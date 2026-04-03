International Consolidated Airlines Group SA (IAG) cotiza a £3,634 a las 2:04pm UTC del 12 de marzo de 2026, dentro de un rango intradía de £3,607–£3,753. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

La caída refleja varios vientos en contra a nivel sectorial. Los precios del petróleo se dispararon por encima de $105 el barril tras la escalada del conflicto entre EE.UU. e Israel con Irán que comenzó el 28 de febrero de 2026 (Reuters, 9 de marzo de 2026), generando preocupación por los costes del combustible de aviación para las aerolíneas, donde el combustible puede representar alrededor del 20%–25% de los gastos operativos (Charles Stanley, 23 de enero de 2026). Los cierres del espacio aéreo de Oriente Medio también han obligado a cancelaciones y reencaminamientos en la red de IAG, incluyendo vuelos de British Airways a Tel Aviv y Baréin (The Independent, 2 de marzo de 2026).

El FTSE 100 en general también ha caído bruscamente, cotizando alrededor de 10.290 el 12 de marzo de 2026 mientras el riesgo geopolítico pesa sobre las acciones británicas (Trading Economics, 12 de marzo de 2026). Estas presiones siguieron a los resultados del año completo 2025 de IAG del 27 de febrero de 2026, en los que el grupo reportó un beneficio operativo récord de £5,02 mil millones – por encima del consenso de analistas de £4,97 mil millones – pero las acciones cayeron ese día ante la ausencia de una guía concreta de beneficios para 2026 y la preocupación por los elevados costes de combustible (Reuters, 27 de febrero de 2026).

Pronóstico de acciones de International Consolidated Airlines 2026–2030: Objetivos de precio de terceros

Al 12 de marzo de 2026, las predicciones de terceros para las acciones de International Consolidated Airlines abarcan un amplio rango, moldeadas por los beneficios récord de 2025 del grupo y el programa de retorno a accionistas por un lado, y los vientos en contra a corto plazo del conflicto con Irán, cierres del espacio aéreo de Oriente Medio y elevados costes de combustible de aviación por el otro. Los cinco informes a continuación están ordenados de menor a mayor objetivo y se basan exclusivamente en acciones de corredores publicadas entre el 27 de febrero y el 12 de marzo de 2026.

Bernstein (recortó objetivo de compra)

El analista de Bernstein, Alex Irving, reitera una calificación de Compra en International Consolidated Airlines mientras recorta el pronóstico de acciones de IAG a 12 meses a £4,80 (480p) desde £5 (500p), reflejando el impacto de las interrupciones del espacio aéreo de Oriente Medio en la red de IAG. Irving continúa posicionando a IAG como la aerolínea mejor situada entre sus pares europeos, citando las restricciones de slots en Heathrow y el retorno sobre capital invertido de dos dígitos del grupo como ventajas estructurales (MarketScreener UK, 9 de marzo de 2026).

Deutsche Bank (mantuvo objetivo de compra)

El analista de Deutsche Bank, Jaime Rowbotham, reafirma una calificación de Compra y establece un objetivo de precio a 12 meses de £5 (500p) para IAG. La nota deja el objetivo sin cambios a pesar de la volatilidad del sector, con Rowbotham citando la superación de beneficios de IAG y el anunciado programa de recompra de acciones de €500 millones como respaldo al caso de valoración existente (The Globe and Mail, 3 de marzo de 2026).

JP Morgan (reafirmó calificación de compra)

JP Morgan reafirma una calificación de Compra en IAG, tras la interrupción inicial del mercado desencadenada por los ataques de EE.UU. e Israel a Irán y las subsiguientes cancelaciones de vuelos de British Airways. El banco mantiene su visión positiva sobre la acción, con la calificación reafirmada en medio de la venta generalizada del FTSE 100 que vio caer bruscamente las acciones de IAG a principios de marzo (MarketScreener UK, 2 de marzo de 2026).

MarketBeat (resumen de consenso)

El consenso agregado de MarketBeat para IAG, extraído de cinco analistas con calificaciones activas a 12 meses, sitúa el objetivo de precio promedio en £4,66 (466p), con estimaciones individuales que van desde £2,50 (250p) en el extremo bajo hasta £6,30 (630p) en el alto, y una calificación de consenso general de Compra Moderada. La amplia dispersión en las estimaciones individuales refleja supuestos divergentes sobre la normalización de los costes de combustible y la duración de las interrupciones de rutas de Oriente Medio (MarketBeat, 9 de marzo de 2026).

Motley Fool UK (resumen de consenso de la City)

Motley Fool UK informa que 21 analistas de la City mantienen calificaciones activas sobre IAG, produciendo un objetivo de precio agregado a 12 meses de aproximadamente £5,01 (500,6p) – lo que implica un potencial de subida de alrededor del 33% desde el precio entonces vigente de £3,766 (376,6p). El artículo señala que la relación precio-beneficio forward de IAG de aproximadamente 6,5x se sitúa con descuento respecto a sus pares aeronáuticos europeos, con analistas citando el programa de retorno a accionistas y la fortaleza de la demanda transatlántica como los principales impulsores del consenso constructivo (Motley Fool UK, 11 de marzo de 2026).

En estas fuentes, las predicciones institucionales de acciones de International Consolidated Airlines a 12 meses se agrupan entre £4,66 (466p) y £5,01 (500,6p) sobre una base de consenso, con objetivos individuales de corredores que van desde £4,80 (480p) hasta £5 (500p). Los hilos comunes incluyen la escasez de slots en Heathrow, la demanda transatlántica premium y el programa de retorno de capital de IAG, contrapesados por el riesgo de coste de combustible a corto plazo derivado del conflicto con Irán.

Las predicciones y pronósticos de terceros son inherentemente inciertos, ya que no pueden tener en cuenta completamente desarrollos inesperados del mercado. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Precio de las acciones de IAG: Análisis técnico

El precio de las acciones de IAG cotiza a £3,634 a las 2:04pm UTC del 12 de marzo de 2026. El precio se sitúa muy por encima de su estructura de medias móviles, con las SMA de 10/20/50/100/200 días en un rango de aproximadamente £2,19–£2,35. Algunos traders interpretan este tipo de separación como una señal de que la acción del precio reciente ha superado la tendencia a largo plazo, lo que puede aumentar el riesgo de retrocesos más bruscos.

El impulso se inclina débil: el RSI de 14 días marca 34,81, situándose en territorio neutral-bajo y sin llegar a sobrevendido, mientras que el índice direccional promedio en 21,64 indica una tendencia de convicción moderada en lugar de fuerte, dejando el panorama técnico en una fase indeterminada. El nivel MACD en −4,18 y el oscilador awesome en −13,16 permanecen ambos en territorio negativo, consistente con un mercado que aún no ha establecido un suelo duradero.

En retrocesos, el pivote clásico R1 en £2,42 puede actuar como nivel de referencia, con el área R2 cerca de £2,56 como el siguiente punto a vigilar. Con el precio actualmente por encima de estos niveles, algunos traders los tratan como potencial soporte en un retroceso en lugar de resistencia a corto plazo. El pivote clásico en £2,33 también se alinea con la línea base de Ichimoku en aproximadamente £2,31 y la media móvil ponderada por volumen cerca de £2,30, formando un clúster que podría actuar como zona de inflexión a corto plazo si el precio revisita el área.

El soporte inicial se observa en el área del pivote S1 en £2,19, que se sitúa en proximidad a la SMA de 100 días en £2,19 y la EMA de 200 días en £2,15. Un movimiento sostenido por debajo de esa zona podría cambiar el foco hacia S2 cerca de £2,10. La media móvil hull en £2,19 refuerza la importancia de esa área como la principal referencia a la baja a monitorear sobre una base de cierre (TradingView, 12 de marzo de 2026).

Este es un análisis técnico con fines informativos únicamente y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación para comprar o vender ningún instrumento.

Historial del precio de las acciones de International Consolidated Airlines (2024–2026)

El precio de las acciones de IAG ha subido bruscamente durante los últimos dos años, recuperándose desde el rango de mediados de £1 para cotizar brevemente por encima de £4,60 a principios de 2026.

IAG abrió marzo de 2024 alrededor de £1,55 y pasó gran parte de mediados de 2024 consolidando en el rango de £1,65–£1,85. La acción luego ganó impulso durante el otoño, rompiendo por encima de £2 en septiembre de 2024 y superando £2,40 en noviembre mientras las expectativas mejoradas de beneficios anuales respaldaban la demanda. Cerró 2024 en £3,04, aproximadamente el doble de donde había comenzado el año.

El rally se extendió a principios de 2025, con IAG subiendo constantemente desde alrededor de £3,02 en enero hasta un cierre máximo de £3,52 el 28 de febrero de 2025 antes de retroceder en abril, cuando la acción cayó a un mínimo de £2,11 el 7 de abril de 2025 en medio de una venta generalizada del mercado. La recuperación siguió en mayo y durante el verano, con el precio retornando al rango de £3,80–£4 para septiembre de 2025, luego manteniendo ese nivel hasta fin de año, cerrando 2025 en £4,16.

IAG alcanzó su máximo de cierre de dos años de £4,63 el 26 de febrero de 2026, el día de sus resultados del año completo 2025, antes de retroceder bruscamente por preocupaciones geopolíticas y de costes de combustible. IAG cotiza a £3,634 el 12 de marzo de 2026, aproximadamente un 12,6% por debajo de ese pico de febrero pero alrededor de un 134% por encima de su nivel de principios de marzo de 2024 de aproximadamente £1,55.