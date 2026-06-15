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Las acciones que más suben

Conoce los principales movimientos de las acciones en una serie de valores al alza y obtén información sobre las mejores opciones bursátiles de la actualidad.

Acciones: las que más suben

Mantente al tanto de los mayores ganadores bursátiles y toma tus decisiones según las acciones que están subiendo en los mercados actuales.
Página de resumenMás operadosMás volátilesMás alcistasMás bajistas
VenderComprarSpreadCambio 1DGráficos 1D
VendedoresCompradores
8035Tokyo Electron Limited
6861Keyence Corporation
5801Furukawa Electric Co., Ltd.
6098Recruit Holdings Co., Ltd.
6976Taiyo Yuden Co., Ltd.
4004Showa Denko K.K.
6961Enplas Corp
6503Mitsubishi Electric Corporation
9984SoftBank Group Corp.
2802Ajinomoto Co., Inc.
Los precios de las acciones son indicativos y pueden diferir de los reales.

Guía sobre las acciones que más suben

¿Por qué prestar atención a las acciones que más suben?

Seguir las acciones que más suben puede permitirte identificar posibles oportunidades de trading, así como mejorar tu conocimiento de las compañías cotizadas y del panorama competitivo.
Cuando las acciones suben, puede significar cualquier cosa, desde un buen desempeño de la compañía hasta un sentimiento positivo del mercado o un interés generalizado por el sector en general. El seguimiento de estas tendencias puede ayudarte a tomar decisiones informadas sobre las acciones que debes elegir, si comprar o vender, y otros puntos de decisión clave.

¿Con qué frecuencia debo chequear las acciones que más suben?

Cuándo chequear los mercados en busca de las acciones que más suben depende de tus estrategias y tus objetivos. Por ejemplo, si eres un trader en el corto plazo, como un swing trader, es posible que desees supervisar el mercado varias veces al día, mientras que un trader de posición en un plazo más largo podría comprobar semanalmente o, incluso, con menos frecuencia. Sea cual sea tu estrategia, es aconsejable mantenerse informado sin reaccionar de forma exagerada a las fluctuaciones en el corto plazo.

¿Qué puede hacer que una acción se convierta en una de las que más suben?

Las acciones pueden subir en respuesta a determinados datos clave, como unos informes de beneficios sólidos, noticias o eventos favorables relacionados con la compañía, tendencias positivas del sector, mejoras de los analistas o una mayor demanda de los traders. Asimismo, ciertos factores fundamentales, como las tasas de interés, la inflación y los eventos geopolíticos, pueden influir en el sentimiento del mercado y favorecer la subida de determinadas acciones. Comprender bien estos factores y cómo se interrelacionan puede ser útil para identificar futuras subidas de las acciones.

¿Debería hacer trading exclusivamente con las acciones que más suben?

Aunque, en el trading de acciones, los valores que más suben pueden resultar atractivos para operar en exclusiva, es importante mantener un portafolio diversificado. Si bien los mejores desempeños pueden superar al mercado en general, el riesgo de concentración es un problema, por lo cual repartir el riesgo entre varios activos y clases de activos puede reducir el impacto de las fluctuaciones de un solo activo y ayudar a proteger el saldo de tu cuenta de este resultado potencialmente costoso.