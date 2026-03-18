NVIDIA Corporation (NVDA) cotiza a 183,97 $ a las 2:59 pm UTC del 16 de marzo de 2026, dentro de un rango intradía de 179,98-185,13 $, mientras se inaugura la conferencia anual de desarrolladores GTC de la compañía en San José, California. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

El sentimiento en torno a NVDA está determinado por varios factores convergentes hoy. El discurso de apertura del CEO Jensen Huang, programado para las 11:00 am PT (2:00 pm ET) en el SAP Center, es el evento focal (NVIDIA, consultado el 16 de marzo de 2026). Los analistas de Bank of America Securities destacaron la cartera de productos GPU, las capacidades de inferencia de IA y las actualizaciones de redes como las tres áreas principales de enfoque, y el banco reiteró un objetivo de precio de 300 $ antes de la conferencia (Barchart, 14 de marzo de 2026).

Por separado, la incertidumbre regulatoria en torno al chip H200 de Nvidia sigue siendo foco de atención. The Financial Times informó que la producción se detuvo después de las restricciones aduaneras chinas (Financial Times, 4 de marzo de 2026) y una prolongada revisión de seguridad nacional de EE.UU. estancó el progreso de las exportaciones (Reuters, 17 de enero de 2026), lo que puede continuar afectando las perspectivas de ingresos en China. En otro ámbito, el sentimiento general del mercado parece algo más estable, con los futuros de acciones estadounidenses apuntando al alza después de que el presidente Trump indicara un diálogo continuo con Irán, aliviando cierta presión geopolítica, mientras que el DXY cayó un 0,2% y el S&P 500 se acercó al soporte cerca del rango de 6.600-6.700 (TIckmill, 16 de marzo de 2026).

Pronóstico de acciones de NVIDIA 2026–2030: Objetivos de precio de terceros

Al 16 de marzo de 2026, las predicciones de acciones de NVIDIA de terceros reflejan un consenso ampliamente alcista pero con un amplio rango, determinado por el dominio de la compañía en infraestructura de IA, sus ganancias récord del cuarto trimestre fiscal de 2026 de 68.130 millones de dólares en ingresos (un aumento del 73% interanual), el riesgo a corto plazo de los controles de exportación en China y la anticipación en torno a la hoja de ruta de productos de GTC 2026. Los siguientes objetivos resumen las principales opiniones de terceros publicadas en febrero y marzo de 2026.

Deutsche Bank (mantener, objetivo cauteloso)

Deutsche Bank elevó su objetivo de precio a 12 meses para NVDA a 220 $ desde 215 $ mientras mantenía una calificación de Mantener, tras los resultados del cuarto trimestre fiscal de 2026 de Nvidia el 25 de febrero. La relativa cautela del banco refleja disciplina de valoración y la presión de los ingresos restringidos de centros de datos de China, que cayeron al 9,1% de los ingresos totales del año fiscal 2026 (MarketScreener, 26 de febrero de 2026).

Truist Securities (comprar, alza post-ganancias)

Truist elevó su pronóstico de acciones de NVDA a 283 $ desde 275 $ y mantuvo una calificación de Compra después de que Nvidia proyectara ingresos del primer trimestre fiscal de 2027 de aproximadamente 78.000 millones de dólares. El objetivo de 283 $ aplica un múltiplo de 28x a su estimación revisada de beneficios por acción del año calendario 2027 de 10,12 $, lo que representa un descuento de dos vueltas en relación con pares del sector (Investing.com, 26 de febrero de 2026).

Citi (comprar, convicción de segunda mitad)

Citi mantuvo su calificación de Compra y objetivo de precio de 270 $, concluyendo que la acción parece atractiva con un probable rendimiento superior en la segunda mitad de 2026 a medida que la visibilidad de la demanda se extienda al año fiscal 2027. El banco reconoció la competencia de inferencia a corto plazo de proveedores de chips rivales, mientras argumentaba que Nvidia mantiene el liderazgo tanto en entrenamiento como en cargas de trabajo de inferencia enfocadas en razonamiento (Yahoo Finance, 17 de febrero de 2026).

Wedbush (rendimiento superior, alza agresiva)

El analista de Wedbush, Matt Bryson, elevó su objetivo de precio a 300 $ desde 230 $, manteniendo una calificación de Rendimiento Superior, tras los resultados del cuarto trimestre de Nvidia y citando la escala de los compromisos de gasto de capital de los hiperescaladores y la creciente adopción empresarial de IA. El movimiento representó una revisión al alza del 30% respecto al objetivo anterior e identificó el segmento de centros de datos de Nvidia, que contribuyó con 62.300 millones de dólares en ingresos del cuarto trimestre, como el principal impulsor (Yahoo Finance, 5 de marzo de 2026).

MarketBeat (resumen de consenso)

El consenso agregado de MarketBeat, basado en 48 analistas de cobertura, sitúa el objetivo de precio promedio a 12 meses en 222,23 $, con una estimación alta de 320 $ y una baja de 140 $, junto con una calificación de consenso de Compra. La plataforma señala que 40 analistas tienen una calificación de Compra, cinco de Compra Fuerte, dos de Mantener y uno de Venta. Esta dispersión sugiere diferentes supuestos sobre la recuperación de ingresos de China y la intensidad competitiva en aceleradores de IA (MarketBeat, 9 de marzo de 2026).

En estas fuentes, las predicciones de acciones de NVIDIA a 12 meses abarcan 220-320 $, con la mayoría calificada como compra agrupándose alrededor de 265-300 $, mientras que la única opinión disidente de Mantener (Deutsche Bank en 220 $) refleja cautela sobre valoración y controles de exportación en lugar de una visión fundamental negativa.

Las predicciones y pronósticos de terceros son inherentemente inciertos, ya que no pueden tener en cuenta completamente los acontecimientos inesperados del mercado. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Precio de acciones de NVDA: Análisis técnico

El precio de las acciones de NVDA cotiza a 183,97 $ a las 2:59 pm UTC del 16 de marzo de 2026, situándose justo por debajo de sus SMA de 20/50/100/200 días en aproximadamente 185 $ / 185 $ / 186 $ / 178 $, con los promedios móviles de 20 y 50 días actuando como resistencia inmediata superior. El panorama de promedios móviles a corto plazo es mixto: la SMA de 10 días en 182 $ se encuentra por debajo del precio actual e indica una señal de compra, mientras que la SMA de 20 días y las SMA más largas indican venta, lo que sugiere que la tendencia a corto plazo está bajo presión.

El impulso es ampliamente neutral. El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días marca 49,13, situándolo en territorio neutral sin una inclinación direccional clara, y el índice direccional promedio (ADX) en 15,94 indica un entorno de tendencia débil en el que las señales de ruptura pueden tener menor convicción.

Al alza, el pivote clásico R1 en 192,87 $ es la primera referencia significativa; un cierre diario por encima de ese nivel pondría a la vista la zona R2 cerca de 208,55 $. Más allá de R2, el área R3 alrededor de 235 $ representa una referencia más distante dadas las condiciones actuales de impulso.

En retrocesos, el pivote clásico (P) en 181,95 $ ofrece soporte inicial, seguido de cerca por la plataforma de SMA de 200 días cerca de 177,63 $. Si el precio pierde el área de 177-178 $ en base de cierre diario, el nivel S1 en aproximadamente 166,27 $ se convierte en la siguiente referencia significativa a la baja (TradingView, 16 de marzo de 2026).

Este es un análisis técnico con fines informativos únicamente y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación para comprar o vender ningún instrumento.

Historial del precio de las acciones de NVIDIA (2024–2026)

El precio de las acciones de NVDA abrió en marzo de 2024 cotizando alrededor de 86-90 $, luego se aceleró bruscamente durante la primavera y el verano a medida que el gasto en infraestructura de IA impulsaba una demanda constante de los chips de centros de datos de la compañía. A finales de junio de 2024, NVDA había subido por encima de 130 $, y se empujó hacia un máximo de dos años de aproximadamente 153,80 $ intradía el 7 de enero de 2025, reflejando un interés sostenido en la construcción de modelos de lenguaje grandes y compromisos de gasto de capital de hiperescaladores.

Ese impulso se estancó a principios de 2025. NVDA retrocedió desde su pico de enero, deslizándose a alrededor de 107 $ a finales de marzo en medio de una rotación más amplia del sector tecnológico y preocupaciones emergentes sobre los controles de exportación de EE.UU. sobre chips H200 destinados a China. El tramo más pronunciado a la baja llegó a principios de abril de 2025, cuando la acción cayó a un mínimo intradía de 86,13 $ el 7 de abril, su nivel más débil en la ventana de dos años, antes de recuperarse constantemente durante el verano para volver a probar el rango de 180-200 $ en octubre y noviembre.

Un nuevo tramo alcista en febrero de 2026 vio a NVDA alcanzar un máximo intradía de 203,54 $ el 25 de febrero, el día en que Nvidia informó las ganancias del cuarto trimestre fiscal de 2026. Luego la acción retrocedió, cerrando en 177,54 $ el 27 de febrero antes de estabilizarse en el rango de 180-185 $ hasta mediados de marzo.

NVDA cerró en 184,13 $ el 16 de marzo de 2026, lo que representa aproximadamente un 37,1% más interanual (versus el cierre del 16 de marzo de 2025 de 121,26 $ según los datos proporcionados), pero aproximadamente un 2,6% menos en lo que va del año desde el cierre del 2 de enero de 2026 de 188,74 $.