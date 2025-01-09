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Trading de índices y futuros de índices

Opera con CFD sobre el precio de índices globales y futuros de índices, como el US 500, el UK 100 y el Germany 40.

Mercados de índices y futuros de índices

Página de resumenMás operadosMás volátilesMás alcistasMás bajistas
VenderComprarSpreadCambio 1DGráficos 1D
VendedoresCompradores
US100US Tech 100
US30US Wall Street 30
DE40Germany 40
US500US 500
J225Japan 225
HK50Hong Kong 50
UK100UK 100
RTYUS Russell 2000
NQM2026US Tech 100 Future
FR40France 40
Los precios de las acciones son indicativos y pueden diferir de los reales.

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Lee las opiniones de nuestros clientes, sea cual sea su nivel de experiencia.
2025-07-02
v******_u**********

El mejor broker que he conocido después de probar con muchos, obviamente para que nombrarlos. Por ejemplo, la primera razón que empecé a usar Capital fue la llegada de mi dinero de inmediato a mi cuenta bancaria, a diferencia de las existentes en el mercado que tardan días o tienen mucha burocracia; y la segunda razón, que te devuelve dinero por el hecho de operar en un mercado determinado, debido a los spread y al volumen existente. Mientras más activo seas, más dinero te reembolsa. Muchas grac

2025-06-20
B***** B****** E******

Muy atentos a cada duda o inconveniente que tienes, te responden súper rápido y son muy claros, muy buena aplicación, súper recomendable

2025-06-08
C***** A******

Excelente servicio, me ayudaron en tiempo récord en la solución a mi solicitud, es agradable sentir este respaldo. Recomendados totalmente.

2025-06-05
n*******

El mejor de todos, un excelente servicio y una rápida respuesta y un retiro súper rápido sin comisión

2025-05-31
D**** G****

Mi aplicación de cabecera para invertir con información actualizada. Muy satisfecho. Nunca he tenido problemas con Ingresos o Retiros. Muy recomendable. Aplicación segura.

2025-05-23
F******* J****** G******

El chat en vivo de capital.com es muy útil y facilita mucha la comunicación con el equipo técnico de esta misma además la atención que se me brindo fue muy buena eficaz y rápida

2025-05-22
a********

hasta el momento ha sido muy buena. Es la primera vez que invierto en el trading y todo es muy claro y sencillo

2025-05-21
E***_t*****

Poder usarlo con Tradingview y que se puede operar con divisas pese a la regulación en España. Comisiones bajas en spread, sobre todo en crypto comparado con otros bróker no especializados en cryptos exclusivamente.

2025-05-16
P**E*********

El mejor broker, sin comisiones, mejor spread y gran catalogo de productos

2025-04-18
l*****

Buena aplicación, encuentro casi todos los mercados, da tutoriales de como operar, solo quisiera que estuvieran en español, pero por lo demás muy completo, puede usarse en tradingview, desde computadora o celular

2025-04-18
J*** A******

Me ha parecido muy fácil de operar. Muy bueno que se puede fondear la cuenta con tarjeta porque eso hace más rápido el proceso.

2025-04-04
G****** G*****

Excelente conjunto de herramientas para trading. Comisiones muy bajas. Muy recomendable.

2025-03-14
J*** M**** C** M*****

Conecta con todas las bolsas importantes del mundo y permite información inmediata e instantánea de tu cartera. Excelente

2025-02-17
J*** D**** C****

Una aplicación con interfaz amigable para los principiantes, facil de operar. Comisiones justas y acceso a variedad de mercados.

2025-01-09
C******

La experiencia en la plataforma es muy buena así como los indicadores dentro del trading y los agentes responden en el momento y te da mucha atención que te hace sentir confiable el broker, muy recomendado

2025-01-09
W***** J*******

Muy buena aplicación para invertir! El modo prueba y las guías te ayudan a corregir muchos errores antes de hacer tus primeras operaciones, además es muy fácil operar en ella.

Estas son nuestras reseñas de 4 y 5 estrellas. Los datos específicos del usuario se han anonimizado intencionadamente para salvaguardar su privacidad de conformidad con los requisitos del RGPD

4.8
Calificaciones y reseñas
4.7
Calificaciones y reseñas
4.7
4.6

Lo esencial del trading de índices y futuros de índices

¿Eres nuevo en el trading de índices? Aquí tienes algunas preguntas y respuestas clave para ayudarte a comenzar.

¿Qué es el trading de índices y futuros de índices?

Los índices son instrumentos financieros que rastrean el desempeño de un grupo de activos, como las acciones. Así que operar con índices significa obtener exposición a todo un grupo de activos con una sola operación.

Al rastrear el desempeño de un gran grupo de acciones, un índice bursátil busca reflejar el estado de un mercado más amplio. Existen índices bursátiles que representan el mercado de valores de un país entero, como el US 500, y aquellos que representan un sector específico, como el Nasdaq Biotechnology Index, que consta de unas 200 empresas de la industria de la biotecnología.

Esto significa que los índices tienden a estar diversificados, y efectivamente estás obteniendo acceso a todo un sector o economía con una sola operación. Quienes son nuevos en los mercados financieros a menudo comienzan con el trading de índices en lugar de una acción u otro activo específico.

En Capital.com, puedes operar tanto con CFD de índices spot como con futuros de índices, que rastrean los precios futuros de los principales índices, a menudo usados para operar o cubrir expectativas en torno a la dirección del mercado, la volatilidad o eventos macroeconómicos.

¿Por qué operar con índices?

Como un índice es una medida en lugar de algo tangible, no se puede comprar directamente: no puedes comprar una parte del UK 100, por ejemplo. En su lugar, necesitarías comprar acciones en todas sus empresas constituyentes, en las proporciones representativas.

El trading hace que los índices sean más accesibles, dándote exposición a sus movimientos de precios sin tener que poseer ninguno de sus componentes. Esto significa que puedes obtener exposición a todo un sector o economía con una sola operación, y diversificar tu cartera al instante.

Los futuros de índices ofrecen una forma adicional de especular sobre los movimientos más amplios del mercado, a menudo con diferentes horarios de trading y estructuras de contratos que los CFD de índices spot. Los contratos de futuros son ampliamente utilizados por los traders que buscan actuar en temporadas de ganancias, publicaciones de datos económicos o riesgos geopolíticos.

Como no posees el activo subyacente, también puedes operar en corto así como en largo. Muchos proveedores de trading también continúan fijando el precio de los índices después de que cierra el mercado, lo que significa que se pueden operar las 24 horas del día, los siete días de la semana.

¿Por qué operar con índices con Capital.com?

Ofrecemos trading de CFD sobre una gama de índices globales y futuros de índices, con precios fuera de horario que significan que puedes operar muchos de ellos 24/5.

Usa nuestras herramientas inteligentes y educación integral para ayudarte a operar en los principales índices en efectivo o mercados de índices basados en futuros a tu propio ritmo, o intégrate con tecnología líder de terceros como TradingView y MT4.

Identifica posibles puntos de entrada y salida con nuestras herramientas de gráficos inteligentes e intuitivas, y establece alertas de precios para notificarte sobre movimientos significativos del mercado. Protégete contra los movimientos adversos del mercado con nuestra gama de herramientas de gestión de riesgos, incluyendo los trailing stop-loss, que aseguran los movimientos positivos del mercado mientras protegen contra pérdidas.*

Mantente al día con las últimas noticias, información y análisis del mercado de índices y futuros de índices.

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*Los stop-loss no están garantizados. Los stop-loss garantizados incurren en una tarifa si se activan.

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