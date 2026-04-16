Pronóstico de la acción de NVIDIA: señal de demanda de TSMC, riesgo de ChinaNVIDIA es un fabricante estadounidense de chips cuyos movimientos recientes del precio de sus acciones han reflejado una fuerte demanda relacionada con la IA, ingresos trimestrales récord y la continua incertidumbre en torno a los controles de exportación de EE.UU. que afectan las ventas en China.
NVIDIA Corporation (NVDA) cotizó por última vez a 188,34 $ a las 4:57 pm UTC del 13 de abril de 2026, retrocediendo desde un máximo intradía de 189,42 $ y manteniéndose muy por encima del mínimo de la sesión de 182,50 $. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
El sentimiento en torno a la acción ha estado respaldado por una sólida demanda impulsada por la IA, con TSMC reportando ingresos del primer trimestre con un aumento del 35,1% interanual, un resultado que impulsó a los fabricantes de chips en general y llevó al índice de semiconductores de Filadelfia a alcanzar un máximo histórico de 8.926,08 el 10 de abril de 2026 (Reuters, 10 de abril de 2026). NVIDIA subió un 1,8% en esa sesión mientras los inversores interpretaron los sólidos ingresos de fundición como un indicador de la demanda sostenida de GPU (FinancialContent, 10 de abril de 2026). El contexto más amplio también incluye la incertidumbre continua sobre la política comercial, con el marco de control de exportaciones de la administración Trump que continúa restringiendo la capacidad de NVIDIA para enviar ciertos chips avanzados a China sin licencia, una carga regulatoria que NVIDIA señaló en sus resultados del cuarto trimestre fiscal de 2026, indicando que no estaba asumiendo ningún ingreso de computación del Centro de Datos de China en sus perspectivas futuras (NVIDIA Investor Relations, 25 de febrero de 2026). Los resultados del cuarto trimestre fiscal de 2026 de NVIDIA, reportados en febrero de 2026, mostraron ingresos récord de 68.100 millones de dólares, un aumento del 73% interanual, con una guía de ingresos para el primer trimestre fiscal de 2027 establecida en aproximadamente 78.000 millones de dólares, proporcionando un punto de referencia fundamental para el nivel de cotización actual de la acción (Fortune, 25 de febrero de 2026).
Pronóstico de la acción de NVIDIA 2026–2030: objetivos de precio de terceros
Al 13 de abril de 2026, las predicciones de terceros sobre la acción de NVIDIA reflejan una postura ampliamente constructiva, moldeada por los resultados récord del cuarto trimestre fiscal de 2026 de NVIDIA, las divulgaciones de GTC 2026 sobre la hoja de ruta de las plataformas Blackwell y Rubin, y las perspectivas actualizadas de la compañía de 1 billón de dólares en ingresos por GPU hasta 2027 (NVIDIA Investor Relations, 25 de febrero de 2026). Los siguientes objetivos resumen las principales visiones de terceros sobre el mercado de NVDA.
New Street Research (Compra, objetivo recortado)
New Street Research redujo su objetivo de precio a 12 meses para NVDA a 275 $ desde 307 $, manteniendo una calificación de Compra. El analista Pierre Ferragu mantuvo su postura constructiva a pesar de la estimación revisada, señalando que NVIDIA agregó aproximadamente 500.000 millones de dólares en pedidos desde octubre de 2025 y que la proyección de ingresos de 1 billón de dólares de la dirección hasta 2027 probablemente subestima el resultado eventual (MarketBeat, 1 de abril de 2026).
Raymond James (Compra fuerte, objetivo elevado)
Raymond James elevó su pronóstico de la acción de NVDA a 12 meses a 323 $ desde 291 $, manteniendo una calificación de Compra Fuerte, ya que el analista Simon Leopold aumentó las estimaciones para reflejar las perspectivas actualizadas de la dirección de ventas acumuladas de GPU de 1 billón de dólares hasta 2027. La firma señaló que su tesis de inferencia como catalizador puede estar funcionando ligeramente por delante de lo previsto, con las plataformas de próxima generación Vera Rubin y Rubin Ultra que se espera mantengan el impulso de ingresos en la segunda mitad de 2026 (Yahoo Finance, 28 de marzo de 2026).
Wedbush (Rendimiento superior, reafirmado con llamada alcista)
El analista de Wedbush Dan Ives reafirmó una calificación de Rendimiento Superior para NVDA, citando un potencial alcista del 30-40% desde los niveles entonces prevalecientes cerca de 177 $ y describiendo el retroceso como una oportunidad de compra en medio del ruido macro a corto plazo. La firma señaló la aceleración de la actividad de acuerdos de IA empresarial, la declaración de Jensen Huang de que la inflexión de la IA agéntica ha llegado, y el crecimiento del 263% interanual de los ingresos de redes del cuarto trimestre fiscal de 2026 de NVIDIA como indicadores de que la demanda subyacente permanece estructuralmente intacta (247 Wall St., 6 de abril de 2026).
Intellectia AI (visión general del consenso, compilación de múltiples analistas)
Una compilación de informes de calificaciones del lado vendedor informa que 38 analistas que cubren NVDA asignan una calificación de consenso de Compra con un objetivo de precio promedio a 12 meses de 253 $, lo que implica aproximadamente un 38% de potencial alcista desde el precio entonces actual de 183 $. El analista de Evercore ISI Mark Lipacis tiene el objetivo más alto de la calle de 352 $, respaldado por la opinión de que NVIDIA podría capturar el 70-80% del mercado de aceleradores de IA, con niveles crecientes de inventario citados como una señal de crecimiento sostenido de la demanda (Intellectia AI, 12 de abril de 2026).
MarketBeat (encuesta de consenso, panel amplio)
El consenso agregado de MarketBeat entre 53 analistas asignó a NVDA una calificación de Compra, con un objetivo de precio promedio a 12 meses de 275,25 $, un máximo de 400 $ y un mínimo de 140 $. El amplio rango refleja supuestos divergentes sobre la durabilidad del gasto en IA, los vientos en contra del control de exportaciones que afectan los ingresos de China y la dinámica competitiva en el mercado de GPU (MarketBeat, 10 de abril de 2026).
Las predicciones y pronósticos de terceros son inherentemente inciertos, ya que no pueden tener en cuenta completamente los desarrollos inesperados del mercado. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
Precio de la acción de NVDA: visión general técnica
En el gráfico diario, el precio de la acción de NVDA cotiza a 188,34 $ a las 4:57 pm UTC del 13 de abril de 2026, manteniéndose por encima de un grupo de medias móviles ampliamente alineadas, con las SMA de 20, 50, 100 y 200 días situadas aproximadamente en 178 $, 182 $, 183 $ y 181 $ respectivamente, según TradingView. Las 12 lecturas de SMA y EMA en el rango de tenores de 10 a 200 llevan una señal de compra, reflejando un posicionamiento consistentemente constructivo del precio en relación con sus promedios clave. La EMA de 200 días en 174,29 $ corre notablemente por debajo de la SMA de 200 días, proporcionando un nivel de referencia secundario a más largo plazo. La media móvil de Hull (9) en 189,04 $ se sitúa fraccionalmente por encima del último cierre y registra una señal de venta, sugiriendo que el impulso a corto plazo puede estar moderándose en estos niveles.
Las lecturas de impulso de TradingView son mixtas. El RSI de 14 días en 61,38 se sitúa en la banda neutral superior, consistente con una condición constructiva pero no sobreextendida. El índice de canal de materias primas (20) en 146,65 registra una señal de venta, mientras que el oscilador definitivo en 71,90 y el nivel MACD en 0,84 ambos muestran señales de compra; el índice direccional promedio (14) en 18,38 permanece por debajo de 25, sugiriendo que la tendencia actual carece de fuerte convicción direccional.
En el lado superior, el pivote clásico R1 en 187,43 $ se sitúa justo por debajo del último cierre de 188,34 $; el nivel R2 en 200,46 $ entra en vista si el precio sostiene un cierre diario por encima de R1. En el lado inferior, el punto de pivote clásico en 175,85 $ representa la primera referencia, con el estante de SMA de 100 y 200 días en el área de 181-183 $ como consideración secundaria; un movimiento por debajo de ese grupo podría abrir el camino hacia el pivote S1 en 162,82 $ (TradingView, 13 de abril de 2026).
Este es un análisis técnico con fines informativos únicamente y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación para comprar o vender ningún instrumento.
Historial del precio de la acción de NVIDIA (2024–2026)
El precio de la acción de NVDA abrió abril de 2024 cotizando cerca de 85 $, todavía en las primeras etapas de lo que se convertiría en un rally sostenido impulsado por la IA. La acción subió constantemente durante el resto de 2024, cerrando el año en 134,34 $ el 31 de diciembre de 2024, una ganancia de aproximadamente el 56,7% desde los niveles de mediados de abril, ya que la demanda de la arquitectura GPU Blackwell de NVIDIA cobró impulso entre los clientes de centros de datos a hiperescala.
2025 trajo oscilaciones más pronunciadas. NVDA comenzó el año en 137,97 $ el 2 de enero y alcanzó un cierre máximo del conjunto de datos de 207,28 $ el 3 de noviembre de 2025, impulsado por resultados trimestrales récord y el acelerado gasto en infraestructura de IA. Ese pico resultó difícil de mantener. Una combinación de presión del sector tecnológico más amplio e incertidumbre sobre la exportación de chips entre EE.UU. y China llevó la acción a la baja a finales de 2025 y principios del nuevo año, con la etapa más pronunciada llegando a principios de abril de 2025, cuando NVDA tocó un mínimo de sesión de 86,13 $ el 7 de abril de 2025 en medio del estrés del mercado impulsado por aranceles, una caída de pico a valle de aproximadamente el 52,1% desde el cierre de noviembre de 2025. La acción se recuperó bruscamente desde allí, casi duplicándose desde ese mínimo.
NVDA cerró en 188,10 $ el 13 de abril de 2026, aproximadamente un 0,3% a la baja en lo que va del año desde la apertura del 2 de enero de 2026 de 188,74 $, pero un aumento de alrededor del 71,9% interanual frente al cierre del 14 de abril de 2025 de 109,42 $.
El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
NVIDIA (NVDA): visión del analista de Capital.com
La trayectoria del precio de NVDA durante los últimos dos años refleja la escala del apetito del mercado por la exposición a la infraestructura de IA, con la acción aproximadamente duplicándose desde los niveles de mediados de 2024 antes de soportar una corrección pronunciada de más del 50% entre noviembre de 2025 y principios de abril de 2025. La recuperación posterior, que llevó a NVDA de vuelta por encima de 188 $, sugiere que los fundamentos del lado de la demanda, centrados en el gasto en GPU de centros de datos y la hoja de ruta de las plataformas Blackwell y Rubin de NVIDIA, continúan atrayendo compradores después de los retrocesos. Dicho esto, la velocidad y profundidad de la caída de abril de 2025 ilustran cuán rápidamente puede cambiar el sentimiento; cualquier suavización en los compromisos de gasto de capital en IA de clientes a hiperescala, o un mayor endurecimiento de los controles de exportación de chips de EE.UU. hacia China, podría pesar sobre la acción de manera igualmente abrupta.
En el lado macro, un entorno de dólar estadounidense más débil ha apoyado históricamente a las acciones de crecimiento denominadas en dólares, y la actual incertidumbre de la política comercial corta en ambos sentidos: los aranceles crecientes agregan presión de costos a la cadena de suministro de NVIDIA, mientras que cualquier desescalada podría actuar como un catalizador a corto plazo. Los objetivos de analistas de consenso publicados en marzo y abril de 2026 se sitúan entre 253 $ y 323 $, reflejando una amplia convicción sobre la durabilidad de la demanda de IA, aunque el amplio rango de estimaciones, de 140 $ a 400 $ en todo el panel de analistas, subraya cuán materialmente divergen las opiniones sobre la dinámica competitiva a largo plazo y el riesgo regulatorio.
Sentimiento de clientes de Capital.com para CFD de NVIDIA
Al 13 de abril de 2026, el posicionamiento de clientes de Capital.com en CFD de NVIDIA se sitúa en 90,4% largo y 9,6% corto, colocando a los compradores por delante en 80,8 puntos porcentuales y situando el sentimiento firmemente en territorio de compra fuerte, unilateral hacia largos. Esta instantánea refleja posiciones abiertas en Capital.com y puede cambiar rápidamente a medida que evolucionan las condiciones del mercado.
Resumen – NVIDIA 2026
- A las 4:57 pm UTC del 13 de abril de 2026, NVDA cotizaba a 188,34 $, aproximadamente un 0,3% a la baja en lo que va del año pero un aumento de alrededor del 71,9% interanual.
- Los principales impulsores del precio incluyen la demanda de GPU de centros de datos de IA, la hoja de ruta de las plataformas Blackwell y Rubin de NVIDIA, y los ingresos del cuarto trimestre fiscal de 2026 de la compañía de 68.100 millones de dólares, un aumento del 73% interanual.
- Los controles de exportación de chips de EE.UU. que afectan las ventas en China siguen siendo una carga regulatoria continua, mientras que la incertidumbre arancelaria más amplia agrega riesgo macro a la visibilidad de las ganancias a corto plazo.
- El crecimiento de ingresos del primer trimestre del 35,1% interanual de TSMC, reportado en abril de 2026, elevó el sentimiento de semiconductores y proporcionó una lectura cruzada positiva para NVDA.
El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
Preguntas frecuentes
¿Quién posee más acciones de NVIDIA?
Los mayores accionistas de NVIDIA son típicamente inversores institucionales como gestores de activos y proveedores de fondos, junto con personas internas de la compañía. En la práctica, la propiedad puede cambiar con el tiempo a medida que los fondos rebalancean participaciones, los ejecutivos venden acciones o se publican nuevas presentaciones. Para los lectores que evalúan los pronósticos de NVIDIA, el punto más relevante es que la propiedad institucional concentrada puede afectar las condiciones de negociación, particularmente durante períodos de resultados, anuncios importantes de productos o movimientos más amplios en el sector de semiconductores.
¿Cuál es el pronóstico del precio de la acción de NVIDIA a 5 años?
Un pronóstico de la acción de NVDA a cinco años es muy incierto porque depende de varias partes móviles, incluido el gasto en infraestructura de IA, la ejecución de productos, la competencia, la valoración y la regulación. El artículo se centra en objetivos de analistas de terceros a más corto plazo en lugar de proyecciones a largo alcance, que son inherentemente menos fiables. En un horizonte de cinco años, factores como la demanda de chips, los controles de exportación, el gasto de hiperescaladores y las condiciones del mercado en general podrían influir materialmente en cómo se desarrolla el precio de la acción.
¿Es NVIDIA una buena acción para comprar?
Si NVIDIA es una buena acción para comprar depende de los objetivos individuales, la tolerancia al riesgo, el horizonte temporal y la visión del mercado. El artículo no proporciona asesoramiento de inversión y en su lugar describe los principales factores alcistas y bajistas que actualmente moldean las expectativas. Por un lado, los analistas señalan la demanda relacionada con la IA y el crecimiento de ingresos. Por otro lado, la sensibilidad de la valoración, las restricciones regulatorias y los cambios en el sentimiento siguen siendo riesgos importantes para cualquiera que considere la exposición.
¿Podría subir o bajar la acción de NVIDIA?
La acción de NVIDIA podría moverse en cualquier dirección, dependiendo de cómo se desarrollen los factores específicos de la compañía y macroeconómicos. La presión al alza podría provenir de la demanda continua de chips de IA, ganancias sólidas o desarrollos positivos en su hoja de ruta de productos. La presión a la baja podría derivarse de un gasto más débil de lo esperado por parte de los principales clientes, controles de exportación más estrictos o una volatilidad más amplia del mercado. Como muestra el artículo, incluso los temas sólidos a largo plazo no previenen oscilaciones bruscas de precios a corto plazo.
¿Debería invertir en la acción de NVIDIA?
Esa es una decisión personal y no algo que este artículo responda como recomendación. El propósito de la guía es presentar pronósticos de terceros, la acción reciente del precio, niveles técnicos y riesgos clave de manera objetiva. Cualquiera que considere NVIDIA debe sopesar las oportunidades potenciales frente a la posibilidad de pérdida, especialmente dada la historia de movimientos bruscos de la acción. La investigación, la gestión de riesgos y la idoneidad del producto importan antes de tomar cualquier decisión de inversión o negociación.
¿Puedo operar con CFD de NVIDIA en Capital.com?
Sí, puede operar con CFD de NVIDIA en Capital.com. Operar con CFD de acciones le permite especular sobre los movimientos de precios sin poseer el activo subyacente y tomar posiciones largas o cortas. Sin embargo, los contratos por diferencia (CFD) se negocian con margen, y el apalancamiento amplifica tanto las ganancias como las pérdidas. Debe asegurarse de comprender cómo funciona la negociación de CFD, evaluar su tolerancia al riesgo y reconocer que las pérdidas pueden ocurrir rápidamente.