Operar Nintendo Co., Ltd. - 7974 CFD

Sobre Nintendo Co., Ltd

Nintendo Co., Ltd. se dedica principalmente al desarrollo, manufactura y venta de productos de entretenimiento en la área de entretenimiento en casa. Los productos principales de la Empresa incluyen máquinas de videojuegos, tales como máquinas de videojuegos portátiles y de consolas y software, además de triunfo y Carta (naipes de estilo japonés). Las máquinas de juegos de consola se componen de hardware y software para juegos móviles y juegos para consolas en casa, desarrolladas por la Empresa y sus afiliadas, fabricadas principalmente por la Empresa y vendidas principalmente por las afiliadas en el extranjero.

El precio actual de la acción Nintendo Co., Ltd. en tiempo real es 8182.8 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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