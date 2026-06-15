Los índices más negociados

¿Qué significa «hacer trading» sobre un índice?

Hacer trading sobre un índice consiste en tomar una posición sobre los movimientos al alza o a la baja de los precios de un mercado, como el US Tech 100 o el UK 100. Esto puede hacerse utilizando un producto financiero derivado, como un CFD.

Los CFD te ofrecen la posibilidad de hacer trading sobre el precio de un índice por medio del apalancamiento, lo cual significa que puedes tomar una posición potencialmente grande por un desembolso comparativamente pequeño. Dicho esto, el apalancamiento puede dar lugar a pérdidas y ganancias de gran magnitud rápidamente, por lo que es importante entender sus complejidades y sus riesgos antes de hacer trading. Echa un vistazo a nuestra guía de trading con CFD para empezar.

Este método de trading de índices puede proporcionarte una amplia exposición al mercado sin necesidad de poseer directamente acciones de compañías individuales, materias primas o divisas. También puede ayudarte a diversificar tu actividad en el mercado y a gestionar los riesgos con mayor eficacia. Pero, tal y como ocurre con cualquier tipo de trading, el trading con índices presenta un riesgo para tu capital.