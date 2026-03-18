Pronóstico de acciones de NVIDIA: discurso de apertura de GTC, retrasos del H200NVDA es un fabricante de chips estadounidense cuyas perspectivas para marzo de 2026 están marcadas por el inicio de GTC, próximas actualizaciones de productos y la incertidumbre continua sobre las exportaciones del H200 a China. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
NVIDIA Corporation (NVDA) cotiza a 183,97 $ a las 2:59 pm UTC del 16 de marzo de 2026, dentro de un rango intradía de 179,98-185,13 $, mientras se inaugura la conferencia anual de desarrolladores GTC de la compañía en San José, California. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
El sentimiento en torno a NVDA está determinado por varios factores convergentes hoy. El discurso de apertura del CEO Jensen Huang, programado para las 11:00 am PT (2:00 pm ET) en el SAP Center, es el evento focal (NVIDIA, consultado el 16 de marzo de 2026). Los analistas de Bank of America Securities destacaron la cartera de productos GPU, las capacidades de inferencia de IA y las actualizaciones de redes como las tres áreas principales de enfoque, y el banco reiteró un objetivo de precio de 300 $ antes de la conferencia (Barchart, 14 de marzo de 2026).
Por separado, la incertidumbre regulatoria en torno al chip H200 de Nvidia sigue siendo foco de atención. The Financial Times informó que la producción se detuvo después de las restricciones aduaneras chinas (Financial Times, 4 de marzo de 2026) y una prolongada revisión de seguridad nacional de EE.UU. estancó el progreso de las exportaciones (Reuters, 17 de enero de 2026), lo que puede continuar afectando las perspectivas de ingresos en China. En otro ámbito, el sentimiento general del mercado parece algo más estable, con los futuros de acciones estadounidenses apuntando al alza después de que el presidente Trump indicara un diálogo continuo con Irán, aliviando cierta presión geopolítica, mientras que el DXY cayó un 0,2% y el S&P 500 se acercó al soporte cerca del rango de 6.600-6.700 (TIckmill, 16 de marzo de 2026).
Pronóstico de acciones de NVIDIA 2026–2030: Objetivos de precio de terceros
Al 16 de marzo de 2026, las predicciones de acciones de NVIDIA de terceros reflejan un consenso ampliamente alcista pero con un amplio rango, determinado por el dominio de la compañía en infraestructura de IA, sus ganancias récord del cuarto trimestre fiscal de 2026 de 68.130 millones de dólares en ingresos (un aumento del 73% interanual), el riesgo a corto plazo de los controles de exportación en China y la anticipación en torno a la hoja de ruta de productos de GTC 2026. Los siguientes objetivos resumen las principales opiniones de terceros publicadas en febrero y marzo de 2026.
Deutsche Bank (mantener, objetivo cauteloso)
Deutsche Bank elevó su objetivo de precio a 12 meses para NVDA a 220 $ desde 215 $ mientras mantenía una calificación de Mantener, tras los resultados del cuarto trimestre fiscal de 2026 de Nvidia el 25 de febrero. La relativa cautela del banco refleja disciplina de valoración y la presión de los ingresos restringidos de centros de datos de China, que cayeron al 9,1% de los ingresos totales del año fiscal 2026 (MarketScreener, 26 de febrero de 2026).
Truist Securities (comprar, alza post-ganancias)
Truist elevó su pronóstico de acciones de NVDA a 283 $ desde 275 $ y mantuvo una calificación de Compra después de que Nvidia proyectara ingresos del primer trimestre fiscal de 2027 de aproximadamente 78.000 millones de dólares. El objetivo de 283 $ aplica un múltiplo de 28x a su estimación revisada de beneficios por acción del año calendario 2027 de 10,12 $, lo que representa un descuento de dos vueltas en relación con pares del sector (Investing.com, 26 de febrero de 2026).
Citi (comprar, convicción de segunda mitad)
Citi mantuvo su calificación de Compra y objetivo de precio de 270 $, concluyendo que la acción parece atractiva con un probable rendimiento superior en la segunda mitad de 2026 a medida que la visibilidad de la demanda se extienda al año fiscal 2027. El banco reconoció la competencia de inferencia a corto plazo de proveedores de chips rivales, mientras argumentaba que Nvidia mantiene el liderazgo tanto en entrenamiento como en cargas de trabajo de inferencia enfocadas en razonamiento (Yahoo Finance, 17 de febrero de 2026).
Wedbush (rendimiento superior, alza agresiva)
El analista de Wedbush, Matt Bryson, elevó su objetivo de precio a 300 $ desde 230 $, manteniendo una calificación de Rendimiento Superior, tras los resultados del cuarto trimestre de Nvidia y citando la escala de los compromisos de gasto de capital de los hiperescaladores y la creciente adopción empresarial de IA. El movimiento representó una revisión al alza del 30% respecto al objetivo anterior e identificó el segmento de centros de datos de Nvidia, que contribuyó con 62.300 millones de dólares en ingresos del cuarto trimestre, como el principal impulsor (Yahoo Finance, 5 de marzo de 2026).
MarketBeat (resumen de consenso)
El consenso agregado de MarketBeat, basado en 48 analistas de cobertura, sitúa el objetivo de precio promedio a 12 meses en 222,23 $, con una estimación alta de 320 $ y una baja de 140 $, junto con una calificación de consenso de Compra. La plataforma señala que 40 analistas tienen una calificación de Compra, cinco de Compra Fuerte, dos de Mantener y uno de Venta. Esta dispersión sugiere diferentes supuestos sobre la recuperación de ingresos de China y la intensidad competitiva en aceleradores de IA (MarketBeat, 9 de marzo de 2026).
Las predicciones y pronósticos de terceros son inherentemente inciertos, ya que no pueden tener en cuenta completamente los acontecimientos inesperados del mercado. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
Precio de acciones de NVDA: Análisis técnico
El precio de las acciones de NVDA cotiza a 183,97 $ a las 2:59 pm UTC del 16 de marzo de 2026, situándose justo por debajo de sus SMA de 20/50/100/200 días en aproximadamente 185 $ / 185 $ / 186 $ / 178 $, con los promedios móviles de 20 y 50 días actuando como resistencia inmediata superior. El panorama de promedios móviles a corto plazo es mixto: la SMA de 10 días en 182 $ se encuentra por debajo del precio actual e indica una señal de compra, mientras que la SMA de 20 días y las SMA más largas indican venta, lo que sugiere que la tendencia a corto plazo está bajo presión.
El impulso es ampliamente neutral. El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días marca 49,13, situándolo en territorio neutral sin una inclinación direccional clara, y el índice direccional promedio (ADX) en 15,94 indica un entorno de tendencia débil en el que las señales de ruptura pueden tener menor convicción.
Al alza, el pivote clásico R1 en 192,87 $ es la primera referencia significativa; un cierre diario por encima de ese nivel pondría a la vista la zona R2 cerca de 208,55 $. Más allá de R2, el área R3 alrededor de 235 $ representa una referencia más distante dadas las condiciones actuales de impulso.
En retrocesos, el pivote clásico (P) en 181,95 $ ofrece soporte inicial, seguido de cerca por la plataforma de SMA de 200 días cerca de 177,63 $. Si el precio pierde el área de 177-178 $ en base de cierre diario, el nivel S1 en aproximadamente 166,27 $ se convierte en la siguiente referencia significativa a la baja (TradingView, 16 de marzo de 2026).
Este es un análisis técnico con fines informativos únicamente y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación para comprar o vender ningún instrumento.
Historial del precio de las acciones de NVIDIA (2024–2026)
El precio de las acciones de NVDA abrió en marzo de 2024 cotizando alrededor de 86-90 $, luego se aceleró bruscamente durante la primavera y el verano a medida que el gasto en infraestructura de IA impulsaba una demanda constante de los chips de centros de datos de la compañía. A finales de junio de 2024, NVDA había subido por encima de 130 $, y se empujó hacia un máximo de dos años de aproximadamente 153,80 $ intradía el 7 de enero de 2025, reflejando un interés sostenido en la construcción de modelos de lenguaje grandes y compromisos de gasto de capital de hiperescaladores.
Ese impulso se estancó a principios de 2025. NVDA retrocedió desde su pico de enero, deslizándose a alrededor de 107 $ a finales de marzo en medio de una rotación más amplia del sector tecnológico y preocupaciones emergentes sobre los controles de exportación de EE.UU. sobre chips H200 destinados a China. El tramo más pronunciado a la baja llegó a principios de abril de 2025, cuando la acción cayó a un mínimo intradía de 86,13 $ el 7 de abril, su nivel más débil en la ventana de dos años, antes de recuperarse constantemente durante el verano para volver a probar el rango de 180-200 $ en octubre y noviembre.
Un nuevo tramo alcista en febrero de 2026 vio a NVDA alcanzar un máximo intradía de 203,54 $ el 25 de febrero, el día en que Nvidia informó las ganancias del cuarto trimestre fiscal de 2026. Luego la acción retrocedió, cerrando en 177,54 $ el 27 de febrero antes de estabilizarse en el rango de 180-185 $ hasta mediados de marzo.
NVDA cerró en 184,13 $ el 16 de marzo de 2026, lo que representa aproximadamente un 37,1% más interanual (versus el cierre del 16 de marzo de 2025 de 121,26 $ según los datos proporcionados), pero aproximadamente un 2,6% menos en lo que va del año desde el cierre del 2 de enero de 2026 de 188,74 $.
El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
NVIDIA (NVDA): Opinión del analista de Capital.com
Las acciones de NVDA de Nvidia han demostrado una fortaleza notable durante los últimos dos años, aumentando aproximadamente un 60% interanual a marzo de 2026, respaldadas por la posición de la compañía en hardware acelerador de IA y compromisos sostenidos de gasto de capital de hiperescaladores. Los ingresos del cuarto trimestre fiscal de 2026 de 68.130 millones de dólares, un 73% más interanual, reflejan la escala de esa demanda, y la conferencia anual de desarrolladores GTC de la compañía, que se celebra del 16 al 19 de marzo de 2026, mantiene el foco en la hoja de ruta de productos. Dicho esto, NVDA también ha mostrado una volatilidad significativa: la acción se deslizó a un mínimo intradía cerca de 86 $ a principios de abril de 2025 y retrocedió bruscamente desde su máximo de febrero de 2026 de 203,54 $ tras los resultados, lo que ilustra cómo las expectativas elevadas pueden amplificar la caída cuando cambia el sentimiento.
La tensión clave para la acción se centra en dos fuerzas opuestas. Por un lado, los controles de exportación continuos de EE.UU. sobre chips avanzados de IA a China, incluidos los requisitos de licencia no resueltos del H200, continúan restringiendo un mercado que el propio CEO de Nvidia ha descrito como potencialmente valorado en cientos de miles de millones de dólares, y el auge de alternativas de chips chinos nacionales añade una dimensión competitiva a más largo plazo. Por otro lado, cualquier flexibilización de esas restricciones, combinada con la creciente adopción empresarial de IA y el ecosistema de software en expansión de Nvidia, podría respaldar el caso más constructivo avanzado por varios analistas de cobertura. Ningún resultado es seguro, y el amplio rango de objetivos de analistas de 220-310 $ de la acción refleja ese desacuerdo.
Sentimiento de clientes de Capital.com para CFD de NVIDIA
Al 16 de marzo de 2026, el posicionamiento de clientes de Capital.com en CFD de NVIDIA se sitúa en 91,8% largo frente a 8,2% corto, poniendo a los compradores por delante en 83,6 puntos porcentuales y situando el sentimiento firmemente en territorio sesgado hacia posiciones largas. Esta instantánea refleja posiciones abiertas en Capital.com y puede cambiar.
Resumen – NVIDIA 2026
- NVDA cotiza a 183,97 $ a las 2:59 pm UTC del 16 de marzo de 2026, un aumento de aproximadamente el 37% interanual pero una caída de alrededor del 2,6% en lo que va del año desde el cierre del 2 de enero de 2026 de 188,74 $.
- La acción alcanzó un máximo intradía de 203,54 $ el 25 de febrero de 2026 tras las ganancias récord del cuarto trimestre fiscal, antes de retroceder a su rango actual de mediados de los 180 $ durante las semanas siguientes.
- Los indicadores técnicos son mixtos: el RSI de 14 días se sitúa en 49,13 (neutral), el ADX en 15,94 señala una tendencia débil, y la mayoría de las SMA de 20-200 días se sitúan justo por encima del precio actual como resistencia a corto plazo.
- El soporte del pivote clásico se sitúa en 181,95 $, con la SMA de 200 días cerca de 177,63 $ actuando como la plataforma clave a la baja; la resistencia R1 en 192,87 $ es la primera referencia significativa al alza.
- Los principales impulsores del precio incluyen compromisos de gasto de capital en IA de hiperescaladores, la posición de chips de centros de datos de Nvidia y los controles de exportación continuos de EE.UU. que restringen las ventas del H200 a China.
El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
Preguntas frecuentes
¿Quién posee la mayor cantidad de acciones de NVIDIA?
El mayor accionista individual de Nvidia es el cofundador y director ejecutivo Jensen Huang, quien ha mantenido durante mucho tiempo una participación personal sustancial en la compañía. Entre los inversores institucionales, la propiedad se distribuye entre los principales gestores de activos como Vanguard, BlackRock y Fidelity a través de fondos indexados y otros vehículos de inversión. Los niveles de propiedad pueden cambiar con el tiempo a medida que los internos venden acciones, los fondos reequilibran carteras y se publican nuevas presentaciones, por lo que la clasificación exacta puede variar.
¿Cuál es el pronóstico del precio de las acciones de NVIDIA a 5 años?
No existe un único pronóstico fiable de acciones de NVDA a cinco años, porque las proyecciones a largo plazo dependen de supuestos que pueden cambiar materialmente con el tiempo. El crecimiento de ingresos, la demanda de infraestructura de IA, la competencia, los controles de exportación, la regulación y las condiciones más amplias del mercado podrían influir en el rendimiento de la compañía. Los objetivos de analistas de terceros en el artículo se centran en los próximos 12 meses en lugar de cinco años, lo que refleja la rapidez con la que puede cambiar la perspectiva para acciones tecnológicas de gran capitalización.
¿Es NVIDIA una buena acción para comprar?
Si Nvidia es una buena acción para comprar depende de los objetivos, el horizonte temporal y la tolerancia al riesgo de un inversor. El artículo describe tanto factores favorables como limitantes. Por un lado, Nvidia permanece estrechamente vinculada a la demanda de infraestructura de IA y fuertes ingresos de centros de datos. Por otro lado, la acción ha mostrado oscilaciones pronunciadas de precio, mientras que las restricciones de exportación y las preocupaciones de valoración siguen siendo relevantes. Ese equilibrio significa que las acciones pueden atraer a algunos participantes del mercado pero no a otros.
¿Podrían subir o bajar las acciones de NVIDIA?
Las acciones de Nvidia podrían moverse en cualquier dirección, dependiendo de cómo se desarrollen los temas actuales. Los factores que pueden respaldar el precio de las acciones incluyen el gasto continuo relacionado con IA, actualizaciones de productos de eventos como GTC y una mayor adopción empresarial. Los factores que pueden pesar sobre la acción incluyen restricciones de exportación que afectan a China, presión competitiva y debilidad más amplia en los mercados de acciones. Los indicadores técnicos en el artículo también sugieren un contexto mixto en lugar de una tendencia direccional clara.
¿Debería invertir en acciones de NVIDIA?
Esa es una decisión personal en lugar de una conclusión general. El artículo está diseñado para proporcionar contexto de mercado, no asesoramiento de inversión. Nvidia ofrece exposición a temas importantes como la infraestructura de IA y la demanda de semiconductores, pero también conlleva riesgos específicos de la acción y del sector en general, incluyendo volatilidad, presión regulatoria y expectativas de ganancias cambiantes. Cualquiera que esté considerando una inversión debe evaluar si la acción se ajusta a sus objetivos financieros, horizonte temporal y tolerancia al riesgo antes de tomar una decisión.
¿Puedo operar con CFD de NVIDIA en Capital.com?
Sí, puede operar con CFD de NVIDIA en Capital.com. Operar con CFD de acciones le permite especular sobre los movimientos de precios sin poseer el activo subyacente y tomar posiciones largas o cortas. Sin embargo, los contratos por diferencia (CFD) se negocian con margen, y el apalancamiento amplifica tanto las ganancias como las pérdidas. Debe asegurarse de comprender cómo funciona la negociación de CFD, evaluar su tolerancia al riesgo y reconocer que las pérdidas pueden ocurrir rápidamente.