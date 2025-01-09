Lo esencial del trading de índices y futuros de índices ¿Eres nuevo en el trading de índices? Aquí tienes algunas preguntas y respuestas clave para ayudarte a comenzar.

¿Qué es el trading de índices y futuros de índices?

Los índices son instrumentos financieros que rastrean el desempeño de un grupo de activos, como las acciones. Así que operar con índices significa obtener exposición a todo un grupo de activos con una sola operación.

Al rastrear el desempeño de un gran grupo de acciones, un índice bursátil busca reflejar el estado de un mercado más amplio. Existen índices bursátiles que representan el mercado de valores de un país entero, como el US 500, y aquellos que representan un sector específico, como el Nasdaq Biotechnology Index, que consta de unas 200 empresas de la industria de la biotecnología.

Esto significa que los índices tienden a estar diversificados, y efectivamente estás obteniendo acceso a todo un sector o economía con una sola operación. Quienes son nuevos en los mercados financieros a menudo comienzan con el trading de índices en lugar de una acción u otro activo específico.

En Capital.com, puedes operar tanto con CFD de índices spot como con futuros de índices, que rastrean los precios futuros de los principales índices, a menudo usados para operar o cubrir expectativas en torno a la dirección del mercado, la volatilidad o eventos macroeconómicos.

¿Por qué operar con índices?

Como un índice es una medida en lugar de algo tangible, no se puede comprar directamente: no puedes comprar una parte del UK 100, por ejemplo. En su lugar, necesitarías comprar acciones en todas sus empresas constituyentes, en las proporciones representativas.

El trading hace que los índices sean más accesibles, dándote exposición a sus movimientos de precios sin tener que poseer ninguno de sus componentes. Esto significa que puedes obtener exposición a todo un sector o economía con una sola operación, y diversificar tu cartera al instante.

Los futuros de índices ofrecen una forma adicional de especular sobre los movimientos más amplios del mercado, a menudo con diferentes horarios de trading y estructuras de contratos que los CFD de índices spot. Los contratos de futuros son ampliamente utilizados por los traders que buscan actuar en temporadas de ganancias, publicaciones de datos económicos o riesgos geopolíticos.

Como no posees el activo subyacente, también puedes operar en corto así como en largo. Muchos proveedores de trading también continúan fijando el precio de los índices después de que cierra el mercado, lo que significa que se pueden operar las 24 horas del día, los siete días de la semana.

¿Por qué operar con índices con Capital.com?

Ofrecemos trading de CFD sobre una gama de índices globales y futuros de índices, con precios fuera de horario que significan que puedes operar muchos de ellos 24/5.

Usa nuestras herramientas inteligentes y educación integral para ayudarte a operar en los principales índices en efectivo o mercados de índices basados en futuros a tu propio ritmo, o intégrate con tecnología líder de terceros como TradingView y MT4.

Identifica posibles puntos de entrada y salida con nuestras herramientas de gráficos inteligentes e intuitivas, y establece alertas de precios para notificarte sobre movimientos significativos del mercado. Protégete contra los movimientos adversos del mercado con nuestra gama de herramientas de gestión de riesgos, incluyendo los trailing stop-loss, que aseguran los movimientos positivos del mercado mientras protegen contra pérdidas.*

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*Los stop-loss no están garantizados. Los stop-loss garantizados incurren en una tarifa si se activan.