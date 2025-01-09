Lo esencial del trading de acciones ¿Necesitas información sobre los mercados de acciones y ETF? Aquí tienes información clave sobre el mundo de la compra y venta de estos instrumentos.

¿Qué es el trading de acciones y ETF?

El trading de acciones y ETF es el proceso de compra y venta de acciones de empresas individuales o canastas de activos (como los ETF), con la esperanza de beneficiarse de las fluctuaciones de precios.

Puedes comprar y vender acciones o ETF directamente en una bolsa de valores, u operar con derivados extrabursátiles (OTC), como los CFD, basados en su precio.

Los traders generalmente buscan capitalizar los movimientos del mercado a corto plazo. Pueden comprar acciones o ETF que esperan que suban, mantenerlos brevemente y luego venderlos una vez que el mercado suba. Eso difiere de la inversión tradicional, que generalmente implica comprar y mantener activos a largo plazo. Como con todos los productos de trading e inversión, siempre existe la posibilidad de pérdidas así como de ganancias.

¿Por qué operar con acciones/ETF?

Las acciones y los ETF se encuentran entre los mercados más populares para operar. Las acciones ofrecen exposición al desempeño de una sola empresa, mientras que los ETF rastrean una selección más amplia de activos, desde sectores e índices hasta materias primas y bonos, en un solo producto.

Operar con acciones y ETF con CFD te da la oportunidad de operar en corto así como en largo, sin tener que comprar físicamente el activo subyacente.

También puedes acceder al apalancamiento para ampliar tu exposición. Esto puede magnificar tus ganancias pero también tus pérdidas, ya que ambas se basarán en el valor total de la posición.

¿Por qué operar con acciones/ETF con Capital.com?

Ofrecemos trading de CFD sobre más de 4,250 acciones y ETF globales, dándote exposición a sus movimientos de precios sin necesidad de comprarlos directamente.

También ofrecemos horario extendido en acciones clave de EE. UU., para que puedas operar con los movimientos de precios en torno a los anuncios de ganancias que normalmente se publican después del cierre del mercado.

Identifica posibles puntos de entrada y salida con nuestras herramientas de gráficos inteligentes e intuitivas, y establece alertas de precios para notificarte sobre movimientos significativos del mercado. Protégete contra las oscilaciones adversas de los precios con nuestra gama de herramientas de gestión de riesgos, incluyendo los trailing stop-loss, que aseguran las ganancias mientras limitan las pérdidas.*

Conoce más sobre el trading de acciones y las diferencias entre el trading de acciones frente al trading de CFD.

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*Los stop-loss no están garantizados. Los stop-loss garantizados incurren en una tarifa si se activan.