Cómo operar el Dow 30 antes de la temporada de resultados

Los futuros sobre índices bursátiles estadounidenses registraron caídas pronunciadas, abriendo a la baja mientras los precios del petróleo subían. Esto ocurrió tras una semana en la que el S&P 500 (+3,5% semanal, hasta 6.816 puntos), el Nasdaq 100 (+4% semanal, hasta 25.116), el Dow 30 (+3,1% semanal, hasta 47.916) y el Russell 2000 (+4,1% semanal, hasta 2.630) registraron ganancias considerables, impulsadas por las expectativas de una resolución del conflicto.

Datos de inflación y IPC

Los datos económicos publicados el viernes pasado mostraron que el IPC de marzo experimentó un salto significativo en las cifras generales, aunque cumplió con las previsiones: el dato interanual se situó en 3,3% (frente al 2,4% anterior) y el mensual en 0,9%. Un aspecto ligeramente positivo fue el IPC subyacente, que resultó más moderado de lo esperado al subir a 2,6%, con un crecimiento mensual que se mantiene en 0,2%.

La inflación avanza en la dirección equivocada, pero existe la esperanza de que el impacto inicial permanezca relativamente contenido a corto plazo.

Confianza del consumidor

Los datos no fueron alentadores en las últimas cifras de la Universidad de Michigan: el índice preliminar de confianza del consumidor para abril cayó a 47,6, muy por debajo de las expectativas y marcando un mínimo histórico, con las expectativas de inflación a un año disparándose al 4,8% desde el 3,8%, y un dato igualmente más elevado para el periodo de cinco años, que pasó del 3,2% al 3,4%.

Reserva Federal y rendimientos del Tesoro

Los rendimientos de los bonos del Tesoro avanzaron a lo largo de toda la curva, y las estimaciones del mercado a través de la herramienta FedWatch de CME anticipan que la Reserva Federal mantendrá las tasas sin cambios este año, con posibilidades de un recorte que siguen reduciéndose. Mary Daly, de la Fed, señaló que la economía es fundamentalmente sólida, aunque advirtió que un choque petrolero significaría que el proceso de reducción de la inflación tomaría más tiempo.

Petróleo y tensiones geopolíticas

A pesar del alza en los precios del petróleo —con el WTI llegando brevemente a los $99 tras una escalada durante el fin de semana en las tensiones entre Estados Unidos e Irán—, Washington implementó un bloqueo naval a los barcos que ingresan o salen de los puertos iraníes luego del fracaso de las conversaciones de paz.

Informe de Compromisos de Operadores (Commitment of Traders)

Según el último informe COT, los grandes especuladores se encuentran en posición neta vendedora, la cual aumentó considerablemente del 62% al 74%, rozando territorio de cortos extremos, como resultado de una reducción en las posiciones largas (1.815 lotes) y un incremento simultáneo en las posiciones cortas (3.653 lotes).

Perspectiva de la temporada de resultados

Entre los reportes de resultados destacados de esta semana se encuentran los de Goldman Sachs, JPMorgan, Citi, Wells Fargo, Johnson & Johnson, Bank of America, Morgan Stanley, Netflix, PepsiCo y State Street. El Dow 30 se encuentra aproximadamente un 2% por debajo de su cierre de febrero, aunque los participantes del mercado se mantienen relativamente optimistas.

El inicio de la semana trae un calendario económico moderado, seguido de datos de precios y comentarios de miembros del FOMC.