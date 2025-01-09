El trading de bonos implica especular sobre los movimientos de precios de los valores de deuda emitidos por gobiernos o corporaciones. Estos instrumentos son esencialmente préstamos realizados por inversionistas a los emisores, quienes prometen devolver el monto con intereses a lo largo del tiempo.
En lugar de comprar el bono directamente, puedes operar con CFD sobre bonos del gobierno, lo que te permite especular sobre los movimientos de precios sin poseer el activo subyacente. Por ejemplo, podrías operar con CFD sobre bonos del Tesoro de EE. UU., gilts del Reino Unido o bunds alemanes.
Los precios de los bonos pueden moverse en función de las decisiones sobre las tasas de interés, los datos de inflación, las calificaciones crediticias o el sentimiento económico general.
Los mercados de bonos pueden ofrecer una forma de diversificar tu estrategia de trading más allá de las acciones o los índices. Como un mercado tradicionalmente de menor volatilidad, los traders suelen usar los bonos del gobierno para la gestión de riesgos o para cubrir otras posiciones.
Los precios de los bonos suelen moverse en la dirección opuesta a las tasas de interés: cuando las tasas suben, los precios de los bonos a menudo bajan, y viceversa. Esta relación inversa puede crear oportunidades para operar con el sentimiento de los bancos centrales y los ciclos económicos. Sin embargo, esta relación puede ser impredecible, particularmente durante tiempos de tensión en el mercado. El desempeño pasado no es un indicador confiable de resultados futuros.
Operar con bonos a través del trading de CFD también te permite abrir posiciones largas o cortas, lo que significa que puedes especular sobre el aumento o la caída de los precios de los bonos, sin necesidad de comprar el bono completo o esperar a su vencimiento.
Ofrecemos trading de CFD sobre bonos soberanos, incluyendo instrumentos populares como los bonos del Tesoro de EE. UU., los gilts del Reino Unido, los bunds alemanes y la deuda de la zona euro.
Con Capital.com, puedes acceder a mercados de bonos de gran liquidez y responder en tiempo real a las decisiones sobre tasas, datos de inflación y cambios geopolíticos. Opera en largo o en corto con cero comisiones (aplican otras tarifas) y spreads transparentes.
Usa nuestras herramientas de gráficos avanzadas y alertas de precios para monitorear los cambios del mercado, y explora nuestra gama de herramientas de gestión de riesgos integradas para ayudar a proteger tus posiciones.*
*Los stop-loss no están garantizados. Los stops garantizados incurren en una tarifa cuando se activan.
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hasta el momento ha sido muy buena. Es la primera vez que invierto en el trading y todo es muy claro y sencillo
Poder usarlo con Tradingview y que se puede operar con divisas pese a la regulación en España. Comisiones bajas en spread, sobre todo en crypto comparado con otros bróker no especializados en cryptos exclusivamente.
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Buena aplicación, encuentro casi todos los mercados, da tutoriales de como operar, solo quisiera que estuvieran en español, pero por lo demás muy completo, puede usarse en tradingview, desde computadora o celular
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