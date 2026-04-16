NVIDIA Corporation (NVDA) cotizó por última vez a 188,34 $ a las 4:57 pm UTC del 13 de abril de 2026, retrocediendo desde un máximo intradía de 189,42 $ y manteniéndose muy por encima del mínimo de la sesión de 182,50 $. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

El sentimiento en torno a la acción ha estado respaldado por una sólida demanda impulsada por la IA, con TSMC reportando ingresos del primer trimestre con un aumento del 35,1% interanual, un resultado que impulsó a los fabricantes de chips en general y llevó al índice de semiconductores de Filadelfia a alcanzar un máximo histórico de 8.926,08 el 10 de abril de 2026 (Reuters, 10 de abril de 2026). NVIDIA subió un 1,8% en esa sesión mientras los inversores interpretaron los sólidos ingresos de fundición como un indicador de la demanda sostenida de GPU (FinancialContent, 10 de abril de 2026). El contexto más amplio también incluye la incertidumbre continua sobre la política comercial, con el marco de control de exportaciones de la administración Trump que continúa restringiendo la capacidad de NVIDIA para enviar ciertos chips avanzados a China sin licencia, una carga regulatoria que NVIDIA señaló en sus resultados del cuarto trimestre fiscal de 2026, indicando que no estaba asumiendo ningún ingreso de computación del Centro de Datos de China en sus perspectivas futuras (NVIDIA Investor Relations, 25 de febrero de 2026). Los resultados del cuarto trimestre fiscal de 2026 de NVIDIA, reportados en febrero de 2026, mostraron ingresos récord de 68.100 millones de dólares, un aumento del 73% interanual, con una guía de ingresos para el primer trimestre fiscal de 2027 establecida en aproximadamente 78.000 millones de dólares, proporcionando un punto de referencia fundamental para el nivel de cotización actual de la acción (Fortune, 25 de febrero de 2026).

Pronóstico de la acción de NVIDIA 2026–2030: objetivos de precio de terceros

Al 13 de abril de 2026, las predicciones de terceros sobre la acción de NVIDIA reflejan una postura ampliamente constructiva, moldeada por los resultados récord del cuarto trimestre fiscal de 2026 de NVIDIA, las divulgaciones de GTC 2026 sobre la hoja de ruta de las plataformas Blackwell y Rubin, y las perspectivas actualizadas de la compañía de 1 billón de dólares en ingresos por GPU hasta 2027 (NVIDIA Investor Relations, 25 de febrero de 2026). Los siguientes objetivos resumen las principales visiones de terceros sobre el mercado de NVDA.

New Street Research (Compra, objetivo recortado)

New Street Research redujo su objetivo de precio a 12 meses para NVDA a 275 $ desde 307 $, manteniendo una calificación de Compra. El analista Pierre Ferragu mantuvo su postura constructiva a pesar de la estimación revisada, señalando que NVIDIA agregó aproximadamente 500.000 millones de dólares en pedidos desde octubre de 2025 y que la proyección de ingresos de 1 billón de dólares de la dirección hasta 2027 probablemente subestima el resultado eventual (MarketBeat, 1 de abril de 2026).

Raymond James (Compra fuerte, objetivo elevado)

Raymond James elevó su pronóstico de la acción de NVDA a 12 meses a 323 $ desde 291 $, manteniendo una calificación de Compra Fuerte, ya que el analista Simon Leopold aumentó las estimaciones para reflejar las perspectivas actualizadas de la dirección de ventas acumuladas de GPU de 1 billón de dólares hasta 2027. La firma señaló que su tesis de inferencia como catalizador puede estar funcionando ligeramente por delante de lo previsto, con las plataformas de próxima generación Vera Rubin y Rubin Ultra que se espera mantengan el impulso de ingresos en la segunda mitad de 2026 (Yahoo Finance, 28 de marzo de 2026).

Wedbush (Rendimiento superior, reafirmado con llamada alcista)

El analista de Wedbush Dan Ives reafirmó una calificación de Rendimiento Superior para NVDA, citando un potencial alcista del 30-40% desde los niveles entonces prevalecientes cerca de 177 $ y describiendo el retroceso como una oportunidad de compra en medio del ruido macro a corto plazo. La firma señaló la aceleración de la actividad de acuerdos de IA empresarial, la declaración de Jensen Huang de que la inflexión de la IA agéntica ha llegado, y el crecimiento del 263% interanual de los ingresos de redes del cuarto trimestre fiscal de 2026 de NVIDIA como indicadores de que la demanda subyacente permanece estructuralmente intacta (247 Wall St., 6 de abril de 2026).

Intellectia AI (visión general del consenso, compilación de múltiples analistas)

Una compilación de informes de calificaciones del lado vendedor informa que 38 analistas que cubren NVDA asignan una calificación de consenso de Compra con un objetivo de precio promedio a 12 meses de 253 $, lo que implica aproximadamente un 38% de potencial alcista desde el precio entonces actual de 183 $. El analista de Evercore ISI Mark Lipacis tiene el objetivo más alto de la calle de 352 $, respaldado por la opinión de que NVIDIA podría capturar el 70-80% del mercado de aceleradores de IA, con niveles crecientes de inventario citados como una señal de crecimiento sostenido de la demanda (Intellectia AI, 12 de abril de 2026).

MarketBeat (encuesta de consenso, panel amplio)

El consenso agregado de MarketBeat entre 53 analistas asignó a NVDA una calificación de Compra, con un objetivo de precio promedio a 12 meses de 275,25 $, un máximo de 400 $ y un mínimo de 140 $. El amplio rango refleja supuestos divergentes sobre la durabilidad del gasto en IA, los vientos en contra del control de exportaciones que afectan los ingresos de China y la dinámica competitiva en el mercado de GPU (MarketBeat, 10 de abril de 2026).

Conclusión: en estas fuentes, las predicciones de la acción de NVIDIA oscilan entre 253 $ (promedio de consenso, compilación de Intellectia AI) y 323 $ (Raymond James), mientras que los paneles agregados del lado vendedor convergen cerca de 253-275 $, con consenso de Compra o Compra Fuerte común en todas las fuentes encuestadas. La durabilidad del gasto en infraestructura de IA, la transición de productos de Blackwell a Rubin y las perspectivas de ingresos acumulados de 1 billón de dólares son los hilos comunes.

Las predicciones y pronósticos de terceros son inherentemente inciertos, ya que no pueden tener en cuenta completamente los desarrollos inesperados del mercado. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Precio de la acción de NVDA: visión general técnica

En el gráfico diario, el precio de la acción de NVDA cotiza a 188,34 $ a las 4:57 pm UTC del 13 de abril de 2026, manteniéndose por encima de un grupo de medias móviles ampliamente alineadas, con las SMA de 20, 50, 100 y 200 días situadas aproximadamente en 178 $, 182 $, 183 $ y 181 $ respectivamente, según TradingView. Las 12 lecturas de SMA y EMA en el rango de tenores de 10 a 200 llevan una señal de compra, reflejando un posicionamiento consistentemente constructivo del precio en relación con sus promedios clave. La EMA de 200 días en 174,29 $ corre notablemente por debajo de la SMA de 200 días, proporcionando un nivel de referencia secundario a más largo plazo. La media móvil de Hull (9) en 189,04 $ se sitúa fraccionalmente por encima del último cierre y registra una señal de venta, sugiriendo que el impulso a corto plazo puede estar moderándose en estos niveles.

Las lecturas de impulso de TradingView son mixtas. El RSI de 14 días en 61,38 se sitúa en la banda neutral superior, consistente con una condición constructiva pero no sobreextendida. El índice de canal de materias primas (20) en 146,65 registra una señal de venta, mientras que el oscilador definitivo en 71,90 y el nivel MACD en 0,84 ambos muestran señales de compra; el índice direccional promedio (14) en 18,38 permanece por debajo de 25, sugiriendo que la tendencia actual carece de fuerte convicción direccional.

En el lado superior, el pivote clásico R1 en 187,43 $ se sitúa justo por debajo del último cierre de 188,34 $; el nivel R2 en 200,46 $ entra en vista si el precio sostiene un cierre diario por encima de R1. En el lado inferior, el punto de pivote clásico en 175,85 $ representa la primera referencia, con el estante de SMA de 100 y 200 días en el área de 181-183 $ como consideración secundaria; un movimiento por debajo de ese grupo podría abrir el camino hacia el pivote S1 en 162,82 $ (TradingView, 13 de abril de 2026).

Este es un análisis técnico con fines informativos únicamente y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación para comprar o vender ningún instrumento.

Historial del precio de la acción de NVIDIA (2024–2026)

El precio de la acción de NVDA abrió abril de 2024 cotizando cerca de 85 $, todavía en las primeras etapas de lo que se convertiría en un rally sostenido impulsado por la IA. La acción subió constantemente durante el resto de 2024, cerrando el año en 134,34 $ el 31 de diciembre de 2024, una ganancia de aproximadamente el 56,7% desde los niveles de mediados de abril, ya que la demanda de la arquitectura GPU Blackwell de NVIDIA cobró impulso entre los clientes de centros de datos a hiperescala.

2025 trajo oscilaciones más pronunciadas. NVDA comenzó el año en 137,97 $ el 2 de enero y alcanzó un cierre máximo del conjunto de datos de 207,28 $ el 3 de noviembre de 2025, impulsado por resultados trimestrales récord y el acelerado gasto en infraestructura de IA. Ese pico resultó difícil de mantener. Una combinación de presión del sector tecnológico más amplio e incertidumbre sobre la exportación de chips entre EE.UU. y China llevó la acción a la baja a finales de 2025 y principios del nuevo año, con la etapa más pronunciada llegando a principios de abril de 2025, cuando NVDA tocó un mínimo de sesión de 86,13 $ el 7 de abril de 2025 en medio del estrés del mercado impulsado por aranceles, una caída de pico a valle de aproximadamente el 52,1% desde el cierre de noviembre de 2025. La acción se recuperó bruscamente desde allí, casi duplicándose desde ese mínimo.

NVDA cerró en 188,10 $ el 13 de abril de 2026, aproximadamente un 0,3% a la baja en lo que va del año desde la apertura del 2 de enero de 2026 de 188,74 $, pero un aumento de alrededor del 71,9% interanual frente al cierre del 14 de abril de 2025 de 109,42 $.