Los índices más negociados

En los mercados financieros, un «índice» se refiere a un indicador de la variación global de los valores de algunos o todos los valores cotizados en un mercado concreto. Estos valores, que pueden incluir acciones u otros instrumentos financieros, suelen agruparse en función de un criterio específico, como el sector industrial o la ubicación geográfica. El índice sigue los cambios agregados en los precios de estos valores, por lo que ofrece una instantánea de la salud general del mercado o, incluso, del sector.
A escala mundial, existen numerosos índices diseñados para controlar distintos grupos de activos. El US 500 y el Germany 40 son ejemplos de los principales índices bursátiles. Sin embargo, el alcance de los índices va más allá de las acciones, ya que abarcan toda una gama de activos, como los bonos, los bienes raíces y la volatilidad del mercado. Los índices pueden clasificarse en función de su localización geográfica, la capitalización bursátil de sus componentes o el sector específico de actividad que representan.
Los factores que influyen en los precios de los índices son muy diversos, desde actualizaciones económicas hasta beneficios y declaraciones corporativas, eventos geopolíticos, fluctuaciones del valor de las divisas, variaciones de los precios de las materias primas, sentimiento de los inversionistas o ajustes en la composición de los propios índices. Los cambios normativos y la especulación del mercado también pueden jugar un papel importante en el desempeño de los índices.
Hacer trading sobre un índice consiste en tomar una posición sobre los movimientos al alza o a la baja de los precios de un mercado, como el US Tech 100 o el UK 100. Esto puede hacerse utilizando un producto financiero derivado, como un CFD.
Los CFD te ofrecen la posibilidad de hacer trading sobre el precio de un índice por medio del apalancamiento, lo cual significa que puedes tomar una posición potencialmente grande por un desembolso comparativamente pequeño. Dicho esto, el apalancamiento puede dar lugar a pérdidas y ganancias de gran magnitud rápidamente, por lo que es importante entender sus complejidades y sus riesgos antes de hacer trading. Echa un vistazo a nuestra guía de trading con CFD para empezar.
Este método de trading de índices puede proporcionarte una amplia exposición al mercado sin necesidad de poseer directamente acciones de compañías individuales, materias primas o divisas. También puede ayudarte a diversificar tu actividad en el mercado y a gestionar los riesgos con mayor eficacia. Pero, tal y como ocurre con cualquier tipo de trading, el trading con índices presenta un riesgo para tu capital.