading con margen te permite beneficiarte de las fluctuaciones de precios de activos que, de otro modo, no podrías permitirte. Ten en cuenta que hacer trading con margen puede mejorar las ganancias, pero aumenta el riesgo y la magnitud de las posibles pérdidas.
¿Qué significa hacer trading con margen? En esta guía, te explicaremos qué es hacer trading con margen, cuáles son las técnicas y los principios más importantes, como el apalancamiento y las llamadas de margen, así como los beneficios y los riesgos asociados al trading con margen.
¿Qué es el trading con margen?
Pero… ¿qué es el margen en el trading? Hay dos tipos de márgenes que todo trader debe conocer. El dinero que necesitas para abrir una posición es tu margen requerido. Este se define por la cantidad de apalancamiento que estás utilizando, la cual se representa en un ratio de apalancamiento.
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Apalancamiento 2:1 = margen del 50%
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Apalancamiento 5:1 = margen del 20%
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Apalancamiento 10:1 = margen del 10%
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Apalancamiento 20:1 = margen del 5%
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Apalancamiento 20:1 = margen del 3.3333%
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Apalancamiento 100:1 = margen del 1%
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Apalancamiento 200:1 = margen del 0.5%
También existen límites para mantener abierta una operación con margen, los cuales dependen de tu margen de mantenimiento global; es decir, la cantidad que debe cubrirse con el capital (valor global de la cuenta).
Los brókeres te exigen que cubras tu margen con capital para mitigar el riesgo. Si no dispones de dinero suficiente para cubrir posibles pérdidas, es posible que se te aplique una llamada de margen, en cuyo caso los brókeres te pedirán que agregues fondos a tu cuenta o que cierres las operaciones de trading con pérdidas. Si tus posiciones de trading siguen empeorando, te enfrentarás a un cierre de margen.
Ejemplo de trading con margen
Supongamos que dispones de $20 en efectivo, los cuales quieres agregar a tu cuenta para hacer trading con CFD. Si el apalancamiento que estás utilizando es de 5:1, podrás operar con activos por valor de $100, de modo que cada dólar de margen requerido tendrá un valor del 20% del valor total de tu operación de trading. Tu bróker aumenta cada dólar a $5, de modo que tus $20 se convierten en $100.
Si te ofrecieran un apalancamiento de 10:1, o un margen del 10%, podrías operar con $200, ya que cada dólar representaría solo el 10% de la operación total, que ascendería a $10 con el apalancamiento.
Si el apalancamiento fuera de 20:1, es decir, un margen del 5%, podrías hacer trading por valor de $400 con tu inversión de $20. Cada activo tiene su propio ratio de apalancamiento, o porcentaje de margen.
¿Cómo funciona el trading con margen?
Los traders con margen utilizan el apalancamiento con la esperanza de que los beneficios sean superiores a los intereses pagaderos por el préstamo. Con el apalancamiento, tanto los beneficios como las pérdidas pueden magnificarse en gran medida y muy rápidamente, lo que la convierte en una estrategia de alto riesgo.
Supongamos que quieres hacer trading con acciones de Tesla (TSLA) por un valor de $600 por acción. Para comprar 10 acciones, necesitarías un depósito de $6,000, que tal vez no tengas. Si haces trading con margen con un apalancamiento de 5:1, solo necesitas $1,200 como margen requerido para abrir una posición, y el resto te lo presta tu bróker.
Si el precio de las acciones sube a $615, ganarás $150. Es decir, 10 acciones multiplicadas por la diferencia entre el nuevo precio y los $600 a los que compraste las acciones. Las acciones de Tesla subieron solo un 2.5%, pero, al hacer trading con margen, la rentabilidad de tu inversión (ROI) se disparó hasta el 12.5%.
El gran inconveniente es que, si el precio de Tesla bajara $15, hasta $585 por acción, perderías $150, lo que supondría el 12.5% de tu depósito, siempre y cuando no tengas una orden stop-loss.*
*Las órdenes stop-loss no se pueden garantizar.
Si tienes varias operaciones de trading abiertas, o si haces trading con una clase de activos muy volátil en la que se producen grandes oscilaciones de precios con rapidez, puedes encontrarte en una situación en la que sufres varias pérdidas de gran tamaño rápidamente.
Requisito de capital mínimo
El dinero requerido para abrir una operación de trading se denomina indistintamente margen, margen inicial, margen de depósito o margen requerido. En Capital.com, lo llamamos margen requerido.
El margen necesario depende de los activos en los que decidas invertir. Se calcula como un porcentaje del precio del activo, lo que se denomina ratio de margen. Cada instrumento tiene su propio margen requerido.
Si tienes varias posiciones abiertas simultáneamente, el total combinado del margen requerido para cada operación de trading se denomina margen utilizado. El dinero restante para abrir nuevas operaciones de trading es tu margen libre.
Margen de mantenimiento
Además de tu margen requerido, que es la cantidad de fondos disponibles que necesitas para abrir una operación de trading, también necesitarías dinero para cubrir el margen de mantenimiento a fin de mantener la operación de trading abierta.
La cantidad de dinero que necesitas en tu cuenta de margen total depende del valor de las operaciones de trading que estés realizando y de si actualmente estas se encuentran en una posición rentable o deficitaria.
El dinero que tienes en tu cuenta son tus fondos o saldo en efectivo, mientras que tu capital son tus fondos, incluidas todas las pérdidas y las ganancias no realizadas. El margen son los fondos requeridos que deben cubrirse con tu capital. Se calcula a partir del precio de cierre actual de las posiciones abiertas multiplicado por el número de contratos y el apalancamiento. Tu nivel de margen es el capital dividido por el margen.
Por lo tanto, la cantidad que necesitas como margen total cambia constantemente a medida que el valor de tus operaciones de trading sube y baja. Siempre debes tener al menos el 100% de tu margen cubierto por tu capital.
Monitorea la posición de tus operaciones de trading en todo momento para asegurarte de que tienes cubierto el 100% del margen. De lo contrario, se te pedirá que agregues más fondos para aumentar tu capital o que cierres algunas posiciones para reducir tu requisito de margen total.
Límite de crédito o margen de mantenimiento
Además del margen requerido, deberás disponer de un saldo de margen total suficiente en tu cuenta. Son los fondos de tu cuenta que no se utilizan para hacer trading. Cubren el riesgo de que la operación de trading se vuelva en tu contra.
La cantidad de dinero que necesitas en tu cuenta de margen total depende del valor de las operaciones de trading que estés realizando y de si actualmente se encuentran en una posición rentable o deficitaria.
El dinero que tienes en tu cuenta es tu capital, mientras que el dinero que potencialmente debes por posiciones deficitarias es tu margen. Tu nivel de margen total, que suele mostrarse en forma de porcentaje, es tu capital dividido por el margen.
Por lo tanto, la cantidad que necesitas como margen total cambia constantemente a medida que el valor de tus operaciones de trading sube y baja. Siempre debes tener al menos el 100% de tus pérdidas potenciales cubiertas por tu margen total.
Monitorea la posición de tus operaciones de trading en todo momento para asegurarte de que tienes cubierto el 100% del margen. De lo contrario, se te pedirá que agregues más fondos en una llamada de margen.
Llamadas de margen: ¿cómo evitarlas?
Una llamada de margen es un aviso de que tu operación de trading fue en tu contra y ya no dispones de fondos suficientes para cubrir tus pérdidas. Una llamada de margen se produce cuando el importe del capital que tienes en tu cuenta de margen es demasiado bajo como para cubrir tus préstamos.
En otras palabras, significa que su bróker está a punto de alcanzar la cantidad máxima que puede prestarte, por lo que debes agregar fondos o cerrar posiciones para evitar más pérdidas.
Cuando recibas una llamada de margen, evita ignorarla y no hacer nada. Esto podría llevar a un cierre de márgenes, en el que tu bróker cierra tus operaciones de trading y tú te arriesgas a perderlo todo.
Podrías utilizar herramientas de gestión del riesgo para reducir el riesgo de recibir una llamada de margen, como, por ejemplo, cursar una orden stop-loss*, agregar fondos a tu cuenta para aumentar tu capital o cerrar posiciones para reducir tus requisitos de margen. Siempre es mejor prepararse para lo peor, ya que los mercados son volátiles y muy difíciles de predecir con exactitud.
*No todas las órdenes stop-loss están garantizadas.
¿Por qué son importantes las órdenes stop-loss?
Una orden stop, o stop-loss, es un mecanismo que cierra una posición abierta cuando esta alcanza un precio determinado que fijaste previamente. Esto significa que, cuando una operación de trading va en tu contra, esta puede cerrarse automáticamente antes de que las pérdidas aumenten demasiado y den lugar a la posibilidad de una llamada de margen.
Las órdenes stop-loss limitan el riesgo. Si compraras un CFD sobre un activo a $100 la acción, una orden stop-loss podría activar automáticamente una venta cuando el precio caiga hasta el límite que fijes, por ejemplo, por debajo de $95.
Si estás tomando una posición en corto, establecerías la orden stop-loss a un precio más alto, por ejemplo, a $105, en caso de que la operación de trading vaya en tu contra y el precio del activo empiece a subir.
Sin embargo, debes tener en cuenta que una orden stop-loss se activa únicamente en el nivel preestablecido, para luego ejecutarse en el siguiente nivel de precios disponible. Por ejemplo, si se produce un gap en el mercado, la operación de trading se interrumpiría y la posición se cerraría a un nivel menos favorable que el preestablecido. Es lo que se conoce como deslizamiento o «slippage». Para evitar esto, puedes utilizar órdenes stop-loss garantizadas.
Las órdenes stop-loss garantizadas funcionan como las stop-loss básicas, pero no pueden sufrir slippage, ya que siempre cerrarán la posición al precio preestablecido. Ten en cuenta que las órdenes stop-loss garantizadas requieren una pequeña prima.
¿Cómo hacer trading con margen?
En el mundo de la inversión tradicional, comprar con margen significa pedir dinero prestado a un bróker para comprar una acción. Pero también puedes utilizar el margen para hacer trading con derivados, como los contratos por diferencia (CFD). Los CFD te permiten hacer trading sobre la evolución de los precios de las acciones, las materias primas, las divisas, los índices y los criptoactivos.
Puedes seguir los pasos a continuación para hacer trading con margen:
Paso 1: Abre una cuenta de margen
Para hacer trading con margen, necesitas tener un tipo especial de cuenta llamada cuenta de margen.
Es una cuenta con tu bróker, que ha acordado prestarte dinero para aumentar el valor de tus operaciones de trading y aplicar apalancamiento. Utilizar cuentas de margen significa que puedes aumentar el tamaño de tus beneficios potenciales, pero, al mismo tiempo, también estarás aumentando las posibles pérdidas.
Paso 2: Deposita fondos de acuerdo con los requisitos del bróker
En Capital.com, el depósito inicial mínimo es de $20.
Paso 3: Elige un activo con el que desees hacer trading con margen
En Capital.com, puedes operar en más de 3,000 mercados con CFD, incluidos criptomonedas, acciones, materias primas, índices y pares de divisas.
Paso 4: Cumple el requisito de mantenimiento
En todo momento, debes tener fondos suficientes en tu cuenta de margen para cubrir todas tus posiciones de trading. En otras palabras, tu capital siempre debe cubrir el 100% de tu margen.
Utilización del margen para distintas clases de activos
Con Capital.com, puedes utilizar el margen para hacer trading con clases de activos que van desde acciones a materias primas y mucho más.
Acciones y participaciones
Si las acciones que quieres comprar pertenecen a una gran compañía, el bróker podría pedirte un margen del 50%. Esto significa, por ejemplo, que pagarías $50,000 y tu bróker te compraría acciones por valor de $100,000.
Una subida del 20% en el precio de la acción te reportaría $20,000 de beneficio; en realidad, un poco menos después de pagar los intereses y las comisiones de la transacción.
El problema es que, si las acciones caen un 20%, habrás tenido una pérdida de $20,000, más los intereses de los $50,000 prestados y las comisiones de la transacción. Ese es precisamente el peligro de hacer trading con margen: se pueden obtener grandes ganancias, pero también grandes pérdidas.
Contratos por diferencia (CFD)
Hacer trading directamente en acciones con margen es para inversionistas experimentados que han sido examinados por su bróker y tienen un historial crediticio sólido. Pero el principio del trading con margen en derivados como los CFD también funciona para los inversionistas minoristas.
Un inversionista que tiene acciones en su posesión puede hacer trading con CFD como cobertura contra la caída del precio de las acciones que posee.
El inversionista podría tomar una posición en corto mediante un CFD. Vender acciones en corto significa tomar prestadas acciones que no tienes en tu posesión y venderlas al precio actual, de modo que tomarías una posición corta, en la creencia de que el precio bajará.
A continuación, compras lo que debes una vez que el precio de las acciones haya bajado y devuelves las acciones que te fueron prestadas, de modo que te quedarías con el dinero que has ganado.
Los CFD permiten que un inversionista tome una posición en corto a bajo costo porque no tiene que tomar prestado ni tener en su posesión el activo subyacente.
Cómo funciona la cobertura con CFD
Un inversionista que tenga en su posesión 1,000 acciones de la compañía ABC, y que tema que el precio vaya a bajar, podría tomar una posición en corto en la misma compañía mediante un CFD.
Si el precio cae, el inversionista perdería dinero con las acciones, pero lo recuperaría gracias a su posición en el CFD (menos los intereses del dinero prestado y los gastos de la transacción).
Pero los inversionistas no se limitan a cubrirse frente a las oscilaciones del precio de las acciones. Puedes utilizar el margen para especular con que una divisa se apreciará frente a otra. Puedes especular sobre la subida o la bajada de un índice bursátil. Puedes especular con que el precio de una materia prima subirá o bajará.
El margen no se limita a una sola clase de activos.
Trading con margen para traders minoristas
Los inversionistas minoristas ya pueden recurrir al trading con margen simplificado mediante sistemas automatizados de trading con margen en línea y en aplicaciones móviles, a menudo basados en CFD.
Puedes empezar a hacer trading con una pequeña cantidad de dinero, normalmente con operaciones que cierras al final del día de trading. Debido a los ajustes de financiamiento nocturno, los CFD se consideran adecuados para inversiones en el corto plazo, así como para el day trading.
Los sistemas están cuidadosamente regulados, a menudo con un ratio máximo de apalancamiento fijado por los reguladores.
El mejor de los casos consiste en utilizar el margen para beneficiarte de las importantes ganancias que puede reportar el trading con margen, al tiempo que se evitan pérdidas potencialmente mayores.
Para hacer trading con precaución, puedes utilizar las órdenes limitadas en lugar de las de mercado, o bien recurrir a las órdenes stop-loss para detener las pérdidas individuales. Puedes monitorear tus operaciones de trading y cerrar rápidamente aquellas con pérdidas para evitar las llamadas y los cierres de margen.
Si un mercado se mueve repentinamente en tu contra cuando tienes una operación de trading abierta, podrías perder todo lo que tienes en tu cuenta de margen y, aún así, seguir debiendo más.
Incluso aunque tu bróker haga todo lo posible por cerrar todas tus posiciones, es probable que no logre cerrarlas con la rapidez suficiente para detener las pérdidas.
Algunas plataformas de trading minorista, como Capital.com, ofrecen garantías de que, en caso de que el cierre del bróker no limite las pérdidas en tu margen de mantenimiento, condonarán cualquier deuda adicional.
En ese caso, solo perderías el dinero que hubieras depositado en tu cuenta con el bróker.
¿Qué es un cierre de margen?
El cierre de margen es una red de seguridad que te protege contra una espiral de pérdidas. El cierre de margen se produce cuando tus posiciones deficitarias crecen hasta el punto de que solo dispones de capital suficiente para cubrir el 50% de tus pérdidas.
Si tu bróker ofrece una garantía para limitar tus pérdidas a la cantidad que depositaste, el cierre de margen también protege al bróker de nuevas pérdidas. Si tu bróker no ofrece esta garantía, seguirás debiendo dinero a tu bróker después del cierre de margen. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que el cierre de margen del 50% nunca puede garantizarse. En un cierre de margen, se cierran las posiciones abiertas según el precio y la liquidez actuales del mercado. Si el mercado sufre un gap en el momento en el que tu capital cae un 50% por debajo del nivel de margen requerido, el cierre puede realizarse a un nivel aún más bajo.
Cuando un trader opera con margen, siempre tiene un nivel de cierre de margen. Comprender estos niveles puede ayudarte a protegerte contra las pérdidas. Busca y controla los niveles de margen en tu plataforma de trading. El nivel de cierre de margen cambia a medida que fluctúan tus operaciones de trading y los precios de los activos.
¿Cómo se calcula el cierre de margen?
El nivel de cierre de margen se calcula a partir del saldo de la cuenta y los beneficios o las pérdidas no realizados de cualquier posición abierta, los cuales se determinan mediante las tasas medias actuales. Si tus operaciones de trading están en distintas divisas, todas se convierten a la divisa de la cuenta.
Los beneficios o las pérdidas no realizados se calculan mediante la siguiente fórmula.
Las posiciones rentables y las deficitarias se compensan entre sí. Pero, si la suma de tus operaciones de trading te sitúa en una posición deficitaria, ese total debe ser superior a lo que cubra el dinero de tu cuenta. En otras palabras, tu nivel de margen debe ser del 100% (es decir, tu capital cubre al menos el 100% del margen requerido).
Puedes ver tu porcentaje de margen en la aplicación móvil de Capital.com y en la plataforma web de trading. Cuando te registras, debes comprometerte a monitorear activamente tu capital y mantenerlo por encima del 100%.
El cierre de margen se produce cuando ya no dispones de fondos depositados suficientes para mantener tus posiciones de trading. En Capital.com, cerramos tus posiciones para protegerte de pérdidas ilimitadas, así como para protegernos a nosotros mismos de una responsabilidad ilimitada.
Considera estos niveles orientativos:
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Buena cobertura (más del 100%): Si el nivel de margen es superior al 100%, entonces tienes cobertura suficiente para mantener todas tus posiciones abiertas y no es necesario depositar más fondos.
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No tan buena (75%–100%): Cuando tu nivel de margen descienda por debajo del 100%, recibirás una llamada de margen en la que se te pedirá que tomes medidas, ya sea para cerrar posiciones o para depositar fondos en tu cuenta.
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Cierre y aviso automáticos (50% o menos): Esto ocurre cuando tu nivel de margen se acerca al umbral del 50%. Es el rango en el que puedes esperar un cierre de margen.
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Cierre sin previo aviso: Un movimiento repentino del mercado que afecte a tus posiciones abiertas significa que tu margen de mantenimiento se desploma al 50%. Tu cuenta se cierra sin previo aviso porque no hay tiempo para enviarte uno.
En los mercados volátiles, puede haber movimientos bruscos de precios. Por ese motivo, es posible que recibas varios correos electrónicos sobre llamadas y cierres de margen en un plazo muy breve.
Cómo funciona el cierre de margen
Si no respondes a una llamada de margen o si, a pesar de haber depositado fondos para aumentar tu margen total, tus posiciones siguen empeorando y tu margen total alcanza el 50%, tu broker iniciará un cierre de margen.
Por eso es mejor estar preparado para la volatilidad repentina del mercado. No puedes controlar los movimientos de los precios, pero sí puedes cursar órdenes stop-loss para evitar la posibilidad de un cierre de margen.
Si se produce un cierre de margen, tu bróker comenzará a cerrar gradualmente tus posiciones con margen. El cierre de margen se producirá automáticamente, en el siguiente orden:
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Se cierran todas las órdenes pendientes
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Si el nivel de margen sigue siendo inferior al 50%, se cierran todas las operaciones de trading que estén abiertas y generen pérdidas en mercados abiertos*
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Si el nivel de margen sigue siendo inferior al 50%, se cierran todas las operaciones de trading que estén abiertas y generen genancias en mercados abiertos*
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Si el nivel de margen sigue siendo inferior al 50%, todas las demás posiciones se cierran en cuanto abran los mercados correspondientes
*Ten en cuenta que no todos los mercados abren al mismo tiempo. Por lo tanto, una operación de trading que genere ganancias puede acabar cerrándose antes que una que genere pérdidas.
Tu bróker intentará cerrar tu posición abierta lo más rápido posible al precio que esté disponible en ese momento en el mercado. Perderás la oportunidad de que tus operaciones de trading se recuperen. Se cerrarán con pérdidas.
Cómo recuperarse de un cierre de margen
Un cierre de margen nunca es una experiencia agradable. Pero recuerda: no estás solo. Entre los clientes de la plataforma de trading de Capital.com, la mitad experimentó un cierre de margen en algún momento. La finalidad de un cierre de margen es garantizar la protección del cliente.
Si se produce un cierra de margen, recuerda que no es el fin del mundo. Revisa tu historial de trading y analiza qué puedes cambiar para evitar un cierre de margen en el futuro.
¿Quizás no utilizaste suficientes recursos de gestión del riesgo, no tenías una estrategia integral de trading o no te ceñiste al plan debido a factores emocionales? Aprender de los errores es vital y te ayudará a recuperarte.
Es muy importante monitorear tu cuenta y vigilar tus posiciones abiertas. Monitorear tus operaciones de trading con una aplicación eficaz y que cargue rápidamente podría ahorrarte muchas frustraciones. Cuando recibas una llamada de margen, debes ser capaz de reaccionar con la misma rapidez y decidir si deseas depositar más fondos para mantener abiertas tus operaciones de trading.
Comprender qué es un cierre de margen y cómo funciona es el primer paso para evitarlo.
Ventajas y riesgos del trading con margen
¿Es buena idea hacer trading con margen?
Las ventajas de operar con margen frente a operar sin margen radican en el uso de apalancamiento en tus operaciones de trading. Tu capacidad de hacer trading aumenta drásticamente por un costo inicial relativamente bajo, lo cual amplía e intensifica el desempeño.
Es una calle de dos sentidos, el margen sobrealimenta tanto las ganancias como las pérdidas. El trading con margen ofrece a los traders una mayor exposición a las variaciones de los precios, lo que aumenta el riesgo y los beneficios potenciales.
Por definición, hacer trading con apalancamiento significa que los movimientos pequeños o ligeros del mercado pueden dar lugar a pérdidas y ganancias significativas. Debes monitorear de cerca tu cuenta en todo momento. En mercados especialmente volátiles, el precio puede variar bruscamente.
Buenas prácticas en el trading con margen
Cuando se utiliza de forma responsable y se apoya en una cuidadosa investigación y en estrategias de gestión del riesgo, el trading con margen puede aumentar los beneficios. Pero también puede causar grandes pérdidas. En el peor de los casos, el trading con margen puede acabar con los fondos de tu cuenta de trading.
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Monitorea tus posiciones abiertas en todo momento
Debes monitorear tus operaciones y cerrarlas si se mueven en tu contra o cursar órdenes stop-loss automáticas para cerrar tus posiciones en el momento adecuado.
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Mantén tu margen de mantenimiento en el 100% o más
Ten en cuenta que muchos traders empiezan con muy pocos fondos en su cuenta de margen, lo cual, en algunas circunstancias, puede aumentar sus pérdidas de forma considerable. Mantener el mínimo de fondos en tu cuenta aumenta las posibilidades de que se produzca una llamada de margen. Mantén un poco más en reserva para que tu cuenta pueda soportar las pequeñas oscilaciones del mercado.
No querrás estar en una situación en la que tu bróker tenga que vender tus posiciones rápidamente a un precio muy desfavorable sin la posibilidad de que el precio se recupere. A nadie le gustaría que cerrasen sus posiciones automáticamente, por lo que debes asegurarte de que tu cuenta tenga fondos suficientes.
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Cuenta con una estrategia de trading
Contar con una estrategia de trading bien estudiada y elaborada puede ayudarte a minimizar el impacto de las emociones en tus decisiones de trading. Asegúrate siempre de realizar la correspondiente diligencia debida antes de hacer trading, lo cual implica llevar a cabo un análisis técnico y fundamental, así como seguir las últimas noticias y los comentarios de los analistas.
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Utiliza órdenes stop-loss
El uso de órdenes stop-loss automatiza tu trading y reduce el factor emocional de tu toma de decisiones. Las órdenes stop-loss pueden limitar tus pérdidas en caso de que se produzca una venta masiva en el mercado y también te protegen contra una llamada o un cierre de margen.
Comienza tu aventura en el trading con margen en Capital.com
Hacer trading con margen te permite apalancar las ganancias cuando el precio de un activo se mueve como esperabas, pero también te hacen perder más que tu depósito inicial si una operación de trading va en tu contra. Capital.com ofrece protección contra saldos negativos para protegerte de esta situación.
En el trading con CFD, puedes tomar una posición en largo (comprar) si crees que el precio subirá, o bien una posición en corto (vender) si crees que bajará.
Aprende más sobre cómo funciona el trading con CFD y considera con qué activos te gustaría hacer trading. Elige entre una amplia gama de acciones, índices, materias primas y pares de divisas disponibles para hacer trading con margen.
Si es la primera vez que hacer trading con margen, en Capital.com puedes empezar con una cuenta demo para practicar sin poner en riesgo tus fondos. Cuando te sientas lo suficientemente seguro, podrás abrir una cuenta real de trading y tomar tu primera posición con margen.
Si ya haces trading con margen, no olvides utilizar recursos de gestión del riesgo para proteger tu cuenta contra las llamadas y los cierres de margen.
Preguntas más frecuentes
¿Qué es el trading con margen?
El trading con margen consiste en hacer trading con dinero prestado por medio del apalancamiento. Puedes abrir una posición con solo una fracción del valor de la operación, mientras que el resto te lo presta tu bróker. Ten en cuenta que el apalancamiento podría magnificar tanto tus beneficios como tus pérdidas.
¿Cuál es la diferencia entre margen y apalancamiento?
El margen es el dinero que necesitas para abrir una posición. El apalancamiento es el múltiplo de la exposición del capital de la cuenta a una operación de trading. Por ejemplo, con un apalancamiento de 2:1, solo pagas la mitad del valor del activo y pides prestada la otra mitad a tu bróker. El margen y el apalancamiento están relacionados, lo cual se refleja en el ratio de apalancamiento, o porcentaje de margen.
¿Cuál es un ejemplo del margen en el trading?
El margen es la cantidad de dinero requerida para abrir una posición. Por ejemplo, Capital.com ofrece un margen del 10% en CFD sobre plata. Si deseas hacer trading con $1,000 en CFD sobre plata, solo necesitarás $100 para abrir la operación de trading.
¿Es buena idea hacer trading con margen?
El trading con margen tiene sus ventajas y sus riesgos. Te permite abrir posiciones más grandes y operar con activos que, de otro modo, no podrías permitirte. También aumenta el riesgo de sufrir mayores pérdidas. Tu tolerancia al riesgo y tus objetivos de trading determinan si el trading con margen es una opción adecuada para ti.
¿Es posible hacerse rico con el trading con margen?
El trading con margen puede reportarte más dinero con una inversión inicial menor, si el precio de un activo se mueve en línea con tu posición. Sin embargo, los mercados son volátiles, por lo que, si estos se mueven en tu contra, puedes sufrir mayores pérdidas.
¿Qué es una llamada de margen?
Una llamada de margen es una advertencia de un bróker, la cual se produce cuando el valor de tu cuenta de margen cae por debajo del requisito de margen de mantenimiento.